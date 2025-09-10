Apple Watch 11 ra mắt với 5G và kính cường lực hơn

Apple Watch thế hệ 11 cũng sẽ phát hiện các biểu hiện liên quan đến chứng tăng huyết áp và huyết áp cao.

Apple vừa công bố Apple Watch 11 với vẻ ngoài tương tự như các phiên bản tiền nhiệm nhưng là chiếc đồng hồ mỏng nhất của Apple từ trước đến nay và bao gồm các tính năng mới như kết nối di động 5G và mặt kính cứng hơn.

Apple Watch thế hệ 11 là sản phẩm đầu tiên của Apple được trang bị kết nối 5G và sở hữu ăng-ten di động được thiết kế lại, giúp phủ sóng tốt hơn ở những khu vực có tín hiệu yếu. Giống như AirPods Pro 3, Watch 11 sẽ có khả năng dịch trực tiếp.

Đây cũng sẽ là chiếc Apple Watch đầu tiên có khả năng theo dõi tình trạng sức khỏe nghiêm trọng gọi là tăng huyết áp, hay huyết áp cao. Tính năng này sử dụng cảm biến nhịp tim quang học, nhưng thay vì cung cấp đánh giá theo yêu cầu, nó hoạt động ở chế độ nền, sử dụng dữ liệu được thu thập trong 30 ngày và một thuật toán mới để tìm kiếm các dấu hiệu có khả năng cho thấy huyết áp của bạn có thể quá cao.

Tính năng phát hiện huyết áp cao. Ảnh: The Verge

Tính năng "Điểm giấc ngủ" sử dụng các số liệu như thời gian ngủ và các giai đoạn ngủ để giúp người dùng hiểu rõ hơn về chất lượng giấc ngủ của mình qua đêm.

Apple cho biết Apple Watch thế hệ 11 sẽ có thời lượng pin "lên đến 24 giờ" và sẽ có các tùy chọn màu đen tuyền, xám không gian, vàng hồng và bạc được làm từ nhôm tái chế và các phiên bản titan đánh bóng màu tự nhiên, vàng và xám đen.

Đồng hồ cũng được trang bị kính Ion-X, mà Apple cho biết có lớp phủ gốm liên kết ở cấp độ nguyên tử, giúp chống trầy xước gấp đôi so với kính trước đây, mặc dù chưa rõ khả năng so sánh với kính sapphire của đồng hồ như thế nào.

Giá khởi điểm là 399 USD (10,5 triệu đồng) cho phiên bản Apple Watch 11 GPS only 42 mm (cùng mức giá với Apple Watch Series 10 cơ bản) và sẽ có thể đặt hàng trước từ 10/9 và giao hàng từ 19/9.

Apple Watch. Ảnh: The Verge

Apple Watch 11 sẽ ra mắt cùng với watchOS 26 , phiên bản mới nhất của hệ điều hành đồng hồ thông minh Apple, bao gồm các tính năng mới như cử chỉ lắc cổ tay để tắt cuộc gọi, thông báo và báo thức. Sản phẩm sẽ có tính năng Smart Stack được cải tiến, tính năng Workout Buddy tận dụng Apple Intelligence để cung cấp thông tin chi tiết được cá nhân hóa và thậm chí cả những lời động viên, cùng với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới của Apple.