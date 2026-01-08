Lấy bài toán thực tiễn làm thước đo sáng tạo AI của học sinh

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho rằng sáng tạo AI của học sinh cần được đo bằng khả năng giải quyết bài toán thực tiễn, qua đó hình thành tư duy làm chủ công nghệ, ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm và tạo ra sản phẩm thực tiễn

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết nối nhà trường - doanh nghiệp và thị trường công nghệ

Ngày 8/1, Trường Đại học FPT công bố Cuộc thi AI Young Guru, sân chơi ứng dụng AI dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề toàn quốc, đồng thời ra mắt website cuộc thi và khóa học trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng AI cho thí sinh, do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học Công nghệ bảo trợ.

Đây là cuộc thi công nghệ dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề trên toàn quốc nhằm khuyến khích và hướng dẫn việc ứng dụng AI. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo mà còn phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc… góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao Cuộc thi AI Young Guru khi đã đưa trí tuệ nhân tạo từ những khái niệm lý thuyết trở thành các giải pháp gắn với thực tiễn đời sống, khuyến khích chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm cụ thể phục vụ xã hội.

Theo Thứ trưởng, cuộc thi là minh chứng sinh động cho nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI tại Việt Nam, đồng thời tạo không gian kết nối hiệu quả giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực công nghệ.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh và lan tỏa mạnh mẽ, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định con người vẫn là nhân tố trung tâm, không thể thay thế. Thách thức lớn nhất hiện nay không phải công nghệ phát triển đến đâu, mà là làm thế nào để thế hệ trẻ Việt Nam hình thành tư duy làm chủ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI một cách chủ động, sáng tạo và hiệu quả.

Để cuộc thi tạo ra tác động thực tiễn, ông nhấn mạnh 3 yêu cầu then chốt gồm lấy bài toán thực tiễn làm thước đo cao nhất, sớm hình thành tư duy AI an toàn và có trách nhiệm, đồng thời chú trọng đầu ra ứng dụng cho các sản phẩm dự thi.

Thứ trưởng nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, AI không thay thế con người, nhưng những người biết làm chủ AI sẽ vươn lên dẫn đầu, đồng thời khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết xem xét hỗ trợ triển khai thực tế đối với các sản phẩm có tính ứng dụng cao.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng trí tuệ nhân tạo đã đi vào mọi mặt của đời sống, đặc biệt là trong giáo dục - đào tạo. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức nhiều hoạt động, ban hành Khung năng lực số cho người học và các văn bản hướng dẫn thực hiện thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông. Bộ GD&ĐT cũng phối hợp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 10 nghìn giáo viên trên cả nước về ứng dụng AI trong giáo dục…

Về Cuộc thi AI Young Guru, Thứ trưởng đánh giá cao ở tính phổ cập và công bằng, phương pháp tiếp cận tiên tiến và định hướng kỹ năng tương lai.

Theo đó, Cuộc thi hoàn toàn miễn phí , tạo cơ hội bình đẳng cho học sinh ở mọi vùng miền tiếp cận kiến thức AI, góp phần thu hẹp khoảng cách số.

Ông cho rằng không chỉ dừng lại ở việc thi đấu, cuộc thi chú trọng vào quá trình học tập thông qua việc yêu cầu thí sinh hoàn thành các khóa học ngắn được xây dựng để cung cấp kiến thức cơ bản về AI. Điều này giúp các em hình thành kỹ năng sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy và giải quyết vấn đề thực tế.

Cuộc thi hướng tới việc định danh năng lực và giúp học sinh thành thạo kỹ năng "ra lệnh" cho máy tính, một kỹ năng thiết yếu trong thời đại mới.

Thứ trưởng mong rằng, các học sinh tham gia Cuộc thi với tinh thần học hỏi, sáng tạo, trung thực; coi AI là người bạn đồng hành, là công cụ khám phá tri thức, hình thành phẩm chất và năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giáo dục AI gắn với mô hình “học - ứng dụng - thử nghiệm”

Cuộc thi AI Young Guru được thiết kế gồm 3 vòng thi liên tiếp, kết hợp giữa học tập trực tuyến và tranh tài trực tiếp.

Cuộc thi AI Young Guru góp phần phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc.

Vòng 1 - Phổ cập và ý tưởng diễn ra trực tuyến. Thí sinh đăng ký trên website, hoàn tất xác nhận học sinh và tham gia tối thiểu 3 khóa học AI bắt buộc do Trường Đại học FPT biên soạn.

Sau khi học xong, các đội lựa chọn một vấn đề trong học tập, công việc hoặc đời sống, đề xuất giải pháp ứng dụng các công cụ AI miễn phí như ChatGPT, Claude, Gemini. Bài dự thi nêu rõ vấn đề, giải pháp, hiệu quả, prompt và đường dẫn sản phẩm. Ban tổ chức đánh giá và chọn Top 150 đội vào vòng tiếp theo.

Vòng 2 - Sàn đấu được tổ chức trực tiếp tại 5 campus của Trường Đại học FPT ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP.HCM và Cần Thơ. Trong 3 giờ, các đội sử dụng AI để giải bài toán thực tế, xếp hạng theo độ chính xác và tốc độ, chọn Top 30 đội xuất sắc.

Vòng 3 - Thực chiến diễn ra tại Hà Nội, gồm hackathon 24 giờ phát triển giải pháp, sau đó top 8 tranh biện, thuyết trình và demo sản phẩm tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam trong đêm chung kết.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh việc cần hướng học sinh sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và liêm chính.

Ông cho biết AI Young Guru là hoạt động trọng điểm được chuẩn bị trong thời gian dài nhằm đưa AI vào học tập theo hướng thực tiễn, gắn với mô hình “học - ứng dụng - thử nghiệm”, đồng thời nằm trong các chương trình phổ cập AI và đổi mới phương pháp dạy học.