Ông Trump ký sắc lệnh chuyển nhượng TikTok tại Mỹ, định giá 14 tỷ USD

Ngày 25/9, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh phê duyệt thỏa thuận chuyển nhượng TikTok từ công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) sang một nhóm nhà đầu tư Mỹ, mở đường cho ứng dụng này tiếp tục hoạt động tại thị trường lớn thứ hai thế giới.

Theo sắc lệnh, thỏa thuận sẽ thành lập một công ty liên doanh đặt trụ sở tại Mỹ, với định giá khoảng 14 tỷ USD. ByteDance sẽ nắm giữ dưới 20% cổ phần trong cấu trúc mới, trong khi các tập đoàn Mỹ như Oracle, Silver Lake Management LLC và quỹ MGX (có trụ sở tại Abu Dhabi) đang đàm phán để trở thành nhà đầu tư chủ chốt, đồng thời có ghế trong hội đồng quản trị.

Một điểm then chốt của thỏa thuận là dữ liệu người dùng Mỹ, hiện có khoảng 170 triệu tài khoản chủ yếu là giới trẻ, sẽ được lưu trữ trong lãnh thổ Mỹ và do Oracle giám sát. Bên cạnh đó, thuật toán gợi ý nội dung của TikTok sẽ được huấn luyện lại và kiểm soát chặt chẽ, nhằm đảm bảo “không bị thao túng từ bên ngoài”.

“Tôi đã có một cuộc nói chuyện rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng tôi đã thảo luận về TikTok và ông ấy đã bật đèn xanh cho chúng tôi”, ông Trump chia sẻ với phóng viên tại Nhà Trắng.

Phía Trung Quốc đến nay chưa xác nhận công khai việc chấp thuận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần trước khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến TikTok vẫn phải tuân thủ luật pháp nước này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận sau phát biểu mới nhất của ông Trump.

Phó Tổng thống JD Vance, người đóng vai trò trung tâm trong tiến trình đàm phán, cho biết: “Cuối cùng, các nhà đầu tư sẽ quyết định xem họ muốn đầu tư vào đâu và họ nghĩ giá trị nào là phù hợp”.

Động thái mới nhất của chính quyền Trump được xem là bước đi nhằm tuân thủ Đạo luật lưỡng đảng do Quốc hội Mỹ thông qua năm 2024, theo đó TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ nếu không được bán lại cho các chủ sở hữu Mỹ trong năm nay. Thực tế, ứng dụng từng bị tạm ngừng hoạt động vào tháng 1/2025, ngay trước khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, nhưng sau đó được mở lại khi ông cam kết tìm giải pháp thay thế lệnh cấm tuyệt đối.

Với hàng chục triệu người sáng tạo nội dung và nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào TikTok để tạo thu nhập, việc ứng dụng này được “cứu” khỏi nguy cơ cấm cửa được kỳ vọng sẽ giúp ổn định thị trường số, đồng thời xoa dịu căng thẳng chính trị - thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

