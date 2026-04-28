Nóng: Cựu Chủ tịch Gelex gia nhập HĐQT Eximbank

Hoàng Dung
Ông Nguyễn Trọng Hiền – Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex chính thức gia nhập HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bầu ông Nguyễn Trọng Hiền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Trọng Hiền sinh năm 1976. Trình độ chuyên môn là cử nhân Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương). Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực.

Từ tháng 6/2020 – 8/2020, ông Hiền là thành viên độc lập HĐQT tại Tổng CTCP Thiết Bị Điện Việt Nam (nay là CTCP Tập đoàn Gelex).

Giai đoạn 2021-2022, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Gelex, đồng thời đảm nhiệm nhiều cương vị khác tại các công ty trong cùng hệ sinh thái như Viglacera, Hạ tầng Gelex...

Từ tháng 4/2023, ông Hiền là Chủ tịch HĐQT Gelex, đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT Viglacera.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/4/2026, ông Hiền không còn là Chủ tịch và thành viên HĐQT Gelex. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Viglacera, ông Hiền cũng rút khỏi vị trí thành viên HĐQT của tập đoàn.

Ông Nguyễn Trọng Hiền.

Tại ĐHĐCĐ của Gelex, trả lời cổ đông về mối liên hệ với Eximbank, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Gelex cũng tiết lộ doanh nghiệp có thể sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Eximbank nếu như luật định cho phép. "Chúng tôi có thể tăng tỷ lệ sở hữu tại Eximbank lên 15% nếu luật định cho phép và sẽ thực hiện khi các điều kiện cho phép", ông nói.

Ông cũng chia sẻ Gelex xem Eximbank là một khoản đầu òtư dài hạn và tập đoàn định hướng tập trung vào việc chuyển đối Eximbank thành một ngân hàng minh bạch, đề cao tính hiệu quả và phát triển bền vững.

2 ứng viên còn lại là ai?

Cùng với ông Nguyễn Trọng Hiền, 2 ứng viên khác được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank là ông Nguyễn Trí Trung và ông Ho Poh Wan. Đây đều là những nhân sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Nguyễn Trí Trung sinh năm 1981, có trình độ cử nhân tài chính ngân hàng, kế toán (Học viện Tài chính). Theo giới thiệu, ông có kinh nghiệm gần 20 năm công tác tại nhiều tổ chức tín dụng trong nước như ABBank, OceanBank, Saigonbank...

Tháng 4/2023, ông Trung gia nhập Eximbank, đảm nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Long Biên. Tháng 2/2025, ông Trung được bầu vào Ban kiểm soát Eximbank và giữ cương vị Trưởng Ban kiểm soát kể từ tháng 4/2025 đến nay.

Ông Nguyễn Trí Trung (trái) và ông Ho Poh Wan (phải).

Ông Ho Poh Wan sinh năm 1962, có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh (Đại học Quốc gia Singapore); Thạc sĩ tài chính ứng dụng (Đại học Macquarie, Úc).

Ông Ho Poh Wan có 40 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều ngân hàng quốc tế và doanh nghiệp lớn như Citibank, Volvo Group Treasury Asia, Standard Chartered Bank, KBC Bank (Singapore), OCBC Bank, Emperador Inc...

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 16,5% lên 228.430 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn đạt 17,8% lên 232.598 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 206 của Eximbank.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ.

Giá vàng SJC sáng 28/4 điều chỉnh nhẹ

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 28/4 niêm yết ở mức 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 168,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (27/4).

Báo chí quốc tế nhìn về thị trường BĐS Việt Nam: Masterise Homes – “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Báo chí quốc tế nhìn về thị trường BĐS Việt Nam: Masterise Homes – “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là “người định chuẩn” thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

VietBank tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2026, thông qua nhiều mục tiêu tăng trưởng quan trọng

VietBank tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2026, thông qua nhiều mục tiêu tăng trưởng quan trọng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.500 tỷ đồng, mục tiêu kinh doanh năm 2026 và các định hướng phát triển dài hạn.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Vì sao Vinhomes Golden City khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng?

Vì sao Vinhomes Golden City khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng?

Hé lộ mức giá tốt nhất cộng hưởng cùng chính sách “đóng băng” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, phiên livestream của Vinhomes Golden City đã khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng. Nhiều nhà đầu tư từ “quan tâm” chuyển sang “xuống tiền ngay” vì lo sợ không còn suất.