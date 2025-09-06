"Cha đẻ" của Basal Pay - ứng dụng giao dịch tài sản mã hoá ở Đà Nẵng là ai?

Đà Nẵng vừa đồng ý thử nghiệm có kiểm soát “Phần mềm Basal Pay” của Công ty CP Alphatrue Solutions trong giao dịch tài sản mã hoá. Trước khi được cấp phép tại Việt Nam, sản phẩm hoạt động ở nhiều quốc gia châu Âu, Trung Mỹ và Bắc Mỹ.

Ngày 26/8, UBND TP Đà Nẵng đồng ý thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với “Phần mềm Basal Pay” của Công ty CP Alphatrue Solutions, trong thực hiện giao dịch tài sản mã hoá với tiền pháp định. Đây được xem là bước thử nghiệm mang tính đột phá của Đà Nẵng.

Vì sao Basal Pay được chọn cấp phép thí điểm hoạt động giao dịch chưa có tiền lệ này?

AlphaTrue Solutions là ai?

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty AlphaTrue Solutions JSC (AlphaTrue Solutions) - đơn vị phát triển phần mềm Basal Pay tại Đà Nẵng được thành lập vào ngày 28/2/2025, trên nền tảng công nghệ và kinh nghiệm sâu rộng từ hệ sinh thái AlphaTrue được thành lập từ 2021.

Ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án Basal Pay cho biết AlphaTrue Solutions hoạt động như một startup đa ngành cung cấp chiến lược tổng thể cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Web3 và Blockchain. Doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm kết nối giữa thị trường tài sản số và thị trường tài chính truyền thống, đặc biệt trong các lĩnh vực FinTech Web3 và gamification.

AlphaTrue xây dựng thành công hệ sinh thái sản phẩm gồm: Basal Wallet - ứng dụng lưu trữ tài sản mã hóa đầu tiên tại Việt Nam hoàn thiện công nghệ SSO (Single Sign On); Fortius - ứng dụng quản lý tài sản đa chữ ký có phân quyền đầu tiên trên thế giới với tổng tài sản số quản lý đạt gần 20 triệu USD - Giám đốc dự án Basal Pay thông tin.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, Giám đốc dự án Basal Pay.

Bên cạnh các sản phẩm fintech, AlphaTrue còn phát triển các ứng dụng gamification với quy mô quốc tế, tập trung 90% vào thị trường nước ngoài, chủ yếu ở Trung Quốc (43,6%) và Hàn Quốc (14,2%).

Doanh nghiệp đã triển khai thành công nhiều dự án phục vụ cộng đồng, như: Nền tảng cấp chứng chỉ NFT lần đầu tiên được Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII sử dụng tại Văn phòng Chính phủ (2024); Dự án ChainTracer - sáng kiến của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo - đã hỗ trợ giải quyết 50 báo cáo lừa đảo và giúp thu hồi hơn 2 triệu USD.

Hiện AlphaTrue Solutions có gần 80 nhân sự, hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó sở hữu đội ngũ kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực Web3 và Blockchain.

Việc Basal Pay được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) chuyển đổi từ tài sản mã hóa thành tiền pháp định một chiều đã trở thành dự án đầu tiên của doanh nghiệp được cấp phép tại Việt Nam và nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ từ cộng đồng web3 mà cả giới đầu tư truyền thống.

AlphaTrue Solutions đưa ứng dụng Basal Pay - dự án chuyển đổi tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép sandbox tại Việt Nam, kỳ vọng góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi “danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF - ông Dinh chia sẻ.

Basal Pay có gì?

Đây là sản phẩm công nghệ RegTech “made in Vietnam” được cấp phép đầu tiên tại Việt Nam, được AlphaTrue Solutions nghiên cứu và phát triển từ năm 2020 bởi 100% kỹ sư người Việt thuộc doanh nghiệp.

Basal Pay được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tuân thủ các quy định về định danh, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (KYC/AML/CFT), nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm khách hàng tối ưu như tài chính truyền thống.

