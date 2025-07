9 mẫu laptop tốt nhất năm 2025

Việc chọn mua được mẫu laptop tốt nhất là không dễ vì thị trường có quá nhiều mẫu mã, giá cả, kích thước và thông số kỹ thuật.

Dù bạn tìm kiếm chiếc laptop hỗ trợ AI, hay một ultrabook tiện dụng khi di chuyển, hoặc ưu tiên giá cả phải chăng, sẽ luôn có sản phẩm phù hợp với lựa chọn của bạn.

Laptop năm 2025 có hiệu suất được cải thiện, thời lượng pin dài hơn và các tính năng thông minh hơn trong một thiết kế mỏng nhẹ, được chế tạo để đáp ứng mọi nhu cầu công việc và giải trí.

Dưới đây là 9 "ứng cử viên" tốt nhất năm 2025 mà bạn có thể lựa chọn:

1. Macbook Air M4: tốt nhất về tổng thể

Macbook Air M4. Ảnh: Macshop24h

Màn hình: Liquid Retina | Kích thước màn hình: 13,6 inch | Tần số quét màn hình: 60Hz | CPU: M4 8 nhân | Tốc độ xử lý: 4,05 GHz | GPU: Lên đến 10 nhân | Bộ nhớ đã cài đặt: Lên đến 24GB | Dung lượng lưu trữ: Lên đến 2TB | Trọng lượng: 1,2 kg | Tuổi thọ pin: Hơn 18 giờ | Kích thước: 0,44 x 11,97 x 8,46 inch | Cổng kết nối có sẵn: Sạc MagSafe 3, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt 4

MacBook Air 13 inch và 15 inch được trang bị chip M4 của Apple vẫn là những chiếc laptop siêu di động tốt nhất hiện nay, giờ đây chúng còn được bán với giá ưu đãi hơn, lần lượt từ 21,9 triệu đến 28,9 triệu đồng, rẻ hơn 2,6 triệu so với thế hệ trước, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến chất lượng của những chiếc laptop này.

Cả hai mẫu MacBook Air đều có tốc độ đáng kinh ngạc, mỏng nhẹ và thời lượng pin tuyệt vời. Về cơ bản, chúng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn ở một chiếc máy tính xách tay cao cấp. Chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu có nhiều hơn hai cổng USB-C và màn hình có tần số quét trên 60Hz, nhưng hầu hết người mua có lẽ sẽ không nhận ra những thiếu sót này. (Nếu bạn thực sự quan tâm, bạn có thể cân nhắc MacBook Pro 14 inch).

Mặc dù thiết kế của MacBook Air không thay đổi so với mẫu M2 ra mắt năm 2022, nhưng nó vẫn rất hấp dẫn cho đến ngày nay, có thể sánh ngang với các mẫu laptop Windows.

Macbook Air không phải là máy tính chạy nhanh nhất của Apple, nhưng nó là một trong những cỗ máy biểu tượng nhất của công ty, một sản phẩm được chế tác tinh xảo theo cách mà các nhà sản xuất PC hiếm khi làm được. Vỏ kim loại trơn nhẵn vẫn mang lại cảm giác cầm nắm tuyệt vời, thiết kế mỏng nhẹ giúp dễ dàng mang theo khi di chuyển.

Chiếc Air 13 inch nặng 1,2 kg vẫn mang lại cảm giác chắc chắn ấn tượng so với trọng lượng của nó, còn mẫu 15 inch nặng 1,5 kg.

Cả hai mẫu đều hoạt động tốt trong hơn 18 giờ, đủ dùng cho hai ngày làm việc mà không cần sạc lại. Và mặc dù hai mẫu laptop này không phải là loại máy tính chơi game, chúng vẫn có thể chơi game đồ họa nặng Lies of P ở tốc độ 60fps, độ phân giải 1080p.

