Doanh nhân Nguyễn Quốc Hiệp: Kinh tế khởi sắc, doanh nghiệp thêm tự tin từ Nghị quyết 68

Doanh nhân Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC nhấn mạnh Nghị quyết 68 đã mang lại niềm tin, động lực và cơ chế cởi mở hơn cho khu vực kinh tế tư nhân - trụ cột đang giúp GDP Việt Nam bứt phá trong năm 2025.

Kinh tế khởi sắc, doanh nghiệp, doanh nhân thêm tự tin

Nhìn lại nền kinh tế từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) cho rằng dù còn đối mặt nhiều khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan như chính sách thuế của Mỹ hay một số điều kiện nhập khẩu bị siết lại nhưng điểm sáng rõ nhất là môi trường kinh doanh trong nước đã thay đổi tích cực kể từ khi có Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

“Không chỉ là môi trường chính sách khiến nhà đầu tư tự tin hơn, mà những con số thực tế cho thấy nền kinh tế đang vận động theo hướng rất tích cực”, ông Hiệp nói.

Trong quý III/2025, GDP cả nước tăng 8,2%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 7,85%. Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường mới và hoạt động trở lại đạt tới 231.300, trong khi tỷ lệ rút lui chỉ khoảng 6%. Theo ông Hiệp, con số này phản ánh rõ sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và niềm tin của giới kinh doanh vào triển vọng phục hồi.

Một chỉ báo khác cũng rất đáng chú ý là dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được 18,8 tỷ USD FDI, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn nhận Việt Nam như điểm đến an toàn, tiềm năng trong khu vực.

“Đây là những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng công nghiệp và thương mại đang tăng rất cao. Nếu xu hướng này được duy trì, khả năng lớn năm 2025 chúng ta sẽ đạt mức tăng trưởng trên 8%”, ông Hiệp khẳng định.

Sau 5 tháng thực hiện Nghị quyết 68, nhiều doanh nghiệp lớn đã mở rộng đầu tư.

Dù nền kinh tế khởi sắc, Chủ tịch VACC cũng thừa nhận các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt trong quý IV khi phải “chạy nước rút” để hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên, ông tin rằng tinh thần và niềm tin của cộng đồng doanh nhân đã khác trước, nhờ chủ trương nhất quán của Nhà nước trong việc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

“Trong hoạt động kinh doanh, việc sai phạm là điều khó tránh. Quan trọng là cách xử lý, nếu không hình sự hóa thì doanh nghiệp mới dám đầu tư, dám làm. Chính điều này đã giúp các nhà đầu tư, cả trong nước và nước ngoài, mạnh dạn triển khai nhiều dự án mới”, ông nói.

Theo ông Hiệp, chỉ sau 5 tháng thực hiện Nghị quyết 68, nhiều doanh nghiệp lớn đã mở rộng đầu tư, xây thêm nhà máy thép, các dự án sản xuất vật liệu phục vụ hạ tầng giao thông tốc độ cao. Đây chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả lan tỏa của Nghị quyết trong việc khơi dậy nguồn lực xã hội.

Tín dụng rẻ, vốn dồi dào - cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi

Một điểm sáng khác được ông Hiệp nhắc đến là mặt bằng lãi suất đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Nếu giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất 8-9%/năm, thì hiện nay mức phổ biến chỉ còn 6,5-7,5%/năm. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư và tái cấu trúc tài chính.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng năm 2025 có thể đạt tới 21%, cao hơn nhiều so với mức 15% của năm trước. “Điều đó cho thấy dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh đang lưu thông mạnh, doanh nghiệp khởi động trở lại rất sôi động”, ông Hiệp nhận định.

Tuy vậy, ông cũng lưu ý dù tín dụng thuận lợi, điều mà doanh nghiệp mong chờ hơn cả vẫn là sự ổn định và đồng bộ của khung pháp lý. Đây mới là yếu tố quyết định tính bền vững của môi trường đầu tư.

Mặt bằng lãi suất đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm

Theo Chủ tịch VACC, chưa bao giờ hệ thống pháp luật Việt Nam thay đổi nhanh như hiện nay. Nhiều đạo luật quan trọng được điều chỉnh kịp thời, ví dụ Luật Đất đai vừa ban hành đã sớm sửa đổi khi phát hiện bất cập.

“Điều này cho thấy tinh thần cầu thị và linh hoạt của Nhà nước. Tuy nhiên, cái thiếu lớn nhất hiện nay là tính đồng bộ giữa các luật và các nghị định hướng dẫn”, ông Hiệp nhận xét.

Hiện nay, mỗi bộ chủ quản thường xây dựng một luật riêng, dẫn đến sự giao thoa và chồng chéo khi áp dụng thực tế. Bên cạnh đó, ông cho rằng sự khác biệt trong cách hiểu và cách vận dụng pháp luật giữa các địa phương cũng đang làm giảm hiệu quả chính sách. “Có những điều khoản tưởng rất rõ, nhưng khi triển khai lại mỗi nơi hiểu một kiểu. Hệ quả là thủ tục hành chính dù đã được đơn giản hóa trên giấy tờ nhưng lại phức tạp hơn trên thực tế”, ông Hiệp nêu ví dụ.

Chẳng hạn, thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính lẽ ra phải được xử lý ngay, nhưng do liên thông với hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia nên bị kéo dài tới 3 tháng. Hay việc xác định điều kiện bán hàng đối với dự án bất động sản cũng mất thời gian hơn trước.

Vì vậy, ông đề nghị cơ quan soạn thảo và phê duyệt luật cần tham khảo ý kiến của doanh nghiệp - những người trực tiếp chịu tác động của chính sách. “Muốn Nghị quyết 68 đi vào đời sống nhanh và hiệu quả, thì pháp luật phải đồng bộ, thông thoáng và có tính thực tiễn”, ông nhấn mạnh.

Cần tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ở góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp xây dựng và bất động sản, ông Nguyễn Quốc Hiệp cho rằng nếu muốn nền kinh tế phát triển đồng đều, không thể chỉ dựa vào các doanh nghiệp lớn. Hiện tại, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng rất lớn, giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm và chuỗi cung ứng.

“Muốn kinh tế tư nhân phát triển mạnh, phải tạo ra môi trường cạnh tranh thực sự bình đẳng”, ông nói. Tuy nhiên, thực hiện được điều này không dễ, bởi “ở mỗi góc nhìn, doanh nghiệp lớn và nhỏ có những lợi thế và khó khăn khác nhau”.

Ông cũng kiến nghị cần có cơ chế đối thoại thường xuyên giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, để tiếng nói của cộng đồng doanh nhân được lắng nghe kịp thời, qua đó tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp cũng cho rằng, tác động của Nghị quyết 68-NQ/TW là rất sâu rộng dù mới được triển khai trong thời gian ngắn. Nghị quyết không chỉ củng cố niềm tin mà còn định hình lại tư duy phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, coi doanh nhân là động lực, là đối tượng cần được bảo vệ và khuyến khích.

“Từ niềm tin đó, chúng ta đang chứng kiến sự khởi sắc của nền kinh tế. Năm 2025 là năm bản lề, và tôi tin năm 2026 sẽ là thời điểm Việt Nam thực sự bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nơi mà khu vực tư nhân trở thành một trụ cột vững chắc của nền kinh tế,” ông Hiệp bày tỏ.