Nóng: Cựu Chủ tịch Gelex gia nhập HĐQT Eximbank

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bầu ông Nguyễn Trọng Hiền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Trọng Hiền sinh năm 1976. Trình độ chuyên môn là cử nhân Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương). Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực.

Từ tháng 6/2020 – 8/2020, ông Hiền là thành viên độc lập HĐQT tại Tổng CTCP Thiết Bị Điện Việt Nam (nay là CTCP Tập đoàn Gelex).

Giai đoạn 2021-2022, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Gelex, đồng thời đảm nhiệm nhiều cương vị khác tại các công ty trong cùng hệ sinh thái như Viglacera, Hạ tầng Gelex...

Từ tháng 4/2023, ông Hiền là Chủ tịch HĐQT Gelex, đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT Viglacera.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/4/2026, ông Hiền không còn là Chủ tịch và thành viên HĐQT Gelex. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Viglacera, ông Hiền cũng rút khỏi vị trí thành viên HĐQT của tập đoàn.

Tại ĐHĐCĐ của Gelex, trả lời cổ đông về mối liên hệ với Eximbank, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Gelex cũng tiết lộ doanh nghiệp có thể sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Eximbank nếu như luật định cho phép. "Chúng tôi có thể tăng tỷ lệ sở hữu tại Eximbank lên 15% nếu luật định cho phép và sẽ thực hiện khi các điều kiện cho phép", ông nói.

Ông cũng chia sẻ Gelex xem Eximbank là một khoản đầu òtư dài hạn và tập đoàn định hướng tập trung vào việc chuyển đối Eximbank thành một ngân hàng minh bạch, đề cao tính hiệu quả và phát triển bền vững.

2 ứng viên còn lại là ai?

Cùng với ông Nguyễn Trọng Hiền, 2 ứng viên khác được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank là ông Nguyễn Trí Trung và ông Ho Poh Wan. Đây đều là những nhân sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Nguyễn Trí Trung sinh năm 1981, có trình độ cử nhân tài chính ngân hàng, kế toán (Học viện Tài chính). Theo giới thiệu, ông có kinh nghiệm gần 20 năm công tác tại nhiều tổ chức tín dụng trong nước như ABBank, OceanBank, Saigonbank...

Tháng 4/2023, ông Trung gia nhập Eximbank, đảm nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Long Biên. Tháng 2/2025, ông Trung được bầu vào Ban kiểm soát Eximbank và giữ cương vị Trưởng Ban kiểm soát kể từ tháng 4/2025 đến nay.

Ông Ho Poh Wan sinh năm 1962, có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh (Đại học Quốc gia Singapore); Thạc sĩ tài chính ứng dụng (Đại học Macquarie, Úc).

Ông Ho Poh Wan có 40 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều ngân hàng quốc tế và doanh nghiệp lớn như Citibank, Volvo Group Treasury Asia, Standard Chartered Bank, KBC Bank (Singapore), OCBC Bank, Emperador Inc...