2. Dell XPS 13: laptop Windows tốt nhất về tổng thể

Ảnh: The Verge

Màn hình: InfinityEdge FHD+ | Kích thước màn hình: 13,4 inch | Tần số quét màn hình: 120Hz | CPU: Intel Core Ultra 7 | Tốc độ xử lý: 4,8 GHz | GPU: Intel Arc | Bộ nhớ đã cài đặt: Lên đến 64GB | Dung lượng lưu trữ: Lên đến 2TB | Trọng lượng: 1,23 kg | Tuổi thọ pin: Lên đến 18 giờ | Kích thước: 0,5 x 7,84 x 11,62 inch | Cổng kết nối có sẵn: 2x Thunderbolt 3, 1x USB 3.1 Gen 2

XPS 13 (trước đây gọi là XPS 13 Plus ) mang đến sự cân bằng giữa tốc độ và thiết kế hấp dẫn nhưng tối giản. Đời máy năm 2025 trang bị bộ xử lý Core Ultra 7 mới biến nó thành một "PC AI". Nhờ NPU (bộ xử lý thần kinh) tích hợp, máy có thể xử lý một số tác vụ AI như Windows Studio Effects để trò chuyện video mà không làm quá tải CPU hoặc thời lượng pin.

Máy cũng có những đặc trưng của dòng XPS 13: Bàn phím tràn viền với các phím lớn, bàn di chuột kích thước lớn nằm gọn trong phần kê tay bằng kính. Và tất nhiên, máy có màn hình "Infinity Edge" gần như không viền, vốn là "đặc sản" của dòng XPS trong gần một thập kỷ.

Khi mới ra mắt, XPS 13 Plus là một lựa chọn thay thế mạnh mẽ hơn so với XPS 13 mỏng hơn và yếu hơn của Dell. XPS 13 Plus 2024 trông tinh tế hơn so với phần lớn các máy tính xách tay siêu di động chạy Windows, giống như màn hình Infinity Edge, nó nâng tầm tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất PC khác nên noi theo.

Nếu bạn cần thêm độ lớn màn hình và hiệu năng, năm nay cũng có một mẫu XPS 14 mới, được trang bị card đồ họa NVIDIA RTX 40-series. Chiếc máy này nặng hơn bản XPS 13 , nhưng sự đánh đổi này có thể xứng đáng với những người dùng khó tính. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, XPS 13 là tất cả những gì họ cần cho một chiếc máy tính xách tay Windows.

3. ASUS ROG Zephyrus G14: chơi game tốt nhất

ASUS ROG Zephyrus G14 và G16. Ảnh: Engadget

Màn hình: 2.880 x 1.800 | Kích thước màn hình: 14 inch | Tần số quét màn hình: 120Hz | CPU: AMD Ryzen 9 8945HS | Tốc độ xử lý: 4,00 GHz | GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 | Bộ nhớ đã cài đặt: Lên đến 32GB | Dung lượng lưu trữ: Lên đến 1TB | Trọng lượng: 1,5 kg | Tuổi thọ pin: Lên đến 10 giờ | Kích thước: 12,24 x 8,66 x 0,63 inch | Các cổng có sẵn: Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 1x HDMI 2.0b, 1x USB 3.1 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, DisplayPort.

Điểm hấp dẫn của ASUS ROG Zephryus G14 là thiết kế vỏ nhôm nguyên khối hoàn toàn mới, màn hình OLED 120Hz sống động, hiệu năng mạnh mẽ và nhiều cổng kết nối. Thậm chí, máy còn tích hợp đầu đọc thẻ nhớ microSD và cài đặt sẵn nhiều gam màu, giúp bạn dễ dàng sử dụng như một laptop chuyên chỉnh sửa ảnh/video.

Âm thanh của máy cũng vượt trội hơn hẳn nhờ hệ thống loa stereo mạnh mẽ. Thời lượng pin cũng rất ấn tượng, với khả năng hoạt động liên tục trong gần 8 giờ. Ngoài ra, G14 nhẹ hơn gần 0,2 kg so với các laptop đối thủ có thiết kế tương tự.

