Chế độ máy bay trên điện thoại có tác dụng gì, có tiết kiệm pin không?

Chế độ máy bay (Airplane mode) là một chức năng quen thuộc trên điện thoại thông minh hiện nay, nhưng không phải ai cũng nắm rõ bản chất và tác dụng thực sự của nó.

Ngay từ khi được tạo ra, chế độ này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn hàng không. Tuy nhiên, nó còn nhiều tiện ích khác trong cuộc sống hàng ngày như giúp tiết kiệm pin hay tránh làm phiền.

Bài viết sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về vì sao có chế độ máy bay, cách hoạt động, hiệu quả tiết kiệm pin và thời điểm nên bật chế độ này, kèm theo những ý kiến từ các chuyên gia công nghệ để bạn đọc tham khảo.

Vì sao lại có chế độ máy bay trên điện thoại?

Chế độ máy bay là tính năng trên điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị di động khác nhằm tắt toàn bộ hoặc phần lớn các kết nối không dây có khả năng phát sóng, gồm sóng di động (3G, 4G, 5G), Wi-Fi, Bluetooth và đôi khi có thể tắt cả GPS tùy thiết bị. Tính năng này được thiết kế chủ yếu để tuân thủ quy định an toàn bay của các cơ quan chức năng, chẳng hạn như Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), từ đó ngăn sóng điện thoại gây nhiễu hệ thống liên lạc và thiết bị điện tử trên máy bay trong giai đoạn cất và hạ cánh.

Chuyên gia Michael Collins, Giám đốc Sphere IT cho biết: "Chế độ máy bay không chỉ là quy định bắt buộc để tránh can nhiễu sóng mà còn giúp giảm tải tín hiệu khi máy bay di chuyển ở độ cao khoảng 10.000 mét, nơi điện thoại liên tục tìm kiếm mạng có thể gây nhiễu cho hệ thống dẫn đường và liên lạc của phi hành đoàn".

Về mặt kỹ thuật, điện thoại nếu không bật chế độ máy bay sẽ liên tục tìm kiếm và kết nối với mạng di động mặt đất khi máy bay ở trên cao với tốc độ rất lớn, điều này không chỉ có thể gây nhiễu mà còn làm quá tải các trạm thu phát sóng di động.

Ngày nay, nhiều hãng hàng không cho phép người dùng bật lại Wi-Fi và Bluetooth sau khi đã bật chế độ máy bay, nhằm phục vụ nhu cầu kết nối Internet và sử dụng tai nghe Bluetooth trong chuyến bay. Tuy nhiên, sóng di động vẫn phải tắt để đảm bảo an toàn.

Chế độ máy bay có tiết kiệm pin không?

Theo ông Michael Collins, chế độ máy bay có tác dụng rõ rệt trong việc giảm tiêu hao pin: "Điện thoại thường tiêu hao rất nhiều năng lượng khi cố gắng tìm kiếm tín hiệu trong vùng sóng yếu hoặc khi di chuyển, điều này làm pin nhanh hết. Bật chế độ máy bay giúp ngăn tín hiệu phát sóng, do đó tăng tuổi thọ pin đáng kể, đặc biệt khi bạn không cần kết nối mạng."

Ngoài ra, ở nhiều thử nghiệm thực tế, bật chế độ máy bay giúp giảm hao pin đáng kể trong các môi trường sóng yếu, hoặc khi người dùng không cần kết nối nhưng vẫn muốn dùng các chức năng offline như xem phim đã tải về, nghe nhạc, chơi game offline. Tính năng này cũng giúp điện thoại sạc nhanh hơn do không phải cấp nguồn liên tục cho việc truyền và nhận sóng.

Khi nào nên dùng chế độ máy bay?

Chế độ máy bay không chỉ dành riêng cho việc sử dụng trên máy bay mà còn rất hữu ích trong nhiều tình huống hằng ngày. Dưới đây là những lúc bạn nên cân nhắc bật chế độ này.

Trên máy bay: Khi đi máy bay, đặc biệt trong giai đoạn cất và hạ cánh, cần bật chế độ này để tuân thủ quy định an toàn hàng không và tránh gây nhiễu thiết bị máy bay.

Khi cần tiết kiệm pin: Trong những tình huống không có nguồn sạc, hoặc muốn kéo dài thời gian sử dụng thiết bị, bật chế độ máy bay giúp giảm hao pin do tắt sóng di động và các kết nối không cần thiết.

Ảnh minh họa: Esimatic

Khi ở vùng sóng yếu hoặc sóng không ổn định: Khi sóng yếu hoặc không ổn định, điện thoại sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn để tìm kiếm mạng. Chế độ máy bay ngắt hoạt động này giúp tiết kiệm pin.

Khi cần tập trung hoặc tránh bị làm phiền: Bật chế độ máy bay giúp ngắt mọi cuộc gọi, tin nhắn và thông báo, giúp người dùng tránh bị xao nhãng trong học tập, làm việc hay nghỉ ngơi.

Tránh phí roaming khi đi nước ngoài: Chế độ máy bay giúp điện thoại không tự động kết nối mạng di động quốc tế, tránh phí cước roaming cao.

Khi sạc pin thiết bị: Bật chế độ máy bay giúp tăng tốc độ sạc do giảm tải hoạt động nền của thiết bị.

Ngoài ra, chế độ máy bay còn là công cụ khắc phục nhanh các lỗi kết nối mạng như sóng chập chờn hoặc tin nhắn không gửi được bằng cách tắt/bật lại sóng điện thoại một cách nhanh chóng.

Theo trang Eskimo Travel, chế độ máy bay còn giúp kết hợp sử dụng với eSIM du lịch, cho phép người dùng tránh phí roaming mà vẫn duy trì kết nối Internet qua Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu eSIM khi cần thiết.

Tóm lại, chế độ máy bay là tính năng thiết yếu không chỉ cho an toàn trên máy bay mà còn tạo nên giải pháp linh hoạt cho người dùng trong nhiều tình huống hàng ngày. Nhờ việc ngắt kết nối sóng điện thoại, tính năng này không chỉ đảm bảo an toàn, giúp tiết kiệm pin mà còn hỗ trợ tránh bị làm phiền, giảm chi phí roaming và khắc phục các sự cố liên quan đến mạng.

Hiểu rõ cách thức hoạt động và dùng đúng cách chế độ máy bay sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích của nó, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay.