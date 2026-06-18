Công an Hà Nội công bố 23 công ty liên quan vụ án lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”

Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 187 bị can liên quan các vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”, với số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng, đồng thời công bố danh sách 23 doanh nghiệp liên quan.

Liên quan vụ án lừa đảo trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ", Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 doanh nghiệp kinh doanh và môi giới kỳ nghỉ dưỡng, đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua việc bán các gói kỳ nghỉ và thu tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai của bị can. Ảnh: CAHN.

Các công ty liên quan gồm:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty cổ phần New Era Group

8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay

14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism, sau đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel

16. Công ty cổ phần Global Travel Tour

17. Công ty cổ phần du lịch Viet Tour

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel

19. Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim

22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty TNHH thương mại Navie City Tour

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tài sản.

Thứ nhất, thành lập các công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", gọi điện mời người dân tham dự hội thảo nhận voucher du lịch miễn phí. Tại sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói kỳ nghỉ trị giá từ 200-900 triệu đồng, kèm theo các chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay và những lời hứa về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, các cam kết này chỉ được tư vấn bằng lời nói, không thể hiện trong hợp đồng hay văn bản pháp lý. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công hợp đồng. Khi khách yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty tìm cách trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm.

Thủ đoạn thứ hai là thành lập các công ty môi giới chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ để tiếp tục lừa đảo những người đã mua hợp đồng. Các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc mua từ bên ngoài, dùng tên giả, "sim rác" và đưa ra thông tin sai sự thật về đối tác nhận chuyển nhượng.

Để tạo lòng tin, chúng hứa hẹn mức lợi nhuận rất cao, thậm chí quảng cáo hợp đồng trị giá 200 triệu đồng có thể mang lại từ 1 tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Sau đó, khách hàng bị yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền như phí đặt cọc, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng mới để được chuyển nhượng.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền chiếm đoạt được chủ yếu dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân. Để đối phó với cơ quan chức năng và khách hàng, các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm tiếp tục hoạt động lừa đảo.

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