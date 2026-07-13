Bộ GD&ĐT lên tiếng về quyền xét tuyển của thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.
"Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm", thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.
Theo thống kê đến 17h45 ngày 13/7, có gần 798 nghìn thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó, có hơn 420 nghìn thí sinh lựa chọn các ngành STEM.
Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là hơn 6,3 triệu. Trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là hơn 2 triệu lượt.
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8h ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Như vậy, thí sinh chỉ còn 1 ngày nữa để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.
Theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15/7 đến hết ngày 3/8 trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang bước đầu xác định Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã có vi phạm quy chế trong công tác coi thi.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi này. Theo UBND tỉnh, việc thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của các thí sinh không vi phạm, đồng thời bảo đảm công bằng trong tuyển sinh đại học. Đề xuất này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia giáo dục và dư luận.
Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quyết định tổ chức thi lại. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác minh vụ việc.
Liên quan vụ việc, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.