Vũ khí tự động có thể tự chọn mục tiêu: Nhân loại bước vào kỷ nguyên chiến tranh không người lái?

Các hệ thống vũ khí tự động sử dụng AI đang tiến gần khả năng tự nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần con người can thiệp, làm dấy lên lo ngại về tương lai chiến tranh.

Trong những cuộc chiến hiện đại, máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và hệ thống cảm biến đang dần thay đổi cách con người tham chiến. Nhưng một bước tiến mới đang khiến giới quân sự và các chuyên gia đạo đức lo ngại: sự xuất hiện của những hệ thống vũ khí có khả năng tự tìm kiếm, nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần con người ra lệnh trực tiếp.

Đây không còn là viễn tưởng. Nó đang trở thành một trong những hướng phát triển nhanh nhất của công nghệ quân sự toàn cầu.

Khi “máy móc quyết định ai sẽ bị tiêu diệt”

Theo định nghĩa của Bộ Quốc phòng Mỹ, một số hệ thống vũ khí tự động có thể, sau khi được kích hoạt, tự lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không cần con người can thiệp thêm.

Các hệ thống này thường được gọi là vũ khí tự động sát thương (Lethal Autonomous Weapon Systems – LAWS). Trong cấu hình cao nhất, chúng có thể hoạt động theo cơ chế “không người trong vòng kiểm soát”, tức là không cần lệnh trực tiếp từ con người để khai hỏa.

Một số nghiên cứu quốc tế mô tả đây là hệ thống có thể dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu cảm biến, nhận diện “mẫu mục tiêu” và đưa ra quyết định tấn công dựa trên thuật toán.

Điều đó đồng nghĩa: trong một số kịch bản, con người không còn là người quyết định cuối cùng trong việc sinh tử trên chiến trường.

Từ phòng thủ tự động đến “chiến tranh thuật toán”

Thực tế, mức độ tự động hóa trong quân sự đã tồn tại từ lâu, như hệ thống đánh chặn tên lửa, pháo phòng không tự động hay tên lửa “bắn và quên”.

Tuy nhiên, sự khác biệt của thế hệ mới nằm ở chỗ: AI không chỉ phản ứng, mà có thể “lựa chọn” mục tiêu dựa trên dữ liệu phức tạp trong thời gian thực.

Theo các chuyên gia quốc phòng, AI đang được tích hợp ngày càng sâu vào:

drone chiến đấu

hệ thống giám sát mục tiêu

phân tích dữ liệu chiến trường

hỗ trợ quyết định tấn công

Một số báo cáo cho thấy các lực lượng quân sự lớn đang tăng tốc đầu tư hàng tỷ USD vào các hệ thống AI chiến đấu, trong đó có drone tự động và hệ thống “bầy đàn” máy bay không người lái.

Vì sao các cường quốc đua phát triển vũ khí tự động?

Lý do chính không chỉ nằm ở sức mạnh, mà còn ở tốc độ và chi phí.

Vũ khí tự động mang lại ba lợi thế lớn:

phản ứng nhanh hơn con người

giảm rủi ro thương vong binh sĩ

có thể hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường nguy hiểm

Trong các kịch bản chiến tranh hiện đại, đặc biệt là chiến tranh drone, tốc độ phản ứng có thể quyết định toàn bộ cục diện.

Một số nghiên cứu quân sự cũng cho rằng hệ thống tự động giúp “mở rộng sức mạnh chiến đấu” mà không cần tăng số lượng binh sĩ.

Nhưng ranh giới nguy hiểm nằm ở đâu?

Điểm gây tranh cãi lớn nhất không nằm ở việc AI hỗ trợ chiến đấu, mà ở chỗ: AI có được phép quyết định giết người hay không.

Các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng vũ khí tự động có thể:

nhận diện sai mục tiêu

phân loại nhầm dân thường

bị tấn công mạng hoặc thao túng dữ liệu

hoạt động theo thuật toán thiếu minh bạch

Một số nghiên cứu quốc tế thậm chí cảnh báo rằng việc giao quyền “sinh tử” cho máy móc sẽ tạo ra nguy cơ mất kiểm soát trong chiến tranh hiện đại.

AI biến chiến tranh thành một quá trình ít con người hơn

Các chuyên gia quân sự nhận định xu hướng rõ ràng nhất hiện nay là: con người đang dần rút khỏi vòng quyết định trực tiếp trên chiến trường.

Một số hệ thống mới không chỉ hỗ trợ mà còn đề xuất mục tiêu tấn công, trong khi con người có xu hướng phụ thuộc ngày càng nhiều vào gợi ý của máy.

Điều này tạo ra một nghịch lý: dù con người vẫn “giữ quyền kiểm soát”, nhưng thực tế lại đang ngày càng bị thuật toán dẫn dắt.

Cuộc tranh luận chưa có hồi kết

Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã nhiều lần kêu gọi thiết lập khung pháp lý để kiểm soát vũ khí tự động hoàn toàn, nhưng đến nay chưa có đồng thuận toàn cầu.

Một số quốc gia coi đây là công nghệ mang tính chiến lược, có thể quyết định ưu thế quân sự trong tương lai. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng việc chậm trễ trong quản lý có thể khiến thế giới bước vào một kỷ nguyên chiến tranh “không có trách nhiệm con người”.

Tương lai: chiến tranh của con người hay của thuật toán?

Dù hiện tại phần lớn hệ thống vẫn cần con người xác nhận, xu hướng tự động hóa đang tăng rất nhanh. Một số nghiên cứu cho rằng vũ khí tự động hoàn toàn có thể xuất hiện trong tương lai không xa nếu không có rào chắn pháp lý rõ ràng.

Câu hỏi lớn đặt ra không còn là “AI có tham gia chiến tranh hay không”, mà là: Con người sẽ giữ quyền quyết định đến mức nào trong một cuộc chiến do máy móc vận hành?

Tổng hợp