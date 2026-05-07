Ứng dụng AI số 1 Trung Quốc “Doubao” tung bản trả phí, gây tranh cãi dữ dội

Sau gần 2 năm miễn phí, ứng dụng Doubao AI của ByteDance bắt đầu thu phí, đối mặt với phản ứng trái chiều về chi phí và giá trị dịch vụ.

Ứng dụng AI miễn phí “Doubao” do ByteDance ra mắt cách đây hai năm hiện đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng AI tại Trung Quốc. Ngày 4/5, Doubao đã nhân đà này tung ra phiên bản trả phí, trong đó gói chuyên nghiệp đắt nhất có giá 5.088 nhân dân tệ/năm (khoảng 745 USD), gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng chi phí tính toán AI rất tốn kém, nên việc các mô hình lớn bắt đầu thu phí là điều khó tránh khỏi.

Quyết định thu phí gây tranh cãi

Doubao là một trợ lý AI thông minh do ByteDance – công ty công nghệ đứng sau Douyin – phát triển. Kể từ khi ra mắt, nhờ sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ, đa dạng cùng giao diện tiếng Trung thân thiện, Doubao nhanh chóng trở nên phổ biến, trở thành một trong những công cụ AI được ưa chuộng nhất tại Trung Quốc.

Hiện nay, Doubao đã được tích hợp vào nhiều sản phẩm nội bộ của ByteDance, bao gồm các ứng dụng quen thuộc như CapCut (Jianying) hay Douyin, đồng thời mở rộng sang dịch vụ doanh nghiệp để cung cấp hỗ trợ thông minh. Từ việc gợi ý ý tưởng, viết nội dung, hỗ trợ lập trình đến tương tác giọng nói, mục tiêu của Doubao là giúp AI trở nên dễ tiếp cận với mọi người.

Doubao được ra mắt ngày 15/5/2024, sau gần 2 năm hoạt động miễn phí, hôm 4/5 đã âm thầm cập nhật thông báo về dịch vụ đăng ký trả phí trên App Store của Apple. Từ khóa “Doubao thu phí” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo, thu hút nhiều sự chú ý và tranh luận.

Thông báo cho biết Doubao sẽ triển khai 3 gói trả phí, trong đó có gói tiêu chuẩn: 68 NDT/tháng (688 NDT/năm); gói nâng cao: 200 NDT/tháng (2.048 NDT/năm) và gói chuyên nghiệp: 500 NDT/tháng (5.088 NDT/năm).

Việc Doubao ra bản trả phí với mức giá cao gây phản ứng mạnh và tranh cãi trong cộng đồng mạng. Ảnh: Xueqiu.

Việc Doubao bắt đầu thu phí với mức giá cao nhất trong các ứng dụng AI tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh. Có ý kiến ví von phẫn nộ “340 triệu người dùng trở thành cừu chờ bị làm thịt”; nhiều người chỉ trích đây là biểu hiện “lộ bản chất” sau khi cho dùng miễn phí để thu hút người dùng, thậm chí tuyên bố sẽ gỡ ứng dụng nếu phải trả tiền. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các sản phẩm AI quốc tế từ lâu đã áp dụng mô hình phân tầng dịch vụ, và Doubao chỉ đang dần hội nhập với thông lệ quốc tế.

Phía Doubao phản hồi rằng nền tảng vẫn sẽ duy trì dịch vụ miễn phí, đồng thời đang thử nghiệm các dịch vụ giá trị gia tăng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Các chi tiết vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được công bố chính thức sau.

Theo nguồn tin thân cận với ByteDance, các tính năng trả phí sẽ tập trung vào những tác vụ phức tạp và mang tính năng suất cao như: tạo slide PowerPoint, phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung video.

Nhưng phản ánh xu thế tất yếu

Khi năng lực mô hình ngày càng được nâng cấp, sản phẩm có thể xử lý nhiều nhiệm vụ giá trị cao hơn. Tuy nhiên, các tác vụ này tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán và thời gian suy luận, nên Doubao dự kiến triển khai thu phí để phục vụ các nhu cầu này, trong khi phiên bản miễn phí vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Các chuyên gia cho rằng việc chạy các mô hình lớn đòi hỏi lượng sức mạnh tính toán và thời gian suy luận khổng lồ, khiến nó trở thành một nỗ lực cực kỳ tốn kém. Bước sang năm 2026, nhu cầu toàn cầu về sức mạnh tính toán AI đã tăng trưởng theo cấp số nhân, và áp lực chi phí đang gia tăng trên toàn bộ chuỗi ngành.

Xét về phần cứng, giá thành tăng vọt của bộ nhớ băng thông cao (HBM) và chip AI cao cấp đã trực tiếp đẩy giá thành cơ sở hạ tầng lên cao, bản chất là một “cuộc đốt tiền”. Xét về nhu cầu, với sự bùng nổ của các ứng dụng AI, nhu cầu suy luận đang nhanh chóng vượt qua nhu cầu huấn luyện, dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài nguyên tính toán.

Trước đó, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây Trung Quốc như Alibaba Cloud và Tencent Cloud cũng đã tăng giá dịch vụ AI của họ. Khi chi phí tính toán tăng lên trên toàn bộ chuỗi giá trị trở thành xu hướng không thể đảo ngược, các mô hình AI lớn sẽ chuyển từ chiến lược “miễn phí để chiếm thị phần” sang “thu phí để tự nuôi sống”, trở thành bài toán sinh tồn không thể né tránh.

Dữ liệu từ QuestMobile, một nền tảng dịch vụ phân tích kinh doanh mạng di động của Trung Quốc, cho thấy tính đến tháng 3, Doubao hiện có 345 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, vững chắc ở vị trí đầu tiên trong số các ứng dụng AI bản địa của Trung Quốc, vượt xa tổng số người dùng của Qwen (166 triệu) và DeepSeek (127 triệu) cộng lại.

Theo Worldjournal