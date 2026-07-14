Petrovietnam và NSRP giữ vững chuỗi cung ứng năng lượng trước biến động Trung Đông

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng toàn cầu, Petrovietnam cùng NSRP đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, góp phần giữ vững nguồn cung cho thị trường trong nước và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Kể từ cuối tháng 2/2026, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông liên tục leo thang, khiến thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh. Nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu, đã đẩy giá dầu tăng cao, kéo theo chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hải và nhập khẩu năng lượng gia tăng.

Đối với Việt Nam, đây là thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu mà còn phải giữ cho toàn bộ chuỗi cung ứng từ nhập khẩu dầu thô, lọc hóa dầu đến phân phối xăng dầu vận hành thông suốt, không để xảy ra đứt gãy.

NSRP - "Mắt xích" quan trọng của chuỗi cung ứng năng lượng

Để ứng phó với những biến động của thị trường thế giới, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác về an ninh năng lượng, đồng thời ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP nhằm tạo cơ chế linh hoạt cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong hoạt động mua bán và nhập khẩu dầu thô.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được vận hành ổn định, giữ vai trò là một trong hai trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất cả nước

Ngay sau đó, Petrovietnam đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp trong toàn hệ thống, yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, xây dựng các kịch bản nguồn cung và tối ưu hóa hoạt động của toàn chuỗi giá trị.

Trong chuỗi cung ứng này, Nhà máy Lọc hóa dầu (NMLHD) Nghi Sơn do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vận hành, giữ vai trò là một trong hai trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất cả nước, cung cấp khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu nội địa. Việc duy trì hoạt động ổn định của NMLHD Nghi Sơn vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thị trường.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Petrovietnam đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho NSRP. Một trong những giải pháp mang tính then chốt giúp NSRP duy trì sản xuất ổn định chính là đa dạng hóa nguồn dầu thô, thay vì phụ thuộc vào các nguồn cung truyền thống từ Trung Đông - khu vực chịu nhiều rủi ro địa chính trị. Cùng với những nỗ lực của Chính phủ và các bộ/ngành, Petrovietnam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Chi nhánh Phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) tích cực tìm kiếm các nguồn nguyên liệu mới trên thị trường quốc tế.

Nhờ đó, trong giai đoạn thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, NSRP vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, có thời điểm vận hành ở mức công suất cao nhằm tối ưu sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Đồng thời, NSRP phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào không bị gián đoạn.

Gần đây, giữa tháng 5/2026, PVNDB tiếp tục thu xếp thành công lô dầu thô Djeno đầu tiên nhập khẩu từ Cộng hòa Congo với khối lượng hơn 950 nghìn thùng phục vụ NMLHD Nghi Sơn.

Tiếp đó, ngày 31/5/2026, tàu chở dầu siêu lớn Agios Fanourios I đã vận chuyển thành công gần 2 triệu thùng dầu thô Basrah Medium từ Iraq cập cảng Nghi Sơn. Đây là lô hàng do PVOIL trực tiếp thu xếp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới cung ứng nguyên liệu cho NMLHD Nghi Sơn.

Việc bổ sung nguồn dầu từ châu Phi và nhiều khu vực khác không chỉ giúp NSRP duy trì hoạt động sản xuất liên tục mà còn nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước các cú sốc địa chính trị, giảm phụ thuộc vào một khu vực hay một nguồn cung duy nhất.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn nguyên liệu mà Petrovietnam đang triển khai nhằm thích ứng với những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu.

Phát huy sức mạnh của hệ sinh thái Petrovietnam

Có thể khẳng định, năng lực ứng phó với khủng hoảng của Petrovietnam nằm ở hệ sinh thái năng lượng khép kín, liên kết từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Trong khi NMLHD Nghi Sơn duy trì vận hành ở công suất cao, NMLD Dung Quất (do BSR vận hành) đã nâng công suất lên khoảng 120% công suất thiết kế quy đổi nhằm gia tăng sản lượng, sẵn sàng chia sẻ áp lực nguồn cung cho thị trường.

Ở khâu phân phối, PVOIL với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc đã chủ động tăng cường nhập khẩu bổ sung, chấp nhận áp lực chi phí trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao nhằm bảo đảm nguồn hàng liên tục cho thị trường.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị từ tìm kiếm nguồn dầu, vận chuyển, lọc hóa dầu, tồn trữ đến phân phối đã tạo nên một chuỗi cung ứng thống nhất, có khả năng ứng phó linh hoạt trước các biến động bên ngoài.

PVOIL chào mừng thủy thủ đoàn tàu Agios Fanourios I

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn thị trường thế giới biến động mạnh, hệ thống phân phối của Petrovietnam vẫn duy trì nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay gián đoạn bán lẻ, góp phần giữ ổn định thị trường và tâm lý người tiêu dùng.

Việc chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp khai thác dầu khí truyền thống sang tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia đã trở thành nền tảng quan trọng để Petrovietnam nâng cao năng lực quản trị chuỗi cung ứng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và tối ưu hóa toàn bộ hệ sinh thái năng lượng.

Bằng việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung, duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu và phát huy sức mạnh của toàn hệ sinh thái, Petrovietnam cùng NSRP đã góp phần giữ vững "mạch máu" năng lượng quốc gia trước những biến động của thế giới. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt mà còn là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng tự chủ, linh hoạt và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh năng lực điều hành của Petrovietnam trong ngắn hạn mà còn cho thấy định hướng xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng hiện đại, linh hoạt và có khả năng chống chịu trước các "cú sốc" toàn cầu.

Để tăng cường năng lực này trong dài hạn, Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ và Quốc hội sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách cho các dự án năng lượng chiến lược; đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ dầu thô quốc gia; đồng thời trao quyền chủ động cho Tập đoàn trong hoạt động kinh doanh và nhập khẩu dầu thô.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, việc xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng có sức chống chịu cao không chỉ là yêu cầu của ngành năng lượng mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng của đất nước.