Ông Trần Huyền Dinh cho biết điểm nổi bật nhất của Basal Pay không chỉ đơn thuần là ứng dụng fintech mà được định vị như một giải pháp RegTech (công nghệ tuân thủ) toàn diện. Trước khi được cấp phép tại Việt Nam, sản phẩm đã được cấp phép hoạt động tại nhiều quốc gia ở châu Âu, Trung Mỹ và Bắc Mỹ, cho thấy tính khả thi và độ tin cậy của giải pháp.

“Ngay từ đầu khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi đã đặt ra yêu cầu tiên quyết là tuân thủ các quy định pháp lý toàn cầu, đặc biệt là các quy định KYC/AML/CFT). Việc xây dựng một kiến trúc kết nối liền mạch giữa blockchain, hệ thống định danh khách hàng (KYC), cơ chế chia sẻ dữ liệu theo Travel Rule và giám sát tuân thủ AML/CFT, đáp ứng các chuẩn mực pháp lý toàn cầu nhưng vẫn đảm bảo duy trì tốc độ xử lý, tính ổn định và chi phí hợp lý là một thách thức lớn”, ông Dinh cho hay.

Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 là 1 trong 3 điểm thử nghiệm phần mềm "Basal Pay".

Để xây dựng hệ thống tuân thủ này, Basal Pay được tích hợp các công nghệ từ những nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ hàng đầu thế giới như Chainalysis, Certik, Arkham Intelligence, đồng thời được giám sát bởi chương trình truy vết các dự án có dấu hiệu lừa đảo ChainTracer của VBA.

Nền tảng triển khai cơ chế phân loại giao dịch theo thang điểm 1-100, tự động đánh giá mức độ rủi ro để quyết định cho phép thực hiện, yêu cầu xác minh bổ sung định danh, hoặc từ chối giao dịch.

Trong phạm vi sandbox tại Đà Nẵng, Basal Pay cho phép người dùng, đặc biệt là du khách nước ngoài, dễ dàng chuyển đổi từ tài sản mã hóa sang đồng Việt Nam một cách nhanh chóng, với chi phí thấp hơn khoảng 30-50% so với các hình thức truyền thống khi giao dịch nhỏ.

Để sử dụng, người dùng có thể tải ứng dụng trên di động, đăng ký tài khoản, xác minh danh tính (qua công nghệ tích hợp như Sumsub hoặc DiDit), nạp tài sản mã hóa từ ví cá nhân vào địa chỉ ví định danh trên hệ thống. Giao dịch sẽ được đánh giá rủi ro tự động và nếu đạt mức an toàn, hệ thống sẽ xử lý chuyển đổi, quy đổi sang VND theo tỷ giá thời điểm giao dịch.

Cũng theo ông Dinh, mục tiêu của Basal Pay là trở thành ứng dụng uy tín, tương tự PayPal, góp phần giúp Việt Nam tận dụng lợi thế du lịch để lan tỏa mô hình tài chính số an toàn, đồng thời thúc đẩy thương mại - dịch vụ, gia tăng nguồn thu minh bạch và thu hút dòng ngoại tệ về Việt Nam.

Basal Pay có lộ trình triển khai thí điểm rõ ràng và giám sát chặt chẽ. Mô hình sandbox kéo dài 36 tháng, chia thành 5 giai đoạn: phát triển nền tảng, vận hành giới hạn, mở rộng, đánh giá và triển khai chính thức.

"Hiện chúng tôi đang trong giai đoạn 1- Khởi động và xây dựng nền tảng thực hiện. Toàn bộ tiến trình được giám sát bởi Sở KH&CN TP Đà Nẵng cùng các cơ quan liên quan đảm bảo tuân thủ pháp luật và tích hợp hiệu quả vào hệ thống tài chính hiện hữu", ông Dinh cho biết thêm.

Trong thời gian tới, AlphaTrue Solutions tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, tối ưu tốc độ xử lý và chi phí vận hành, Basal Pay sẽ mở rộng tích hợp với hệ thống thanh toán hiện hữu như các ngân hàng hay các trung gian thanh toán, triển khai các mô hình B2B2C và tiến hành thử nghiệm tại các trung tâm tài chính khi được cấp phép.