Đà Nẵng: Bất động sản tăng trưởng tích cực, chuyên gia khuyến cáo gì nhà đầu tư?

Thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá đang bước vào chu kỳ phát triển mới, tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần quan tâm đến pháp lý và uy tín các chủ đầu tư.

Thị trường căn hộ phục hồi tích cực

Theo Savills Việt Nam, TP Đà Nẵng đang nhanh chóng chuyển mình thành trung tâm kinh tế kế tiếp của Việt Nam với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô, tạo ra tiềm năng mạnh mẽ cho mở rộng đô thị, phát triển công nghiệp và bất động sản giá trị cao.

Sự chuyển mình nhanh chóng này đang thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường BĐS địa phương. Nếu trong giai đoạn 2021 - 2023, Đà Nẵng ghi nhận nguồn cung căn hộ mới hạn chế, thị trường BĐS trầm lắng, thì đến đầu 2024 đã dần phục hồi với đà tăng trưởng tích cực; tiếp tục trong năm 2025 với khoảng 1.100 căn hộ mới đã được mở bán. Nguồn cung sơ cấp trên thị trường khoảng 4.000 căn với tỷ lệ hấp thụ 54%.

Thị trường BĐS ven biển Đà Nẵng luôn thu hút nhà đầu tư.

Với sự tăng trưởng này, thị trường đã đẩy giá bán sơ cấp căn hộ trung bình trong Quý 2/2025 đạt 77 triệu đồng/m2.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết sở dĩ giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường ở mức cao chủ yếu bởi các dự án mới nằm tại vị trí đắc địa, do các chủ đầu tư uy tín phát triển với đầy đủ tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp.

Cũng theo bà Hằng, thị trường căn hộ ở Đà Nẵng thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau, trong đó các nhà đầu tư từ Hà Nội và TP.HCM tiếp tục hoạt động tích cực, đặc biệt là trong phân khúc hạng A. Trong khi đó, người dân địa phương ưu tiên các dự án tầm trung, tọa lạc tại các vị trí thuận tiện cho nhu cầu an cư lâu dài.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội.

Bên cạnh đó, thị trường còn đón nhận sự quan tâm từ các nhóm khách đến từ nhiều địa phương khác nhờ sự gia tăng về cơ hội việc làm, đầu tư và chất lượng sống. Việc sáp nhập hành chính giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã mở rộng ranh giới đô thị, gia tăng dư địa và tạo cú hích quan trọng trong phát triển nhà ở và hạ tầng.

Nhiều điểm cộng nhưng vẫn cần cân nhắc

Trước những lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của nguồn cung căn hộ, chuyên gia Savills cho rằng, nếu xem xét kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm sản phẩm, vị trí và thời điểm phát triển thì việc sáp nhập đang tạo ra cơ hội phát triển đột phá cho Đà Nẵng.

Trong nửa đầu năm 2025, thị trường Đà Nẵng bán được khoảng 1.400 căn hộ là một con số khả quan. Chưa kể, TP đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển đột phá trong năm 2025 khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Sự kiện này không chỉ mở rộng không gian đô thị, mà còn giúp kết nối nhiều khu vực, thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng mới với nhiều lợi thế như giao thông, sở hữu bờ biển dài...

"Đây là tiền đề quan trọng để đa dạng hóa sản phẩm bất động sản, đồng thời gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư và nâng cao nhu cầu nhà ở”, bà Hằng cho biết thêm.

Loạt thương hiệu BĐS hạng sang xuất hiện cho thấy sức hấp dẫn của BĐS Đà Nẵng từ đầu 2025 đến nay.

Cũng theo Savills Việt Nam, với 12.300 căn hộ mới từ 19 dự án sẽ đưa ra thị trường trong giai đoạn nửa cuối 2025 đến 2027, cho thấy niềm tin của các nhà phát triển vào khả năng hồi phục và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Bên cạnh đó, một loạt yếu tố vĩ mô khác cũng đang hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của Đà Nẵng như: Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng… đang là động lực để thị trường phát triển mạnh.

Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi, với nguồn cung và cầu đều ở mức khởi điểm. Khi những nền tảng vĩ mô được củng cố, tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn của thị trường này là rất lớn, đặc biệt khi các yếu tố như hạ tầng, chính sách và sức hút đầu tư tiếp tục được cải thiện, từ đó thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu nhà ở và bất động sản trên diện rộng - bà Hằng nhận định.

Đà Nẵng vừa khởi động xây dựng Khu thương mại tự do khiến thị trường BĐS Đà Nẵng thêm động lực.

Tuy vậy, chuyên gia Savills vẫn khuyến cáo nhà đầu tư cần quan tâm đến vị trí, pháp lý và uy tín chủ đầu tư. Nếu mua để an cư lâu dài, nên chọn dự án thuận tiện di chuyển, nằm tại các khu vực trung tâm hoặc gần biển. Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu tư hoặc cho thuê, cần đặc biệt chú trọng đến năng lực vận hành của chủ đầu tư, mức độ hoàn thiện tiện ích và khả năng tiếp cận khách du lịch, chuyên gia nước ngoài.

“Với lợi thế về hạ tầng, Đà Nẵng đang vận hành hai sân bay - Đà Nẵng và Chu Lai, mang đến nhiều cơ hội kết nối, phát triển du lịch và kinh tế. Đây cũng là một điểm cộng lớn cho các dự án có khả năng thu hút khách thuê ngắn hạn, trung hạn, nhất là các căn hộ gần biển, gần trung tâm hoặc các trục giao thông lớn”, chuyên gia Savills chia sẻ thêm.