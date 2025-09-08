Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh thành.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại phiên toà sáng nay.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên. Ngoài ra, còn có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ đương sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Theo ghi nhận, hơn 6h sáng nay, các bị cáo đã được lực lượng cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa. Tại khu vực xét xử, công tác an ninh được thắt chặt, đảm bảo trật tự và an toàn.

Trước đó, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị cáo. Trong đó, 27 người bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, một trường hợp bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Người bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu là Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Theo cáo trạng, ông Hưng đã chỉ đạo thực hiện hành vi vi phạm đấu thầu tại 5 dự án xây dựng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Một bị cáo khác là ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại hơn 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công nhiều gói thầu tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Các gói thầu gồm: cầu Đồng Việt, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1), đường ven sông Hạ Long – Đông Triều, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), quốc lộ 14E.



Ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ).

Theo điều tra, để trúng thầu, ông Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND một số tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ, chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó, Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời, hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định, để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán....

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa.

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án, để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.