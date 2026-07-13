Bộ GD&ĐT lên tiếng về quyền xét tuyển của thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Tối 13/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

"Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm", thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.

Theo thống kê đến 17h45 ngày 13/7, có gần 798 nghìn thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó, có hơn 420 nghìn thí sinh lựa chọn các ngành STEM.

Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là hơn 6,3 triệu. Trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là hơn 2 triệu lượt.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8h ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Như vậy, thí sinh chỉ còn 1 ngày nữa để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.

Theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15/7 đến hết ngày 3/8 trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.