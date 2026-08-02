Vụ nổ giữa Moscow ở 3 người chết: Bí ẩn về người phụ nữ mang bom

Vụ nổ xảy ra gần nhà hàng sang trọng ở trung tâm Moscow tối thứ Bảy khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 21 người bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường an ninh trước nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nhạy cảm.

Theo nhà chức trách Nga, vụ nổ xảy ra ngay trước 20h giờ địa phương tại khu vực gần nhà hàng Italy Balzi Rossi, nằm trong một trong bảy tòa nhà chọc trời thời Stalin quanh quảng trường Kudrinskaya.

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết một phụ nữ chưa được xác định danh tính đã tìm cách vào nhà hàng nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Không lâu sau đó, thiết bị nổ phát nổ, khiến người phụ nữ, nhân viên bảo vệ và một khách hàng thiệt mạng.

Ít nhất 21 người khác bị thương với mức độ khác nhau. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa, trong khi lực lượng an ninh có vũ trang hạng nặng được triển khai để kiểm soát khu vực và phục vụ điều tra.

Bom được kích nổ từ xa?

Các cơ quan chức năng Nga cho biết thiết bị nổ được một phụ nữ mang theo người, nhưng chưa công bố chính xác thành phần, sức công phá hoặc cơ chế kích nổ.

Tờ Kommersant dẫn các nguồn tin riêng cho rằng thiết bị có thể nhằm vào những người đang có mặt tại khu vực sân hiên mùa hè của nhà hàng. Một giả thuyết được đưa ra là quả bom có thể đã được kích hoạt từ xa, đồng nghĩa người phụ nữ mang thiết bị chưa chắc đã biết mình đang vận chuyển một vật liệu nổ.

Thông tin này hiện chưa được cơ quan điều tra Nga xác nhận.

Nhà hàng Balzi Rossi cho biết trên website rằng cơ sở đã đóng cửa trong ngày thứ Bảy để phục vụ một sự kiện riêng. Chi tiết này đặt ra thêm câu hỏi về việc liệu vụ nổ có liên quan đến những người tham dự sự kiện hay một mục tiêu cụ thể nào khác hay không.

Cho đến nay, giới chức Nga chưa công bố danh tính các nạn nhân, chưa xác định người đứng sau vụ tấn công và cũng chưa đưa ra kết luận công khai về động cơ.

Cựu sĩ quan Mỹ đưa ra cáo buộc gây chú ý

Trong khi cuộc điều tra chính thức vẫn đang ở giai đoạn đầu, cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapivnik đã đưa ra nhận định gây tranh cãi khi cho rằng các cơ quan tình báo phương Tây và những lực lượng Ukraine mà ông gọi là “đại diện” có thể đứng sau vụ đánh bom.

Phát biểu với RT sau vụ nổ, ông Krapivnik cáo buộc CIA, MI6 và Mossad có liên quan đến các hoạt động tình báo chống Nga, đồng thời cho rằng Ukraine có thể đã đóng vai trò trung gian trong những chiến dịch như vậy.

Tuy nhiên, đây là cáo buộc cá nhân chưa được xác minh.

Chính quyền Nga chưa công khai quy trách nhiệm vụ tấn công cho bất kỳ cơ quan tình báo phương Tây, chính phủ nước ngoài hay tổ chức Ukraine nào. Cũng chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Krapivnik cho rằng các cơ quan an ninh Ukraine từng bị Moscow cáo buộc đứng sau một số vụ ám sát và âm mưu tấn công bên trong cũng như bên ngoài lãnh thổ Nga. Ông lập luận rằng các mạng lưới này có thể tuyển dụng hoặc thao túng những người vận chuyển thiết bị nổ mà không nhất thiết tiết lộ cho họ mục tiêu cuối cùng.

Những nhận định trên chưa được cơ quan điều tra Nga đưa ra như kết luận chính thức.

Các sĩ quan cảnh sát và nhân viên dịch vụ khẩn cấp gần hiện trường vụ nổ tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow, Nga, ngày 1/8. Ảnh: Reuters.

Sức công phá đáng kể

Dựa trên hình ảnh và mức độ phá hủy tại hiện trường, Krapivnik suy đoán thiết bị có thể chứa khoảng 1 kg thuốc nổ cấp quân sự cùng bi sắt hoặc các mảnh kim loại nhằm tăng thương vong.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là đánh giá mang tính suy đoán. Thành phần, khối lượng thuốc nổ và cơ chế kích hoạt của thiết bị chưa được cơ quan chức năng công bố.

Một số hình ảnh được nhắc đến cho thấy các mảnh thi thể được tìm thấy cách xa tâm vụ nổ. Krapivnik sử dụng chi tiết này để lập luận rằng thiết bị có sức công phá đáng kể.

Ông đánh giá hành động của nhân viên bảo vệ tại nhà hàng có thể đã ngăn chặn một thảm họa lớn hơn. Việc người này chặn người phụ nữ trước cửa khiến thiết bị phát nổ bên ngoài khu vực đông người hơn, theo giả thuyết của ông.

Moscow đối mặt nguy cơ tấn công trong bối cảnh chiến sự kéo dài

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Nga đã bước sang năm thứ tư của cuộc xung đột toàn diện với Ukraine, trong đó các vụ tấn công nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trở thành một vấn đề an ninh ngày càng đáng chú ý.

Đầu năm nay, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nước này sẽ tăng cường bảo vệ các quan chức quân sự cấp cao sau một loạt vụ ám sát và âm mưu ám sát mà Moscow cáo buộc có liên quan đến Ukraine.

Nga trước đây nhiều lần cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine đứng sau những vụ tấn công nhằm vào quan chức, nhân vật có ảnh hưởng và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Nga. Kiev thường phủ nhận hoặc không bình luận về những cáo buộc cụ thể.

Trong vụ việc mới nhất tại Moscow, chưa có bằng chứng công khai cho thấy người phụ nữ mang bom có liên hệ với Ukraine, phương Tây hay bất kỳ tổ chức nào khác.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ. Các nhà điều tra hiện phải xác định người phụ nữ là ai, liệu bà ta có biết mình đang mang thiết bị nổ hay không, ai đã cung cấp thiết bị và liệu quả bom có được kích hoạt trực tiếp hay từ xa.

Theo Reuters, RT