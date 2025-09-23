Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt, người dùng nên thận trọng gì?

Apple Intelligence - bộ công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Apple - đã bổ sung hỗ trợ tiếng Việt, đánh dấu bước tiến lớn giúp trải nghiệm AI trở nên thân thiện và gần gũi hơn với người dùng tại Việt Nam.

Apple Intelligence là gì?

Apple Intelligence là một tập hợp các tính năng AI được tích hợp vào hệ điều hành iOS, iPadOS và macOS của Apple. Công nghệ này sử dụng máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa, thông minh hơn cho người dùng. Từ việc nhận diện thói quen sử dụng, dự đoán nhu cầu, đến việc tự động tổng hợp thông tin, hỗ trợ soạn thảo văn bản hay nhận diện hình ảnh, Apple Intelligence nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng thiết bị Apple.

Hỗ trợ tiếng Việt trên iOS 26.1 (beta developer)

Ở phiên bản iOS 26.1 (phiên bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển) và các bản cập nhật tương ứng cho iPadOS 18.1 và macOS Sequoia 15.1, người dùng đã có thể trải nghiệm các tính năng Apple Intelligence với ngôn ngữ tiếng Việt. Apple dự kiến cung cấp bản cập nhật miễn phí cho tất cả thiết bị hỗ trợ, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận mà không cần thêm chi phí.

Một số tính năng AI nổi bật hỗ trợ tiếng Việt bao gồm khả năng tự động nhận diện và tóm tắt email, nhắn tin quan trọng, hỗ trợ viết lại đoạn văn, dịch thuật tức thì, cũng như xóa vật thể không mong muốn trong ảnh. Những tính năng này nâng cao đáng kể hiệu suất công việc và tiện ích hàng ngày cho người dùng.

Cách cài đặt Apple Intelligence tiếng Việt

Người dùng iPhone cần bật tính năng Bản cập nhật beta trong phần cài đặt, sau đó nâng cấp hệ điều hành lên iOS 26.1. Hiện phiên bản iOS 26.1 hỗ trợ từ iPhone 15 trở lên.

Sau khi nâng cấp, chọn thiết lập Apple Intelligence trong màn hình chào mừng để máy tải về các tính năng cần thiết.

Việc mở rộng hỗ trợ tiếng Việt cho Apple Intelligence được xem là một bước đi quan trọng để Apple tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam. Người dùng nay có thể sử dụng các tính năng thông minh như trợ lý Siri, nhận diện văn bản, đọc và hiểu ngữ cảnh tiếng Việt, cũng như tương tác trực tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Điều này không chỉ giúp giảm bớt rào cản ngôn ngữ mà còn tạo nên trải nghiệm công nghệ gần gũi, thân thiện hơn.

Tuy nhiên, do là bản thử nghiệm nên khó tránh khỏi việc có một số lỗi phát sinh nên người dùng được khuyến cáo chỉ sử dụng máy phụ hoặc sao lưu các dữ liệu quan trọng trên thiết bị trước khi nâng cấp lên iOS 26.1 beta developer.