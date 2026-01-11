Nguyên nhân vụ người phụ nữ bị đánh ở chung cư

Người gây ra vụ việc là bà Nguyễn Thị Vân Anh (ở chung cư CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, Hà Nội) bị công an tạm giữ vì có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Theo An ninh Thủ đô, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H (44 tuổi), đi làm về đến trước cửa căn hộ thì xảy ra mâu thuẫn với bà Vân Anh. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà Vân Anh đã chửi bới, túm tóc và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt chị H tại hành lang chung cư.

Thời điểm xảy ra sự việc, một người thân của bà Vân Anh có mặt và can ngăn, tuy nhiên vụ việc vẫn kéo dài trong ít phút. Sau đó, chị H được người dân đưa đến Bệnh viện Hồng Ngọc để thăm khám, điều trị.

Nhận được tin báo, Công an phường Từ Liêm đã xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận hành vi hành hung hàng xóm.

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy chị H không có thương tích (tỷ lệ tổn hại sức khỏe 0%). Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có biểu hiện chấn thương phần mềm vùng đầu, cần tiếp tục theo dõi.

Hình ảnh bà Vân Anh hành hung hàng xóm ở chung cư. Ảnh cắt từ clip.

Theo cơ quan điều tra, mâu thuẫn xuất phát từ những phản ánh trong nhóm cư dân chung cư liên quan việc con trai bà Vân Anh nhiều lần bấm chuông, đập cửa và trêu chọc các hộ dân trong tòa nhà.

Bà Vân Anh đã bức xúc sau khi chị H đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân.

Trước tính chất vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Vân Anh để tiếp tục điều tra làm rõ.