Nhược điểm chính là GPU của máy chỉ là loại RTX 4070 (thay vì RTX 4080 như mẫu trước) và RAM được hàn cứng vào bo mạch. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một laptop đa năng thực sự mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn, đây chính là lựa chọn hàng đầu. Còn nếu bạn muốn sở hữu màn hình lớn hơn, ASUS ROG Zephyrus G16 cũng đã có mặt trên thị trường.

4. Lenovo IdeaPad Flex 5: Chromebook tốt nhất

Lenovo IdeaPad Flex 5. Ảnh: Trusted Reviews

Màn hình: FHD | Kích thước màn hình: 14 inch | Tần số quét màn hình: 60Hz | CPU: Intel Core i3 thế hệ thứ 13 | Tốc độ xử lý: 2,1 GHz | Bộ nhớ cài đặt: Lên đến 8GB | Dung lượng lưu trữ: 128GB | Trọng lượng: 1,6 kg | Tuổi thọ pin: Lên đến 10 giờ | Kích thước: 12,2 x 8,43 x 0,83 inch | Cổng kết nối: 3x USB 3.2 Gen 1, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, HDMI.

Lenovo Flex 5 Chromebook đáp ứng những nhu cầu cơ bản, với màn hình cảm ứng Full HD 14 inch, bàn phím có đèn nền sáng rõ và bộ xử lý Core i3 thế hệ thứ 13. Mẫu mới nhất có RAM 8GB nâng cấp và dung lượng lưu trữ 128GB, khi kết hợp với CPU Core i3, tạo nên một cỗ máy nhanh chóng và mạnh mẽ. Laptop này có một cổng USB-A và hai cổng USB-C, thời lượng pin 6 giờ và bản lề 360 độ giúp dễ dàng sử dụng Flex 5 như một máy tính bảng.

Đây có thể là mẫu laptop lý tưởng cho những người hâm mộ Chrome OS và sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho nhiều người mua khác, mang đến mức chất lượng và hiệu suất khá hiếm thấy ở mức giá 15,9 triệu đồng (tham khảo giá từ CellphoneS).

5. HP Pavilion Aero: giá rẻ tốt nhất

HP Pavilion Aero. Ảnh: Digital Trends

Màn hình: Micro-edge | Kích thước màn hình: 13,3 inch | Tần số quét màn hình: 60Hz | CPU: Dòng AMD Ryzen 5000 | Tốc độ xử lý: 3,3 GHz | GPU: AMD Radeon | Bộ nhớ đã cài đặt: 16 GB | Dung lượng lưu trữ: 256 GB | Trọng lượng: 1 kg | Tuổi thọ pin: Lên đến 10,5 giờ | Kích thước: 11,72 x 8,23 x 0,67 inch | Cổng kết nối: USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu laptop giá rẻ, khoảng dưới 20 triệu đồng, thì lựa chọn tốt nhất là HP Pavilion Aero 13. Với giá tham khảo trên CellphoneS là 16,9 triệu đồng, laptop có màn hình Full HD với tỷ lệ khung hình 16:10 và viền mỏng đáng kinh ngạc, cùng bàn phím thoải mái và bàn di chuột rộng rãi.

Quan trọng hơn, Aero 13 mang đến hiệu năng ổn định và linh kiện tương đối mạnh mẽ so với các sản phẩm khác trong tầm giá, với bộ xử lý AMD Ryzen dòng 5000 và đồ họa Radeon. Hơn nữa, lựa chọn laptop giá rẻ tốt nhất này còn sở hữu một loạt cổng kết nối đa dạng và thời lượng pin dùng được cả ngày.

