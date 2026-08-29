Thêm 4 trường hợp bị xử lý vì không giữ khoảng cách trên cao tốc

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 2/9, có 4 trường hợp vi phạm không giữ khoảng cách trên cao tốc bị CSGT xử lý.

Ngày 29/8, Cục CSGT cho biết các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã kiểm tra, xác minh, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Trong đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 1 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước và 2 trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 cũng lập biên bản 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc do đơn vị phụ trách.

Theo Cục CSGT, từ ngày 26/8 đến nay, 2 đơn vị này đã xử lý 19 trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng ghi nhận lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng cao. Tuy nhiên, đa số lái xe chấp hành quy định, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn và tuân thủ tốc độ.

Tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục có xu hướng giảm, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm, tai nạn và duy trì giao thông ổn định trên các tuyến cao tốc.

Nghỉ lễ 2/9, 4 trường hợp bị xử lý vì không giữ khoảng cách trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm quy định về khoảng cách an toàn, qua đó hình thành thói quen lái xe an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn và nâng cao khả năng lưu thông trên đường cao tốc.

Từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT dự kiến triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện giao thông thực tế.

Thí sinh sẽ được đánh giá các kỹ năng như chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường.

Việc đổi mới nội dung sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực điều khiển phương tiện của người học, đồng thời hình thành thói quen lái xe đúng quy định, chủ động phòng ngừa nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện trên cao tốc tuân thủ đúng làn đường, tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn và chấp hành hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.