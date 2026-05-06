Mỹ lần đầu khai hỏa Typhon từ Philippines, Tomahawk đổi mục tiêu giữa đường bay

Cuộc diễn tập đã trình diễn hệ thống phóng thẳng đứng bốn ống của Typhon khai hỏa tên lửa Tomahawk với khả năng đổi mục tiêu giữa hành trình bay.

Viễn cảnh chiến tranh tại Thái Bình Dương đang dần chuyển dịch về đất liền. Những tên lửa tầm xa từng gắn liền với tàu chiến nay được triển khai trên các tuyến đường đảo và các căn cứ phân tán. Trong một động thái phản ánh xu hướng này, Mỹ đã tiến hành vụ phóng tên lửa Typhon mang tính tác chiến đầu tiên từ Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2026 ngày 6/5.

Từ đảo Leyte, hệ thống này đã tấn công một mục tiêu cách khoảng 391 dặm (629 km). Sự kiện cho thấy lực lượng mặt đất hiện có thể triển khai hỏa lực chính xác trên quy mô rộng khắp chuỗi đảo. Nó cũng phản ánh sự tập trung ngày càng lớn vào các hệ thống tấn công cơ động tại các khu vực hàng hải đang tranh chấp.

Mở rộng năng lực tấn công từ mặt đất

Hệ thống Typhon mang lại cho Mỹ một lựa chọn tấn công tầm xa phóng từ mặt đất. Điều này giúp giảm phụ thuộc vào các nền tảng hải quân và không quân trong môi trường có mức đe dọa cao. Đây là yếu tố quan trọng tại các khu vực chịu ảnh hưởng của chiến lược chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực.

Nhà phân tích quốc phòng Erwan Halna du Fretay thuộc Army Recognition Group nhận định hệ thống này phản ánh xu hướng chuyển sang mô hình tác chiến phân tán. Nó giúp tăng cường khả năng răn đe bằng cách khiến đối phương gặp khó khăn hơn trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch tác chiến.

Bệ phóng sử dụng kiến trúc mô-đun. Nó có thể phóng cả tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa SM-6. Mỗi bệ phóng được đặt trên một rơ-moóc kéo bởi xe tải quân sự M983A4 HEMTT và mang theo bốn ống chứa tên lửa, dựng thẳng đứng trước khi khai hỏa.

Đại tá Dennis Hernandez xác nhận hệ thống đã được sử dụng trong cuộc diễn tập. Ông cho biết Typhon đã phóng một tên lửa Tomahawk trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận. Đây là lần đầu tiên hệ thống được sử dụng mang tính tác chiến tại Philippines kể từ tháng 4/2024.

Đợt tấn công bao gồm chuỗi hoạt động phối hợp từ Tacloban nhằm vào một mục tiêu trên bộ tại khu vực trung tâm đảo Luzon. Cuộc diễn tập cho thấy các hệ thống như Typhon có thể nhanh chóng triển khai đòn tấn công chính xác ngay sau khi được bố trí.

Năng lực nổi bật của Tomahawk

Tên lửa Tomahawk vẫn là thành phần trung tâm trong sức mạnh của Typhon. Biến thể BGM-109 có tốc độ bay khoảng 547 dặm/giờ. Nó có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách vượt 932 dặm (1.500 km), trong khi các phiên bản mới hơn đạt tầm bắn trên 1.118 dặm (1.800 km).

Tên lửa sử dụng nhiều lớp dẫn đường, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính và cập nhật GPS. Công nghệ bám địa hình giúp nó di chuyển qua các khu vực phức tạp. Các phiên bản hiện đại còn sử dụng công nghệ đối chiếu hình ảnh số để tăng độ chính xác ở giai đoạn cuối. Tên lửa bay ở độ cao thấp nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện.

Các đơn vị vận hành cũng có thể thay đổi mục tiêu giữa hành trình bay thông qua liên kết dữ liệu hai chiều. Điều này giúp tăng tính linh hoạt trong các tình huống chiến đấu biến động nhanh.

Khả năng cơ động của Typhon tạo thêm một lợi thế khác. Các đơn vị có thể tái triển khai nhanh chóng trên địa hình khó khăn, bao gồm các môi trường đảo thiếu hạ tầng. Điều này khiến chúng khó bị phát hiện và nhắm mục tiêu hơn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn phụ thuộc vào mạng lưới liên lạc và cảm biến ổn định. Các hoạt động tác chiến điện tử hoặc tấn công mạng có thể ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động.

Dù vậy, khi được tích hợp vào một mạng lưới phòng thủ có độ bền cao, Typhon mang lại năng lực tấn công tầm sâu mạnh mẽ và linh hoạt.

Sự kết hợp giữa tầm bắn, tính cơ động và độ chính xác đang thay đổi cách lực lượng mặt đất tác chiến. Nó cho phép quân đội tác động tới chiến trường ở khoảng cách vượt xa giới hạn pháo binh truyền thống, đồng thời hỗ trợ các chiến dịch liên quân trên nhiều lĩnh vực tác chiến.

Lực lượng Philippines tham gia trực tiếp

Cuộc tập trận cũng cho thấy mức độ phối hợp quân sự sâu hơn giữa hai nước. Các binh sĩ Lục quân Philippines đã trực tiếp tham gia vào quy trình khai hỏa.

Họ hoạt động gần các bệ phóng và bên trong hệ thống chỉ huy – kiểm soát, theo dõi quy trình xác định mục tiêu, giám sát dữ liệu truy vết và hỗ trợ xác nhận kết quả tấn công. Vai trò của họ không chỉ dừng ở quan sát mà đã chuyển sang tham gia thực chất.

Điều này phản ánh nỗ lực có chủ đích nhằm xây dựng sự quen thuộc về tác chiến giữa hai bên.

Sự tích hợp này hỗ trợ khái niệm tác chiến đa lĩnh vực, kết hợp tình báo, giám sát, trinh sát và hỏa lực chính xác trong một mạng lưới thống nhất. Cách tiếp cận này cho phép lực lượng quân sự phản ứng nhanh hơn và chính xác hơn.

Mô hình này cũng củng cố hợp tác dài hạn giữa các lực lượng đồng minh, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản phức tạp liên quan tới các đơn vị phân tán và môi trường liên lạc bị tranh chấp.

Nó cũng cho thấy sự thay đổi trong ưu tiên huấn luyện. Các cuộc tập trận hiện nay không còn tập trung chủ yếu vào khả năng phối hợp cơ bản, mà chuyển sang các nhiệm vụ tác chiến cường độ cao hiện đại.

Theo IE