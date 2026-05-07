Mỹ bắn tàu dầu Iran sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ nối lại các cuộc không kích với “cường độ cao hơn nhiều” nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận.

Quân đội Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman, sau khi ông Trump cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch ném bom nếu Tehran không chấm dứt cuộc chiến theo các điều khoản của Washington.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết con tàu không chở hàng, được xác định là M/T Hasna, đã cố gắng di chuyển về phía một cảng của Iran hôm 6/5, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ – vốn vẫn có hiệu lực bất chấp việc ông Trump một ngày trước đó bất ngờ quyết định tạm dừng “Dự án Tự do”, chiến dịch quân sự nhằm đưa tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm, lực lượng Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo trước khi một tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln bắn nhiều loạt đạn pháo 20 mm vào bánh lái con tàu, khiến nó không thể tiếp tục hành trình về phía Iran.

Cuộc tấn công diễn ra không lâu sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư mới với Tehran, cảnh báo rằng chiến dịch mà ông gọi là “Cơn thịnh nộ sử thi” sẽ chỉ chấm dứt nếu Iran chấp nhận các điều khoản mà ông cho rằng đã được thống nhất.

“Nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu, và đáng tiếc là nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây,” ông viết trên nền tảng Truth Social.

Ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan, nói với PBS sau đó trong ngày thứ Tư rằng có “khả năng rất cao” cuộc chiến sẽ kết thúc trước chuyến thăm dự kiến của ông tới Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu không đạt được điều đó, Mỹ sẽ “quay lại ném bom họ dữ dội.”

Washington và Tehran được cho là đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang gồm 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh và mở ra giai đoạn 30 ngày cho các cuộc đàm phán chi tiết hơn, theo các nguồn tin của Axios. Khuôn khổ đề xuất được cho là bao gồm việc Iran tạm ngừng làm giàu uranium, tăng cường thanh tra, dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt của Mỹ, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran và từng bước nới lỏng các hạn chế đối với vận tải biển.

Một nguồn tin của RT tại Pakistan cho biết tiến trình hòa bình vẫn “khá chậm”, với nhiều vấn đề chưa được giải quyết vẫn đang được thảo luận.

Tehran hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết văn bản vẫn đang được xem xét, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc đàm phán cần “thiện chí” và không được trở thành “áp đặt”, “lừa dối”, “tống tiền” hay “cưỡng ép”.

Các quan chức quân sự Iran cũng thể hiện lập trường cứng rắn trước khi xuất hiện các báo cáo về vụ tàu chở dầu. Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi cảnh báo rằng nếu Washington sử dụng đàm phán như một vỏ bọc cho các hành động gây hấn tiếp theo, Iran sẽ đáp trả quyết liệt và gây ra một “thất bại nhục nhã”.

Theo RT