6. MacBook Pro 2024 với chip M4: Laptop cao cấp tốt nhất

Macbook Pro M4 bản 16 inch. Ảnh: Tech Crunch

Màn hình: Liquid Retina XDR | Kích thước màn hình: 14 hoặc 16 inch | Tốc độ làm mới màn hình: 120Hz | CPU: Apple M4 | Bộ nhớ đã cài đặt: Lên đến 128GB | Dung lượng lưu trữ: Lên đến 8TB | Trọng lượng: 1,6 kg | Tuổi thọ pin: Lên đến 24 giờ | Kích thước: 12,31 x 8,71 x 0,61 inch (14 inch), 14,01 x 9,77 x 0,66 inch (16 inch) | Các cổng có sẵn: HDMI, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, MagSafe 3, 3 cổng Thunderbolt 5, khe cắm thẻ SDXC.

MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới nhất của Apple có thể trông không khác biệt, nhưng bên trong chúng là những "quái thú" hoàn toàn mới nhờ chip M4 của Apple. Mẫu 14 inch giá 1.599 USD cũng là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với trước đây, vì giờ đây nó được trang bị RAM 16GB tiêu chuẩn và có ba cổng USB-C thay vì chỉ hai.

Mặc dù chip M4 là một bước tiến đáng kể so với M3, nhưng M4 Pro đã gây ấn tượng mạnh với điểm số Geekbench và Cinebench cao chưa từng thấy trước đây. Hiệu năng đa luồng của mẫu Pro gần như tương đương với hai máy tính xách tay Windows cạnh tranh cộng lại.

Ngoài chip mới, MacBook Pro còn sở hữu màn hình sáng hơn một chút cho nội dung SDR (hữu ích khi làm việc dưới ánh sáng mặt trời), cùng với webcam được nâng cấp đáng kể lên 12MP thay vì chỉ 1080p. Vì vậy, lần đầu tiên, MacBook Pro có thể sử dụng Center Stage của Apple để giữ bạn trong khung hình khi trò chuyện video, cũng như chế độ Desk View.

MacBook Pro 14 và 16 inch cũng sở hữu bàn phím tuyệt vời và trackpad siêu mượt mà. Chúng cũng có đầy đủ các cổng kết nối cần thiết, bao gồm ba cổng USB-C, HDMI, giắc cắm 3,5 mm và đầu đọc thẻ SD. Chip M4 Pro và M4 Max cũng được trang bị Thunderbolt 5 cho kết nối nhanh hơn với các phụ kiện bên ngoài. Về thời lượng pin, cả hai hệ thống đều hoạt động được hơn 30 giờ, chúng có thể dễ dàng hoạt động trong nhiều ngày làm việc mà không cần sạc lại.

7. HP Spectre x360 14laptop '2 trong 1' tốt nhất

HP Spectre x360 14. Ảnh: Windows Central

Màn hình: Màn hình cảm ứng OLED | Kích thước màn hình: 14 inch | Tốc độ làm mới màn hình: 120Hz | CPU: Intel Core Ultra 5 125H | Tốc độ bộ xử lý: 4,5 GHz | Bộ nhớ cài đặt: Lên đến 32GB | Dung lượng lưu trữ: Lên đến 2TB | Trọng lượng: 1,4 kg | Tuổi thọ pin: Lên đến 13 giờ | Kích thước: 12,35 x 8,68 x 0,67 inch | Cổng có sẵn: USB-A, 2x Thunderbolt 4.

Nếu bạn muốn một chiếc laptop đôi khi có thể biến thành máy tính bảng, thì Spectre x360 14 mới của HP là lựa chọn hàng đầu cho chiếc laptop 2 trong 1 tốt nhất. Đây là một chiếc laptop tuyệt đẹp có thể xoay màn hình theo nhiều hướng khác nhau: chế độ lều để dựng máy trên giường hoặc trên bàn và chế độ máy tính bảng với bàn phím được giấu gọn gàng phía sau nắp máy.

