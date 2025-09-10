Apple công bố iPhone Air siêu mỏng

Apple vừa công bố chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay - iPhone Air, với độ dày chỉ 5,6mm. CEO Tim Cook cho biết sản phẩm hứa hẹn "hiệu năng chuyên nghiệp trong một thiết kế mỏng nhẹ".

iPhone Air được trang bị màn hình ProMotion 6,5 inch với tần số quét lên đến 120Hz. iPhone Air có vị trí độc đáo trong dòng sản phẩm 17 series về mặt kích thước màn hình. Màn hình 6,5 inch của máy lớn hơn iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro, nhưng lại nhỏ hơn iPhone 17 Pro Max . Kết hợp với độ mỏng của thiết bị, iPhone Air đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mỏng nhẹ với màn hình tương đối lớn.

Apple cho biết iPhone Air là thiết kế "bền bỉ nhất" từ trước đến nay, với lớp vỏ gốm bao quanh khung titan ở cả hai mặt.

Máy được trang bị bộ vi xử lý A19 Pro mới, là chip Apple mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay, và modem C1x mới do Apple sản xuất, nhanh gấp đôi so với C1. Cùng với những nâng cấp này, iPhone Air còn được trang bị chip N1 mới của Apple, bổ sung hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Và, mặc dù mỏng nhẹ, Apple hứa hẹn thời lượng pin "cả ngày" với khả năng phát video lên đến 40 giờ. Thiết bị chỉ hỗ trợ eSIM để "tối đa hóa" dung lượng pin.

iPhone Air sở hữu hệ thống camera kép 48 megapixel với ống kính tele 12 megapixel. Camera selfie 18 megapixel hỗ trợ tính năng Center Stage, một tính năng cũng có trên iPhone 17 thông thường, tự động đưa tất cả mọi người vào ảnh, giúp người dùng không cần phải xoay điện thoại sang chế độ ngang.

iPhone Air. Ảnh: Phone Arena

Theo báo cáo gần đây của nhà phân tích Mark Gurman trên Bloomberg , iPhone Air được cho là đánh dấu sự khởi đầu cho kế hoạch ba năm của công ty nhằm cải tiến dòng sản phẩm iPhone với thiết kế và kiểu dáng mới - không chỉ đơn thuần là nâng cấp thông số kỹ thuật .

Sự ra mắt của iPhone Air trùng với thời điểm phát hành iOS 26 sắp tới. Hệ điều hành được cập nhật này có ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới với vẻ ngoài trong suốt như chất lỏng, tuy nhiên không phải người dùng nào cũng yêu thích ngôn ngữ thiết kế này.