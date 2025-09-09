Việt Nam vào Top 10 thế giới về triển khai IPv6 sau 27 năm kết nối Internet

Sau hơn 27 năm kể từ khi Việt Nam chính thức kết nối Internet toàn cầu, Việt Nam đã nằm trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về triển khai IPv6, với tỷ lệ đạt 65%.

Sáng 9/9, Hội nghị Thành viên lần thứ 60 của Trung tâm thông tin mạng châu Á - Thái Bình Dương (APNIC 60) đã khai mạc tại Đà Nẵng, thu hút hơn 500 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý đến từ các tổ chức Internet khu vực và quốc gia.

Sự kiện do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, nhằm thảo luận định hướng phát triển, đảm bảo an toàn Internet toàn cầu và ứng dụng công nghệ mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc VNNIC cho biết sau hơn 27 năm kể từ khi Việt Nam kết nối Internet toàn cầu, nước ta đã đạt tỷ lệ triển khai IPv6 lên tới 65%, lọt vào Top 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng Internet quốc gia.

Ông Thắng nhấn mạnh, VNNIC cam kết xây dựng hạ tầng Internet hiện đại, an toàn, bao trùm, đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực và nhận thức. Cộng đồng Internet Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, hợp tác chặt chẽ và hội nhập sâu rộng vào các sáng kiến toàn cầu.

Hội nghị APNIC 60 cũng là hoạt động thực thi hiệu quả các định hướng chiến lược trong Nghị quyết số 57-NQ/TW và 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện vai trò dẫn dắt khu vực trong xây dựng chính sách, phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và kết nối cộng đồng Internet toàn cầu.

Bà Leslie Daigle, Giám đốc Kỹ thuật & Giám đốc Chương trình Toàn vẹn Internet, Global Cyber Alliance trình bày tại phiên toàn thể về các vấn đề về Internet toàn cầu.

Tại phiên toàn thể, các diễn giả đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: quản lý tài nguyên Internet (IP, ASN), định hướng phát triển Internet lượng tử, thúc đẩy IPv6 và IPv6 only, ứng dụng AI, đảm bảo an toàn định tuyến, bảo mật dữ liệu whois, và lộ trình triển khai IPv6 only trên toàn cầu... Ngoài ra, hội nghị còn tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị mạng, an toàn thông tin và định tuyến Internet.

Ông Jia Rong Low, Giám đốc APNIC cho rằng, Việt Nam đang khẳng định vai trò hạt nhân trong cộng đồng Internet Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời mang tới cho cộng đồng tham dự cơ hội hợp tác đặc biệt.

Ông Jia Rong Low – Giám đốc APNIC – đánh giá cao vai trò của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò local host cho hội nghị, khẳng định vị thế hạt nhân trong cộng đồng Internet châu Á – Thái Bình Dương. Ông cho rằng đây là cơ hội đặc biệt để Việt Nam hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới, hướng tới xây dựng một nền Internet an toàn, mở và đổi mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, VNNIC sẽ làm việc với các nhà quản lý trạm trung chuyển Internet khu vực (APIX 32), mở rộng hợp tác phát triển VNIX theo chính sách mới tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP. Đồng thời, VNNIC sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với các cơ quan quản lý tài nguyên Internet quốc gia và tổ chức chuyên ngành.