Bộ Công an xuất quân đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng 10/1, tại quảng trường trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của Đất nước và nhân dân, nên việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tổ chức thành công Đại hội được lực lượng công an đặt ra ở mức cao nhất. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm 2026, với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội XIV.

Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào sáng 8/1. Ảnh: Đ.Trung.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 8/1, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của lực lượng công an trong những tháng đầu năm 2026.

Mục tiêu yêu cầu đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho việc tổ chức thành công đại hội và các hoạt động của đại hội, đảm bảo chặt chẽ nhưng thông thoáng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của nhân dân.

Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ tháng 5/2025, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự do một Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, huy động lực lượng công an trên toàn quốc, tập trung trọng điểm tại Hà Nội, TP.HCM và các địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội.

Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự đã được xây dựng, diễn tập, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Lực lượng Công an đồng thời tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng Đại hội để chống phá; xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc.