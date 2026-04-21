Video Mỹ dùng súng máy cảnh báo tàu thuyền, siết chặt phong tỏa Hormuz

Video của CENTCOM cho thấy binh sĩ Mỹ chĩa súng cảnh báo tàu tại eo Hormuz, buộc hàng chục tàu quay đầu trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Trong đoạn video do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, một binh sĩ Mỹ được nhìn thấy đang chĩa súng máy hạng nặng vào một con tàu trong khi phía Mỹ phát cảnh báo qua radio.

CENTCOM đã chia sẻ đoạn video cho thấy một xạ thủ súng máy trên trực thăng cảnh báo một tàu hàng quay đầu, không được rời hoặc tiến vào các cảng của Iran, như một minh chứng cho cách lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa trong bối cảnh chiến sự với Iran.

Iran cũng đã phong tỏa eo biển Hormuz sau một khoảng thời gian ngắn lắng dịu, làm dấy lên lo ngại về tác động tức thời đối với thương mại dầu mỏ toàn cầu.

Trong video của CENTCOM, một binh sĩ Mỹ chĩa súng máy hạng nặng vào con tàu khi các cảnh báo được phát qua radio.

“Đây là tàu chiến Mỹ 115. Các bạn đang tiến vào khu vực bị phong tỏa quân sự. Lệnh phong tỏa các cảng Iran sẽ được thực thi và áp dụng đối với mọi tàu thuyền, bất kể quốc tịch,” đoạn phát thanh trong video cho biết.

“Bất kỳ tàu nào có ý định tiếp tục tiến vào hoặc rời khỏi cảng Iran sẽ phải chịu quyền kiểm tra và khám xét theo luật pháp quốc tế. Nếu các bạn cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa, chúng tôi sẽ buộc phải cưỡng chế bằng vũ lực. Hết.”

CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã buộc 27 tàu phải quay đầu hoặc trở lại cảng Iran trong khuôn khổ lệnh phong tỏa quân sự tại khu vực.

“Kể từ khi lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran được triển khai, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 27 tàu quay đầu hoặc trở lại cảng Iran,” CENTCOM cho biết.

Iran cũng đang coi eo biển Hormuz là “quân bài” chính trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, tuy nhiên việc sử dụng tuyến đường này làm đòn bẩy không phải không có rủi ro đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Dù việc gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu giúp Iran có lợi thế đàm phán, nước này cũng không thể tránh khỏi tác động ngược, khi lệnh phong tỏa của Mỹ khiến xuất khẩu dầu trị giá hàng chục triệu USD mỗi ngày bị đình trệ.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần dự kiến hết hạn trong tuần này, nguy cơ xung đột tái bùng phát quanh eo biển cũng gây sức ép lên ban lãnh đạo Iran, vốn đang tìm cách ổn định dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện công khai.

“Eo biển nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo,” ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cựu thành viên Vệ binh Cách mạng và hiện là Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời được xem là trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, cho biết.

Theo NDTV