iPhone 17 Pro, 17 Pro Max ra mắt với cải tiến mới về camera và pin

Hai phiên bản đắt đỏ nhất trong dòng iPhone 17 vừa được Apple công bố trong sự kiện diễn ra vào rạng sáng 10/9. Mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max có thiết kế camera mới, viên pin dung lượng cao và con chip A19 Pro mới.

Apple đã công bố iPhone 17 Pro và Pro Max, những mẫu máy cao cấp nhất trong dòng iPhone 17 mới, cùng với iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone Air hoàn toàn mới.

Những thay đổi đáng kể nhất trên bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max là thiết kế cụm camera sau. Hai máy cũng có pin lớn hơn so với thế hệ trước, công nghệ tản nhiệt buồng hơi và chipset A19 Pro mà nhiều người đang háo hức trải nghiệm.

Ngoài ra, Dynamic Island cũng được thiết kế lại, nhỏ gọn hơn. Phần khoét hình viên thuốc, lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2022 để thay thế cho phần khuyết, giờ đây chiếm ít diện tích hơn mà vẫn giữ được vai trò là một giao diện tương tác, có thể thay đổi hình dạng. Do Face ID vẫn chưa sẵn sàng để di chuyển xuống dưới màn hình, việc thu nhỏ Dynamic Island sẽ mang lại cho người dùng thêm một chút diện tích màn hình khả dụng mà không ảnh hưởng đến chức năng.

Cụm camera kiểu mới

Thay đổi rõ ràng nhất mà Apple thực hiện trên bộ đôi Pro và Pro Max là thiết kế lại đáng kể cụm camera sau - giờ đây trải dài toàn bộ thân máy, thay vì chỉ chứa ống kính. Nó trông hơi giống thanh camera rộng trên điện thoại Pixel của Google. Một số nguồn tin nói rằng Samsung cũng sẽ áp dụng thiết kế tương tự trên dòng S26 vào năm sau.

Một điểm khác đáng chú ý là lần đầu tiên cả 3 camera trên iPhone 17 Pro và Pro Max đều có cảm biến 48 megapixel. Ống kính tele được nâng cấp đáng kể, với độ phân giải được cải thiện đáng kể so với ống kính tele 12 megapixel trên các mẫu máy năm ngoái. Không chỉ có độ phân giải cao hơn, ống kính tele còn được trang bị cảm biến lớn hơn 56%, và Apple cho biết nó có thể cung cấp khả năng zoom quang học lên đến 8x. Thiết bị cũng có khả năng quay video với độ phân giải lên tới 8K.

Camera selfie cũng được cải tiến với cảm biến 18 megapixel mới sử dụng Center Stage để đóng khung động mọi bức ảnh, tương tự như các mẫu iPhone khác trong năm nay.

Chuyển từ vỏ titan sang vỏ nhôm

Phiên bản 17 Pro 6,3 inch và 17 Pro Max 6,9 inch chỉ có ba màu: bạc, xanh dương và cam. Tuy nhiên, thiết kế cũng có những thay đổi khác khó nhận ra hơn: Apple đã chuyển từ vỏ titan sang vỏ nhôm hoàn toàn, và giờ đây cả mặt trước và mặt sau của điện thoại đều được trang bị lớp phủ Ceramic Shield chống trầy xước, với lớp phủ siêu bền thế hệ thứ hai ở mặt trước.

4 mẫu điện thoại trong dòng iPhone 17 bao gồm iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Chip A19 Pro mạnh mẽ

Chipset bên trong điện thoại cũng được nâng cấp qua từng năm. Giống như iPhone Air, hai mẫu điện thoại Pro và Pro Max được trang bị chip A19 Pro, hứa hẹn những cải tiến về hiệu năng.

Chip A19 Pro được sản xuất trên tiến trình 3nm N3P tiên tiến của TSMC, mang lại hiệu suất cao hơn 5%, mật độ transistor tăng 4%, và tiết kiệm năng lượng từ 5-10% so với thế hệ trước. Chip A19 Pro có CPU 6 nhân và GPU 6 nhân, tối ưu cho các tác vụ đồ họa, chơi game, xử lý video, và AI nặng.

Một số điểm nổi bật của A19 Pro là hiệu năng GPU nhanh hơn 20% so với chip A18 trên iPhone 16, hỗ trợ mạnh mẽ các tác vụ AI và Machine Learning như nhận diện khuôn mặt, chụp ảnh đêm, và tối ưu nội dung; có hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng.

Viên pin dung lượng lớn

Không giống như Air, Pro được trang bị viên pin mà Apple cho biết là lớn nhất từ ​​trước đến nay trên iPhone. Mặc dù Apple không công bố dung lượng pin cụ thể, nhưng theo Phone Arena thì dung lượng pin của iPhone 17 Pro là 3.988 mAh, iPhone 17 Pro (eSIM) là 4.252 mAh, iPhone 17 Pro Max là 4.823 mAh và iPhone 17 Pro Max (eSIM) là 5.088mAh.

So với các điện thoại flagship của Trung Quốc có dung lượng pin là 6.000 và 7.000 mAh, mọi thứ có vẻ không mấy khả quan đối với Apple (trên lý thuyết), nhưng trên thực tế Apple đã tối ưu hóa iOS đủ tốt để tận dụng tối đa thời lượng pin.

So sánh thiết kế camera trên iPhone 17 Pro Max (bên phải) và iPhone 16 Pro Max (bên trái)

Giá sản phẩm

Theo công bố của Apple, giá bán tại Việt Nam cụ thể:

iPhone 17: từ 24,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB)

iPhone Air: từ 31,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

iPhone 17 Pro: từ 34,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

iPhone 17 Pro Max: từ 37,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

Apple cho đặt hàng trước vào thứ Sáu (12/9), và sẽ được mở bán chính thức từ 19/9.