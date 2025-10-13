VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm, cổ phiếu trụ "bật nóc"

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 13/10 trong sắc xanh rực rỡ. Dòng tiền nội tiếp tục bùng nổ, giúp VN30-Index lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 2.000 điểm.

Chốt phiên, VN-Index tăng 17,57 điểm (+1,01%) lên 1.765,12 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 48.678 tỷ đồng, với 1,52 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh - mức cao nhất trong nhiều tuần. HNX-Index và UPCoM-Index cũng đồng loạt tăng gần 1%, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ từ nhóm vốn hóa lớn.

Dòng tiền vẫn chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước khi khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, dù lực mua đạt trên 3.800 tỷ. Tâm lý thị trường đang hưng phấn rõ rệt, được củng cố bởi thông tin Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, tạo cú hích niềm tin lớn.

Tâm điểm phiên hôm nay thuộc về rổ VN30, khi chỉ số này tăng hơn 31 điểm, vượt 2.012 điểm - cột mốc thị trường chờ đợi suốt nhiều năm. Sắc xanh bao phủ nhóm trụ, với 17 mã tăng giá và 2 mã tăng trần.

VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm. Ảnh: Vietstock

VIC (+6,98%) trở thành “đầu tàu” kéo chỉ số, cùng VRE (+6,57%) và VHM (+0,98%) đưa họ Vingroup chiếm trọn tâm điểm.

Ngân hàng TCB (+4,96%), HDB (+2,51%), CTG (+1,45%) và công ty chứng khoán SSI (+1,6%) tiếp tục dẫn dắt dòng tiền tài chính.

Hai cổ phiếu CEO và HDC gây ấn tượng mạnh khi đồng loạt tăng trần, lần lượt +9,85% và +6,92%, trong khi CII cũng bật tăng gần 7%.

Ở chiều ngược lại, VCB (-1,71%), HPG (-2,03%) và FPT (-2,19%) chịu áp lực chốt lời ngắn hạn nhưng không đủ làm chùn đà hưng phấn chung.

Sắc tím và xanh phủ dày đặc trên bảng điện, nổi bật ở hai nhóm dẫn sóng bất động sản và ngân hàng – những lĩnh vực vốn là “xương sống” của chỉ số. Lực cầu vào nhóm này cho thấy kỳ vọng về chu kỳ phục hồi rõ rệt hơn, khi mặt bằng lãi suất thấp và chính sách tín dụng đang dần nới lỏng.

Việc VN30 chạm 2.000 điểm là cột mốc mang tính biểu tượng, phản ánh niềm tin và nội lực của thị trường Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Dòng vốn nội đang thay thế vai trò của khối ngoại, trở thành “trụ đỡ” mới, đồng thời mở ra triển vọng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng được khuyến nghị thận trọng, bởi đà tăng nhanh có thể kéo theo nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Mốc 2.000 điểm giờ không còn là “giấc mơ”, nhưng để giữ vững cột mốc này, thị trường cần sự đồng thuận rộng hơn và dòng tiền lan tỏa đều sang các nhóm cổ phiếu cơ bản.