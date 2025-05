Phó Thủ tướng: Hai dự án BV Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chậm trễ là có lỗi với nhân dân

Các nhà thầu "khó thở" vì vốn, vật tư tăng giá tại dự án y tế nghìn tỷ

Chiều 23/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có chuyến thị sát, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam.

Sau khi kiểm tra, Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hà Nam và lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành Trung ương: Tài chính, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Công an, Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện đối với 2 dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thị sát, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 BV Bạch Mai. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hai dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức là 2 trong 5 dự án được thực hiện theo chủ trương phê duyệt tại Quyết định số 125 của Thủ tướng về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện, viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đặt tại TP.HCM".

Đến nay 3 Dự án (Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi đồng TPHCM; Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Viện Chấn thương, chỉnh hình, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; còn 2 dự án này có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nên đã tạm dừng thi công từ 1/1/2021.

Tại thời điểm tạm dừng thực hiện, Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành 97,8% giá trị hợp đồng, giải ngân 57,2% vốn được giao; cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức đạt 86,3% giá trị hợp đồng, giải ngân 55,7%. Tổng nhu cầu vốn còn lại của hai dự án là hơn 3.917 tỷ đồng.

Mỗi dự án triển khai 5 gói thầu xây lắp, trong đó các gói thầu hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải, công nghệ thông tin (gói 2, 3, 4) do cùng một nhà thầu cung cấp cho cả hai dự án.

Gói thầu chính (gói 1) của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai do Tổng công ty 36-319-Thành An đảm nhiệm; dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-Hồng Hà thực hiện.

Gói thầu thiết bị (gói 5) do Liên danh Furtech-Xuân Hòa triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai; Liên danh Phú Hưng–Công ty 190 tại Bệnh viện Việt Đức.

Bộ Y tế đánh giá, trừ Tổng công ty 36 có tiến độ chậm, các nhà thầu còn lại cơ bản đáp ứng yêu cầu và cam kết hoàn thành, nghiệm thu đúng kế hoạch.

Bộ Y tế đã phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, đảm bảo trong hạn mức chi phí đã phê duyệt, và tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu thiết bị cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. Hiện Bộ đang chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục đấu thầu thiết bị y tế cho cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, đảm bảo hoàn thành lắp đặt trong năm 2025.

Hai bệnh viện đã xây dựng đề án hoạt động cho cơ sở 2, gồm phương án nhân lực, tài chính và cơ chế vận hành. Bộ Y tế cũng yêu cầu sớm hoàn thành việc lập, thẩm tra dự toán.

Tuy nhiên, tiến độ thẩm định, phê duyệt dự toán thiết kế kỹ thuật hạng mục cơ điện còn chậm.

Các nhà thầu gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ; nhiều nhà cung cấp e ngại hoặc yêu cầu thanh toán trước khi giao hàng; giá vật tư, thiết bị và nhân công tăng cao so với dự toán ban đầu.

Bộ Y tế kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ đẩy nhanh công tác lập, thẩm tra dự toán các hạng mục còn lại; đề nghị Bộ Tài chính sớm trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021–2025, làm căn cứ bổ sung vốn năm 2025. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho nhà thầu tiếp cận vốn, tháo gỡ khó khăn dòng tiền, đảm bảo tiến độ dự án.

“Không để Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trở thành loại 2"

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai là hai công trình y tế trọng điểm, quy mô lớn (với suất đầu tư khoảng 5 tỷ đồng/giường bệnh), được nhân dân kỳ vọng. Tuy nhiên, dự án đã chậm trễ 6–7 năm, gây lãng phí nghiêm trọng, nhiều hạng mục xuống cấp, đội vốn.

"Hai dự án để xảy ra tình trạng chậm trễ thế này là có lỗi với nhân dân. Chúng ta phải quyết tâm khắc phục bằng được những tồn tại hạn chế để tiếp tục đầu tư cho 2 dự án quan trọng này, thời gian còn lại là rất ngắn để có thể hoàn thành trong năm nay, đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng bí thư", Phó Thủ tướng nói.

Bên trong Dự án cơ sở 2 BV Việt Đức. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh: "Ai sai phạm phải xử lý nghiêm, nhưng công trình thì không có lỗi", do đó cần tiếp tục đầu tư, triển khai đúng pháp luật, không để phát sinh tiêu cực mới.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 34 với nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp xử lý dứt điểm vướng mắc với Công ty tư vấn VK (Vương quốc Bỉ), đẩy nhanh thẩm định, xử lý hồ sơ các gói thầu, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị.

Đặc biệt, ông lưu ý phải triển khai đồng bộ cả "phần vỏ" (xây dựng) và "phần ruột" (thiết bị y tế), bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Y tế và lãnh đạo hai bệnh viện xây dựng kế hoạch cụ thể về đào tạo, bố trí nhân lực, bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở 2 tương đương trụ sở chính, không để xảy ra tình trạng “Bạch Mai loại 2” hay “Việt Đức loại 2”.

Ông nhấn mạnh, việc hoàn thành hai dự án vào cuối năm nay là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng bí thư, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất từ các đơn vị liên quan.