Mặc dù nó không thể thay thế hoàn toàn một chiếc iPad, nhưng bản lề xoay của x360 khiến nó linh hoạt hơn so với một chiếc laptop thông thường. Nó hoàn hảo để đọc một bài viết dài hoặc tệp PDF hoặc sử dụng bút stylus đi kèm để ghi lại một số ghi chú. Spectre x360 14 cũng là một chiếc laptop chắc chắn với bàn phím tuyệt vời, bàn di chuột cực lớn và một số thiết kế PC tốt nhất trên thị trường.

8. Microsoft Surface Laptop 7: laptop Copilot+ tốt nhất

Microsoft Surface 7. Ảnh: LaptopNow

Màn hình: PixelSense Flow | Kích thước màn hình: 13,8 hoặc 15 inch | Tốc độ làm mới màn hình: 120Hz | CPU: Snapdragon X Plus hoặc Elite | Tốc độ bộ xử lý: 3,4 GHz | Bộ nhớ đã cài đặt: Lên đến 32GB | Dung lượng lưu trữ: Lên đến 1TB | Trọng lượng: 1,34 kg | Tuổi thọ pin: Lên đến 17,5 giờ | Kích thước: 11,85 x 8,67 x 0,69 inch (13 inch) | Cổng có sẵn: Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, USB-C, USB-A.

Sau hơn một thập kỷ thử nghiệm với các mẫu laptop Windows nền tảng ARM, Surface Laptop 7 của Microsoft mang đến cảm giác đột phá. Tốc độ nhanh, hoạt động êm ái nhờ chip Snapdragon X Elite của Qualcomm, máy mang lại hiệu năng và thời lượng pin vượt trội so với mức trung bình.

Bên trong, trình giả lập Prism của Microsoft gần như đã phá vỡ hoàn toàn rào cản giữa kiến trúc ARM và x86, vì vậy ngoài chơi game, hầu như tất cả các ứng dụng yêu thích của người dùng đều hoạt động trơn tru. Thêm vào đó là màn hình 120Hz rực rỡ và chất lượng hoàn thiện tốt, đây là một chiếc laptop rất đáng mua.

9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon thế hệ 12: tốt nhất cho người dùng doanh nghiệp

Lenovo ThinkPad X1 Carbon thế hệ 12. Ảnh: How to Geek

Màn hình: 1.920 x 1.200 WUXGA | Kích thước màn hình: 14 inch | Tốc độ làm mới màn hình: 60Hz | CPU: Intel Core Ultra 7 | Tốc độ bộ xử lý: 4,8 GHz | Bộ nhớ đã cài đặt: Lên đến 32GB | Dung lượng lưu trữ: Lên đến 1TB | Trọng lượng: 1 kg | Tuổi thọ pin: 13 giờ | Kích thước: 0,59 x 12,31 x 8,45 inch | Cổng có sẵn: 2x USB-A, 2x Thunderbolt 4, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, HDMI.

ThinkPad X1 Carbon thế hệ 12 xứng đáng có mặt trong danh sách này bởi nó đã và đang là một trong những lựa chọn tốt nhất cho người dùng doanh nghiệp trong một thời gian dài và vẫn tiếp tục như vậy. Phiên bản thế hệ 12 chạy trên CPU Intel Core Ultra mới nhất, tích hợp NPU, màn hình cảm ứng mờ 14 inch, trackpad lớn hơn và bàn phím chống tràn.

Máy xử lý mọi tác vụ từ hàng chục tab Chrome đến chỉnh sửa video nhẹ nhàng mà không gặp chút khó khăn nào. Trong một số bài kiểm tra benchmark, máy không đạt điểm cao bằng các lựa chọn hàng đầu khác như HP Spectre x360, nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn đối với hầu hết mọi người.

Những người làm việc văn phòng thường xuyên gõ email và bảng tính sẽ đánh giá cao trackpad kính rộng rãi 4,7 inch và bàn phím thoải mái, đặc trưng của Lenovo, được trang bị đèn nền đẹp mắt. Hơn nữa, ThinkPad X1 Carbon Gen 12 có thời lượng pin lên đến 13 giờ, quá đủ để người dùng trải qua những ngày dài làm việc.