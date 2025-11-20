Vì sao nhiều sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt lũ lịch sử?

Chuyên gia cho biết đợt mưa lớn kéo dài, kết hợp với vận hành hồ chứa và hình thế thời tiết cực đoan đã khiến nhiều sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Ngày 20/11, trao đổi với VietTimes, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết đêm qua và sáng nay lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt mức lũ lịch sử năm 2009; lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) vượt lũ lịch sử năm 1993; trong khi đó, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) cũng vượt lũ lịch sử năm 1986.

Theo ông Lâm, hiện nay lũ trên các sông Kôn, Kỳ Lộ, Ba, Dinh Ninh Hòa cùng với sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đều đang ở mức rất cao, vượt báo động 3 từ 0,2 đến 2,12 m. Riêng lũ trên sông Krông Ana và Srêpôk (Đắk Lắk) vẫn ở dưới báo động 3. Dự báo trong 6h tới, lũ trên sông Ba sẽ tiếp tục dao động ở mức cao, trên báo động 3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21m), sau đó mới xuống chậm.

Nước tràn về vùng hạ du hồ thủy điện sông Ba Hạ gây ngập tại xã Hòa Thịnh, Đắk lắk. Ảnh: Vietnamnet.

Đánh giá về đợt mưa lũ này, ông Lâm cho rằng có nhiều yếu tố bất thường. Thứ nhất, đây là đợt mưa lớn kéo dài ngay sau các đợt mưa trước đó, khiến lũ trên các sông lên nhanh. Bên cạnh đó, việc vận hành các hồ chứa đã làm mực nước nền trên các sông duy trì ở mức cao, dẫn đến tình trạng nhiều sông vượt lũ lịch sử.

Thứ hai, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với sóng đông, mưa tập trung nhiều ở Đắk Lắk và Nha Trang, đặc biệt tại khu vực ven biển, khiến lượng mưa ngày vượt mức lịch sử.

Ngoài ra, ông Lâm nhấn mạnh nguy cơ lũ quét và sạt lở đất hiện nay đang ở mức cao, thậm chí rất cao tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là Đắk Lắk và Khánh Hòa. Ông cho biết, trong ngày và đêm 20/11, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực này, trọng tâm vẫn là hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 350 mm. Lượng mưa lớn duy trì sẽ khiến mực nước trên các sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục ở mức báo động 3, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trong những giờ tới.

Ông Lâm cũng đưa ra nhận định sau ngày 21/11, mưa sẽ giảm dần và dịch chuyển lên phía Bắc. Do đó, tình hình lũ tại Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ từng bước hạ nhiệt. Tuy nhiên, mưa sẽ dịch chuyển lên các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, khiến khu vực này cần tiếp tục cảnh giác cao độ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo đêm 22/11 và ngày 23/11, Phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Từ ngày 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh..