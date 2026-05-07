Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn của Ấn Độ

Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược lâu dài với các tập đoàn Ấn Độ trong lĩnh vực dầu khí, hạ tầng và công nghệ để phát triển bền vững và an ninh năng lượng.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn dầu khí, hạ tầng hàng đầu Ấn Độ



Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 7/5, tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ.

Tại cuộc tiếp, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC) bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ là một trong những tập đoàn dầu khí có kinh nghiệm, năng lực triển khai các dự án phù hợp với nhu cầu phát triển ngành Dầu khí của Việt Nam; ghi nhận những đóng góp thực chất của tập đoàn tại Việt Nam trong gần 40 năm qua; hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đặt mục tiêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài; bao gồm việc bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý dầu khí; mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các cam kết liên quan.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) Arun Kumar Singh. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hợp tác với tập đoàn không chỉ trong duy trì các dự án hiện hữu, mà hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.

Tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Larsen & Toubro (L&T), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tăng cường hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp, nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng.

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên; kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Larsen & Toubro bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng, cảng biển tại Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng; hoan nghênh sự quan tâm và các đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết thời gian tới, Việt Nam mong muốn Tập đoàn Adani nghiên cứu, tham gia hợp tác không chỉ dừng ở từng dự án riêng lẻ, mà hướng tới khả năng tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển-logistics-năng lượng.

Việt Nam - Ấn Độ cần đi cùng xu thế AI, bán dẫn và chuyển đổi xanh



Cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không chỉ dựa trên nền tảng lịch sử sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, mà còn đang đứng trước cơ hội lịch sử để nâng cấp lên kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới; nhấn mạnh thông điệp: Hợp tác hai nước phải đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất và các xu thế tiên phong của thế giới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và chuyển đổi xanh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam kiên định con đường phát triển dựa trên ổn định, hội nhập và đổi mới sáng tạo và đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam tập trung vào 3 trụ cột lớn: Hoàn thiện thể chế hiện đại, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng số, năng lượng và logistics; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế. Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thực tiễn hợp tác gần đây cho thấy những tín hiệu tích cực. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư tại Ấn Độ trong các lĩnh vực mới như xe điện, hạ tầng sạc và dịch vụ công nghệ. Ngược lại, doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam đã tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, năng lượng và chế biến.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ đã đến lúc hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới - không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá: Mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn, tận dụng tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của tương lai như công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển;

Tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch, tạo điều kiện để dòng hàng hóa, dòng vốn và nguồn nhân lực lưu chuyển thuận lợi hơn; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.