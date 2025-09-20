Người dùng "tố" iPhone 17 dễ trầy xước

Người dùng đã lên mạng xã hội để đăng tải những bức ảnh về các vết xước trên dòng iPhone 17 mới, đặc biệt là iPhone 17 Pro và Pro Max. Một số người bày tỏ sự thất vọng về chất lượng của thiết bị.

Mặt sau của iPhone 17 Pro Max có dấu tròn do sử dụng sạc MagSafe cùng các vết xước khác. Ảnh: Bloomberg

Nhiều điện thoại bị trầy xước

Người mua sắm thiết bị công nghệ từ Hồng Kông, London đến New York đã xếp hàng dài vào thứ Sáu (19/9) để mua những chiếc iPhone mới nhất của Apple. Tuy nhiên, khi đến các cửa hàng bán lẻ để mua iPhone, một số người đã phát hiện nhiều máy thuộc dòng iPhone 17 đã bị trầy xước.

Theo Bloomberg, các phiên bản iPhone 17 Pro và Pro Max màu xanh đậm đã xuất hiện những vết xước chỉ sau vài giờ trưng bày tại các cửa hàng của Apple ở New York, Hồng Kông, Thượng Hải và London. Các phóng viên của Bloomberg cũng quan sát thấy iPhone Air màu đen cũng dễ bị trầy xước.

Ngoài ra, Bloomberg còn phát hiện bộ sạc từ tính MagSafe của Apple có thể để lại dấu tròn dễ thấy ở mặt sau của mẫu iPhone 17 Pro.

iPhone 17 là dòng sản phẩm đầu tiên Apple thiết kế lại toàn diện về mặt vật lý sau nhiều năm. Với thế hệ này, các thiết bị cầm tay quay trở lại với vỏ nhôm và được Apple quảng cáo là có lớp hoàn thiện chống trầy xước tốt hơn ở mặt sau.

Người dùng giận dữ

Người tiêu dùng tại Trung Quốc, một trong những thị trường đầu tiên mà các thiết bị mới được bán ra, đã đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh chụp mặt lưng của dòng iPhone 17 mới ra mắt vào sáng thứ Sáu. Tính đến chiều thứ Sáu, hashtag liên quan chủ đề này đã nằm trong nhóm thịnh hành nhất trên Weibo của Trung Quốc, với hơn 40 triệu lượt xem. Người dùng trên X cũng đăng tải hình ảnh và video về những chiếc điện thoại bị trầy xước.

Có thể nhìn rõ các vết xước trên lưng iPhone 17 Pro Max. Ảnh: một người dùng Trung Quốc đăng tải lên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư.

Nhôm, vật liệu mà Apple sử dụng cho vỏ iPhone 17 Pro và Max, nổi tiếng là dễ trầy xước, và những vết xước này đặc biệt dễ thấy trên các thiết bị màu tối. iPhone 5, ra mắt năm 2012, cũng nhận được những phàn nàn tương tự từ người dùng về tình trạng trầy xước trên các mẫu máy màu đen và màu xám. iPhone 17 Pro có 3 màu, trong đó xanh đậm là màu tối nhất (không có màu đen, vốn là màu sắc chủ đạo trong bộ sưu tập màu sắc iPhone thường thấy của Apple).

Những năm trước, Apple cũng gặp những trục trặc ngay trong ngày ra mắt sản phẩm mới. Người dùng cũng phàn nàn về việc lớp vỏ đen bóng của iPhone 7 dễ bị trầy xước. Trước đó, chiếc iPhone 6 siêu mỏng đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng hơn, khi người dùng nhận thấy nó dễ bị cong vênh. iPhone 4 cũng từng gặp sự cố ăng-ten không dây bị hỏng khi cầm theo một tư thế nhất định.

Dòng sản phẩm chủ lực

iPhone 17 là dòng sản phẩm mà Apple đang trông cậy để duy trì đà tăng trưởng trong thời điểm công ty đang gặp khó khăn trong việc triển khai các tính năng AI.

Vết xước gần cụm camera của dòng iPhone 17

Doanh số bán hàng ban đầu trên khắp châu Á cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu Pro.

Tại Hồng Kông, một nhóm nhỏ đã tập trung tại cửa hàng flagship của Apple để xem các thiết bị cầm tay mới, nhưng số lượng hàng cho khách mua trực tiếp chỉ giới hạn ở iPhone Air mới. Ai muốn mua iPhone 17 hoặc phiên bản Pro đều được hướng dẫn đặt hàng trực tuyến, và Apple cho biết thời gian chờ đợi là khoảng 3 tuần.

Các cửa hàng Apple tại Úc, New Zealand, Trung Quốc và Singapore cho thấy thời gian giao hàng tương tự, với thời gian chờ iPhone 17 Pro Max lên đến bốn tuần. Tại Hàn Quốc, 17 Pro có thể nhận được trong vòng một tuần, trong khi Pro Max được thông báo là không có hàng cho đến cuối tháng 10.