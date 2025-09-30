Việt Nam dẫn đầu ASEAN về IPv6, thị trường điện toán đám mây đạt 1,24 tỷ USD

Những con số trên được đưa ra tại Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025 diễn ra sáng 30/9 tại Hà Nội - sự kiện thu hút gần 800 đại biểu từ các bộ ngành, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, cho biết Việt Nam đang có hơn 80 triệu người dùng Internet và tỷ lệ triển khai IPv6 vượt 60%, đứng thứ nhì khu vực ASEAN và thứ chín toàn cầu. Nước ta chuẩn bị bước vào giai đoạn IPv6-only (2026-2030) nhằm tối ưu hóa hạ tầng mạng và làm chủ công nghệ.

Còn theo báo cáo VNCDC 2024, thị trường điện toán đám mây Việt Nam đạt gần 19.375 tỷ đồng (775 triệu USD) năm 2024, dự kiến tăng lên 1,24 tỷ USD năm 2025 và gấp đôi vào 2029.

Năng lực trung tâm dữ liệu cũng phát triển mạnh với công suất tăng từ 45 MW năm 2024 lên dự kiến 525 MW năm 2025 và gần 1.000 MW năm 2030. Doanh thu dịch vụ colocation (dịch vụ cho thuê không gian đặt máy chủ hoặc thiết bị mạng tại trung tâm dữ liệu cho các doanh nghiệp) theo đó được kỳ vọng đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2030. Những thành tựu này khẳng định bước tiến nhanh chóng của Việt Nam trong xây dựng hạ tầng số hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Ông Vũ Hoàng Liên phát biểu tại sự kiện

Trong bài phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chánh Văn phòng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia nhấn mạnh dữ liệu đã trở thành tư liệu sản xuất cốt lõi của mọi ngành nghề trong kỷ nguyên số. Bà đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó có chuẩn hóa kiến trúc dữ liệu quốc gia, phát triển nền tảng công nghệ do người Việt làm chủ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải vượt qua các “nút thắt” như nguồn lực đầu tư, tiêu chuẩn xanh, an toàn an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà Dung khẳng định đây là cuộc đua marathon của cả dân tộc, yêu cầu sự quyết tâm đồng thuận của toàn xã hội để không chỉ bắt kịp mà còn làm chủ công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh đến vai trò của dữ liệu

Diễn đàn DigiInfra 2025 là cơ hội để hơn 21 đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và bảo mật, như VNPT, Meta, CMC Telecom, ZTE, NetNam... hợp tác, trao đổi và xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số quốc gia. Sự kiện đánh dấu quyết tâm của Việt Nam trên con đường làm chủ hạ tầng số, công nghệ chiến lược và tương lai dữ liệu.