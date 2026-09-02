Ấn Độ tính mua hệ thống S-500 của Nga: Có đủ sức đối phó với thế thống trị của Trung Quốc?

Ấn Độ được cho là đang cân nhắc mua hệ thống S-500 Prometheus của Nga, bổ sung tầng phòng thủ chiến lược bên cạnh mạng lưới S-400.

Nhiều nguồn tin từ Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng nước này vẫn đang xem xét khả năng mua hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa chiến lược S-500 Prometheus của Nga. Nếu được triển khai, S-500 sẽ bổ sung một tầng phòng thủ hoàn toàn mới bên cạnh mạng lưới S-400 mà Ấn Độ đang nhanh chóng mở rộng.

Thông tin về sự quan tâm của New Delhi đối với S-500 xuất hiện trong các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Theo các nguồn tin được The Economic Times dẫn lại, S-500 nằm trong số những năng lực quốc phòng được hai bên đề cập, trong bối cảnh Ấn Độ đánh giá các bước tiếp theo cho kiến trúc phòng thủ tên lửa dựa trên kinh nghiệm vận hành S-400.

Phương tiện phóng tên lửa từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

S-500 tạo thêm tầng phòng thủ cho Ấn Độ

S-500 về bản chất sở hữu năng lực khác biệt đáng kể so với S-400.

S-400 chủ yếu được thiết kế để đối phó máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện không người lái và một số mối đe dọa tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lớn. Trong khi đó, S-500 được phát triển như một hệ thống phòng thủ ở tầng cao hơn, hướng tới những mục tiêu khó đánh chặn hơn, bao gồm vệ tinh, phương tiện bay trong không gian và các tên lửa đạn đạo hoạt động ở ngoài khí quyển, trong đó có cả tên lửa liên lục địa.

Theo các thông tin được công bố, S-500 có tầm đánh mục tiêu lên tới khoảng 600 km và được cho là có khả năng đối phó với một số loại phương tiện lượn siêu vượt âm.

Nga đã đưa S-500 vào biên chế như một hệ thống cơ động đường bộ có khả năng chống vệ tinh và đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Năng lực này được đánh giá có thể mở rộng đáng kể khả năng phòng thủ chiến lược của Moscow, đồng thời cho phép lực lượng Nga tấn công các mục tiêu trên quỹ đạo thấp trong những tình huống phù hợp.

Đối với Ấn Độ, năng lực của S-500 càng đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đang giữ vị thế nổi bật trong lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm, trong khi New Delhi cũng phải tính đến khả năng những công nghệ tương tự được chuyển giao hoặc phổ biến tới Pakistan.

Tầm hoạt động rất xa của S-500, nếu được triển khai theo đúng năng lực được công bố, cũng có thể cho phép Ấn Độ đe dọa các mục tiêu có giá trị cao trong phần lớn không phận Pakistan từ những vị trí nằm sâu bên trong lãnh thổ Ấn Độ.

Tầm đánh chặn của S-500 cao hơn mức 400 km của tên lửa 40N6 được sử dụng trên S-400. Các tên lửa 40N6 từng được Ấn Độ sử dụng trong những cuộc thử nghiệm tác chiến quy mô lớn vào tháng 3/2025, trong đó năng lực của hệ thống được cho là đã được kiểm chứng trong các hoạt động chống lại lực lượng Pakistan.

Phương tiện phóng thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-500 của Nga. Ảnh: MW.

Ấn Độ tăng tốc hiện đại hóa phòng không

Đầu tháng 12/2025, truyền thông Ấn Độ đưa tin New Delhi và Moscow dự kiến bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức về khả năng mua S-500 từ ngày 4/12.

Song song với S-500, Ấn Độ và Nga cũng tiếp tục đàm phán về khả năng Moscow bán tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 cho New Delhi, trong đó có phương án sản xuất theo giấy phép tại Ấn Độ.

Việc Trung Quốc công bố hệ thống phòng thủ không gian HQ-29 vào tháng 8/2025 cũng có thể đã góp phần thúc đẩy sự quan tâm của Ấn Độ đối với một năng lực tương đương.

Trong tháng 3/2026, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tăng gấp đôi số lượng S-400 dự kiến mua từ Nga. Nếu kế hoạch được triển khai, quy mô trang bị được cho là tương đương khoảng 20 tiểu đoàn S-400.

Động thái này cho thấy New Delhi đang hướng tới một mạng lưới phòng không nhiều tầng, trong đó S-400 đảm nhiệm phần lớn các mối đe dọa trên không và tên lửa ở tầm xa, còn S-500 có thể đóng vai trò là tầng phòng thủ chiến lược cao hơn, tập trung vào những mục tiêu đặc biệt khó đối phó như tên lửa đạn đạo tầm rất xa và một số mối đe dọa từ không gian.

Theo Defense News, MW