Phó thủ tướng nêu giải pháp để Đà Nẵng không lỡ nhịp đón sóng đầu tư

Chuyển từ giới thiệu cơ hội sang đồng hành giải pháp

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị TP Đà Nẵng phải chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững. Để không bị "lỡ nhịp", Đà Nẵng phải triển khai Nghị quyết số 259-NQ/QH một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu TP Đà Nẵng phải tập trung quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn tới.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Công bố Nghị quyết số 259-NQ/QH của Quốc hội và Xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng và các Bộ, ngành Trung ương phải chủ động phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, không để khoảng trống hoặc chồng chéo trong thực hiện. Ưu tiên nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng động lực, hạ tầng chiến lược của thành phố; các công trình trọng điểm quốc gia và vùng trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, cảng Liên Chiểu, đường sắt đô thị, công nghiệp công nghệ cao…

“Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; bảo đảm quản lý chặt chẽ tài chính – ngân sách, đất đai, tài sản công, đầu tư công; sử dụng hiệu quả các nguồn lực được trao, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân...

Tại hội nghị, Đà Nẵng cũng công bố loạt dự án thu hút đầu tư.

“Đà Nẵng phải xác định rõ danh mục lĩnh vực và nhà đầu tư ưu tiên, tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, tài chính - ngân hàng, logistics, bán dẫn, y tế và giáo dục chất lượng cao, du lịch cao cấp, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Đặc biệt, cần chủ động tiếp cận, mời gọi nhà đầu tư chiến lược. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện đầu vào cho nhà đầu tư”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó thủ tướng còn yêu cầu Đà Nẵng phải đổi mới mạnh mẽ cách làm xúc tiến đầu tư. “Đà Nẵng phải chuyển từ xúc tiến dàn trải sang xúc tiến có trọng điểm, có chiều sâu; từ "giới thiệu cơ hội" sang "đồng hành giải pháp"; từ tiếp cận bị động sang chủ động làm việc trực tiếp với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Coi trọng công tác hậu kiểm và hỗ trợ sau cấp phép. Chính quyền thành phố phải thực sự đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Ưu tiên phát triển hệ sinh thái kinh tế bền vững

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã công bố một số nội dung chính, mang tính động lực của Nghị quyết số 259-NQ/QH về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136-NQ/QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách, cơ chế đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết Nghị quyết số 136-NQ/QH về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng cho phát triển của Đà Nẵng.

Với những tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng, ưu đãi trong thu hút đầu tư… nghị quyết đã tạo điều kiện để Đà Nẵng chủ động hơn trong quản lý quy hoạch, đất đai và tài chính - ngân sách và đặt nền móng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các mô hình phát triển mới. Qua đó tạo đòn bẩy huy động mọi nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội lớn, là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và điểm đến đầu tư có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

“Trong chiến lược phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo, Đà Nẵng ưu tiên kiến tạo phát triển các hệ sinh thái kinh tế bền vững; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, động lực phát triển đột phá có sức lan tỏa mạnh mẽ như: công nghệ cao và chuyển đổi số; logistics; hạ tầng đô thị, tài chính, công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp dược liệu…Do đó, thành phố rất cần sự chung tay, đồng hành của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới”, ông Ấn nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sự thành công của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng đối với sự phát triển của Đà Nẵng. Chính vì vậy, thông qua hội nghị Đà Nẵng mong muốn lắng nghe các ý kiến hiến kế, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng; đồng thời thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với 16 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 38.000 tỷ đồng.

“Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 259-NQ/QH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136-NQ/QH nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư chiến lược; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng đô thị, nhất là mô hình TOD và đường sắt đô thị; tăng cường phân cấp, phân quyền; triển khai hiệu quả các mô hình mới, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thành phố", ông Ấn nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và biên bản thỏa thuận đầu tư đối với 16 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 38.000 tỷ đồng.