Chuyên gia nói về thời cơ để Đà Nẵng thành “thủ phủ FDI mới”

Trung tâm sản xuất và tài chính khu vực

Theo thống kê của Savills, nửa đầu năm 2025, các tỉnh miền Trung ghi nhận 20 dự án sản xuất, chế biến công nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép; trong đó, các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và khu vực miền Trung nói riêng.

Sở hữu 3 khu công nghiệp (KCN) mới và 6 KCN đang hoạt động gồm: Đà Nẵng, Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu, Hòa Cầm và khu dịch vụ Thủy sản với tổng diện tích hơn 1.160 ha, Đà Nẵng đang là tâm điểm của các doanh nghiệp châu Á và Âu Mỹ.

Một trong những động lực lớn thu hút doanh nghiệp đầu tư là dự án Khu Thương mại Tự do (Free Trade Zone – FTZ) tại Đà Nẵng vừa được phê duyệt vào tháng 6/2025 với quy mô gần 1.900 ha. FTZ sẽ áp dụng ưu đãi thuế đặc biệt, đơn giản hóa thủ tục hải quan và tích hợp chặt chẽ với Cảng Liên Chiểu và Khu Công nghệ cao, từ đó hình thành hệ sinh thái cho sản xuất – xuất khẩu và logistics.

Ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Công nghiệp, Savills Hà Nội

Song song đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) đang được xúc tiến triển khai theo 3 giai đoạn, với tòa tháp văn phòng đầu tiên (27.000 m2) dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025 đang là lực hút đối với các tập đoàn tài chính.

“Đây là nỗ lực nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính – công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho việc thu hút các định chế tài chính, dịch vụ tài sản số và các nhà đầu tư chiến lược”, chuyên gia Savills Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Savills Việt Nam, từ 2025 - 2027, các khu vực trọng điểm như đường Võ Văn Kiệt (6,2 ha), Khu Fintech (9,7 ha) và khu đất 1,9 ha gần Công viên phần mềm số 2 sẽ được phát triển. Đến năm 2030, khu Tài chính An Đồn (62 ha) và khi lấn biển Vịnh Đà Nẵng (1.500 ha) dự kiến sẽ được triển khai.

Cảng nước sâu Liên Chiểu, dự kiến hoàn thành cuối 2025 được kỳ vọng sẽ là trạm trung chuyển khối lượng lớn hàng hoá từ nội địa đến các thị trường quốc tế; đồng thời là điểm kết nối đa phương thức với đường bộ, đường sắt và đường vành đai đang được mở rộng, tạo ra nền tảng logistics hiện đại cho toàn vùng.

Điểm đến hấp dẫn của FDI thế hệ mới

Sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng cho thấy sự chuyển dịch đáng kể trong tư duy quy hoạch và phát triển đô thị từ du lịch sang kinh tế tích hợp, với trụ cột là công nghiệp công nghệ cao, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô hơn 3.600 ha đang là tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn như Universal Alloy Corporation (Mỹ), cùng nhiều nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Các chính sách ưu đãi như thuê đất lên đến 50 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10–15 năm đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

“Sự phát triển nhanh chóng của khu vực này kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản phụ trợ, từ nhà ở cho công nhân, chuyên gia, căn hộ dịch vụ đến trung tâm logistics và văn phòng”, ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Công nghiệp, Savills Hà Nội cho hay.

Đáng chú ý, Trung tâm dữ liệu lớn nhất Đà Nẵng (Da Nang International DC) có quy mô 2 ha, công suất thiết kế 18,5 MW, tiêu chuẩn Tier III được khởi công vào tháng 4/2025 tại Khu Công nghệ cao đang được kỳ vọng là nền tảng quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời là tín hiệu cho thấy Đà Nẵng đang sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư công nghệ cao.

Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng

“Sự hội tụ giữa hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, chính sách đầu tư mở và định hướng quy hoạch rõ ràng đang tạo đà cho Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhóm nhà đầu tư FDI thế hệ mới. Đây là những người không chỉ tìm kiếm chi phí thấp mà còn quan tâm đến năng lực vận hành, môi trường pháp lý và chất lượng lao động”, ông Thomas Rooney nhận định.

Tuy vậy, ông Thomas Rooney cho rằng, để bức phá, Đà Nẵng phải vượt qua nhiều thách thức như nâng cấp năng lực logistics, giải quyết tình trạng giải phóng mặt bằng chậm… cho đến việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật và quản lý.

“Những cải cách về hành chính, nhất là giữa cấp tỉnh và thành phố, cũng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Và trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, nếu tận dụng tốt thời cơ, Đà Nẵng có thể sẽ trở thành “thủ phủ FDI mới” của miền Trung và là điểm sáng tiếp theo của bản đồ đầu tư Việt Nam”, ông Thomas Rooney chia sẻ.