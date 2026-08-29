Không giữ khoảng cách trên cao tốc, 12 ô tô gặp nạn

Cục CSGT cho biết trong hai ngày 28 và 29/8, 2 vụ tai nạn liên quan đến 12 ô tô xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây.

Không có thiệt hại về người, song 11 phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân sơ bộ của cả hai vụ việc đều liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng Dầu Giây đi Phan Thiết, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng cả 7 phương tiện đều bị hư hỏng.

Tại hiện trường, các ô tô nằm nối sát nhau, chiếm một làn xe chạy. Lượng phương tiện trên tuyến thời điểm này đông khiến các xe qua khu vực phải giảm tốc, giao thông bị ùn ứ.

Nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng triển khai cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp giải tỏa các phương tiện gặp nạn nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với 7 người điều khiển phương tiện. Kết quả không phát hiện trường hợp vi phạm.

Qua khám nghiệm hiện trường và xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô con. Ảnh: Cục CSGT.

Trước đó, khoảng 18h49 ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn liên quan đến 2 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, một ô tô con.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 4 phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do anh Đ.Q.T. điều khiển ô tô đầu kéo không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên cao tốc.

Cục CSGT cho biết hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp cho thấy nguy cơ từ việc không duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc.

Ở tốc độ cao, khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, việc bám quá sát khiến người điều khiển phía sau không còn đủ thời gian và khoảng cách để phản ứng. Một va chạm ban đầu có thể nhanh chóng kéo theo nhiều phương tiện khác.

Hậu quả không chỉ dừng ở những chiếc xe bị hư hỏng. Khi tai nạn xảy ra, các phương tiện gặp nạn có thể chiếm dụng một hoặc nhiều làn đường, khiến dòng xe phía sau phải giảm tốc, thậm chí ùn ứ kéo dài.

Đặc biệt trong những ngày lưu lượng phương tiện tăng cao, việc giải tỏa một sự cố trên cao tốc cũng phức tạp hơn. Lực lượng chức năng phải huy động thêm con người, phương tiện để phân luồng từ xa, bảo vệ hiện trường, cứu hộ và đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực.

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến hành trình của hàng nghìn phương tiện mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp khi dòng xe phía sau bất ngờ gặp chướng ngại vật hoặc phải phanh gấp.

Xử lý vi phạm để phòng ngừa tai nạn

Theo Cục CSGT, việc tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là tai nạn liên hoàn.

Xử lý vi phạm không chỉ mang tính răn đe mà còn hướng tới hình thành thói quen lái xe kỷ luật, chủ động duy trì khoảng trống an toàn với phương tiện phía trước.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, không bám đuôi xe phía trước và cần chủ động tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, ban đêm hoặc khi mật độ phương tiện tăng cao.

Trên cao tốc, người lái cần quan sát từ xa để nhận biết sớm tình trạng giao thông phía trước và kịp thời giảm tốc khi dòng phương tiện có dấu hiệu di chuyển chậm.

Một khoảng cách đủ an toàn có thể chỉ mất thêm vài giây trong hành trình, nhưng lại là khoảng trống cần thiết để người lái xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra.

CSGT phân tích tình huống được camera ghi lại.

Theo thống kê, ngày 29/8, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 25 nạn nhân.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, số tai nạn giảm 14 vụ, giảm 6 người chết, giảm 8 người bị thương. Toàn bộ tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không ghi nhận sự cố.

Cùng ngày, cảnh sát giao thông xử lý 14.129 trường hợp vi phạm; tạm giữ hơn 2.400 xe cộ các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.935 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 1.766 trường hợp, vi phạm về tốc độ 3.439 trường hợp…

Các đội cảnh sát giao thông trên cao tốc đã lập biên bản 191 trường hợp vi phạm, gửi thông báo vi phạm 636 trường hợp. Đáng chú ý, cảnh sát xử lý 9 trường hợp vi phạm "không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc", phạt tiền 45 triệu đồng.