U2U Network lên sàn Kraken, mở đường cho công nghệ blockchain 'Make in Vietnam' vào Mỹ

U2U Network - nền tảng blockchain Layer-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, chính thức được Kraken (sàn giao dịch tài sản số Tier-1) có trụ sở tại Mỹ thông báo niêm yết token U2U.

Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025.

Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý của công nghệ blockchain “Make in Vietnam”, khi một dự án trong nước đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết khắt khe của sàn giao dịch hàng đầu thế giới.



Thành lập năm 2011 tại San Francisco (Hoa Kỳ), Kraken là một trong những sàn tài sản số lâu đời, hoạt động hợp pháp tại hơn 190 quốc gia, chịu giám sát của cơ quan tài chính tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu, Nhật Bản. Với hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, Kraken luôn nằm trong Top các sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, được xếp hạng cùng nhóm với Binance và Coinbase.

Trong suốt 14 năm hoạt động, Kraken mới chỉ niêm yết khoảng 500 token, cho thấy mức độ chọn lọc rất cao.

Thông báo từ Kraken

Việc được một sàn Tier-1 được cấp phép tại Mỹ và châu Âu thông báo niêm yết là bằng chứng rõ ràng về năng lực công nghệ, tính minh bạch và chuẩn tuân thủ của U2U Network. Đây cũng là dự án hiếm tại Đông Nam Á vượt qua quy trình thẩm định chặt chẽ của một sàn đầu ngành.

Bà Chloe Phùng, nhà đồng sáng lập kiêm CEO U2U Network cho hay: “Chúng tôi muốn chứng minh Việt Nam có thể tạo ra một nền tảng blockchain đạt chuẩn quốc tế, có ứng dụng thật - người dùng thật - giá trị thật. Việc được Kraken công bố niêm yết là một cột mốc; quan trọng hơn, đó là minh chứng cho cách đi thận trọng, bền vững và minh bạch của U2U khi tiếp cận thị trường Mỹ".

U2U Network xây dựng trên cấu trúc DAG tối ưu tốc độ, tương thích EVM giúp nhà phát triển triển khai nhanh. Mạng lưới đạt >17.000 giao dịch/giây, finality <1 giây, định vị vào hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) cho các nhu cầu thực như IoT, dữ liệu, định danh số.

Theo triết lý “Minh chứng hơn lời hứa” (Proof Over Promise), U2U công khai chỉ số vận hành on-chain theo thời gian thực. Dự án hiện có >1,4 triệu người dùng toàn cầu, 100+ dự án đang và cam kết phát triển trên nền tảng. Messari xếp U2U trong Top 3 Layer-1 về DePIN, ghi nhận vai trò tiên phong xây dựng hạ tầng gắn với ứng dụng đời sống.

Song song công nghệ, U2U Network còn đóng vai trò kết nối và ươm mầm thế hệ builder mới thông qua VietBUIDL Hackathon - sân chơi sáng tạo và xây dựng blockchain với quy mô quỹ đầu tư 100 tỷ lớn nhất Đông Nam Á và được chú ý nhất tại Việt Nam và quốc tế thời gian gần đây.

U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) của Chứng khoán SSI cùng các quỹ quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, cho biết một doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng rõ ràng rằng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ đủ tầm cạnh tranh toàn cầu.