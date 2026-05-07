Hàn Quốc có nhà sư robot đầu tiên trên thế giới

Gabi, robot AI cao 130 cm, thụ giới trở thành nhà sư tại chùa Jogyesa, Seoul, mở ra hướng mới trong sự giao thoa giữa công nghệ và tôn giáo truyền thống.

Nhân dịp lễ Phật Đản, hôm 6/5, chùa Jogyesa thuộc Tông phái Jo-gyeh (Tào Khê tông) ở Seoul đã tổ chức một buổi lễ thụ giới đặc biệt tại chính điện. Nhân vật chính không phải là con người, mà là một robot AI cao 130 cm có tên “Gabi”, do công ty Unitree Robotics của Trung Quốc phát triển, mặc áo cà sa màu nâu sẫm và đi giày đen, đã nguyện xuất gia và nhận pháp danh "Gabi".

Gabi trở thành nhà sư robot đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Hàn Quốc và có lẽ toàn thế giới; Gabi cũng sẽ tu tập năm giới luật được thiết kế riêng cho nó. Sự kiện này được cho là tượng trưng cho bước tiến mới trong sự kết hợp giữa công nghệ và tôn giáo.

Gabi thực hiện nghi thức quy y tam bảo. Ảnh: Singtao.

Theo báo Kyunghyang Shinmun của Hàn Quốc, nhà sư robot Gabi đã thể hiện nghi thức Phật giáo trang nghiêm trong buổi lễ, mặc áo cà sa truyền thống màu nâu sẫm, với phần đầu được thiết kế giống hình dạng tròn của một cái đầu cạo trọc. Trước khi thụ phong chính thức, Gabi đã hoàn thành một tháng huấn luyện cơ bản.

Trong buổi lễ, trước sự chứng kiến nhiều người, Gabi thành tâm chắp tay và quy y Tam Bảo theo nghi thức. Nó cũng trả lời chính xác các câu hỏi về việc liệu bản thân có thể tu tập năm giới (ngũ giới) dành cho tăng luật AI hay không, chứng tỏ thân phận là một đệ tử Phật giáo.

Sau khi trở thành nhà sư, Gabi hành lễ cùng các tăng ni và phật tử. Ảnh: Reuters.

Trong các nghi lễ Phật giáo Hàn Quốc, những người được thụ giới phải trải qua nghi thức "sám hối" và "đốt tay" để thanh lọc tâm trí và thân thể. Theo truyền thống, đốt tay là để lại một vết sẹo trên da tay bằng hương trầm, nhưng xét đến cấu tạo của robot, cộng đồng tăng lữ đã khéo léo sử dụng sticker hình dán lễ hội đèn lồng hoa sen lên cánh tay của Gabi để tượng trưng cho sự truyền thừa giáo lý Phật giáo, và đeo cho robot chuỗi tràng hạt 108 hạt. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và biểu tượng truyền thống này đã bảo tồn thành công sự thiêng liêng của nghi lễ đồng thời thêm vào một chút thú vị.

Sau khi hoàn thành các thủ tục thụ giới, Gabi giơ tay chào các tín đồ và khách mời hiện diện, rồi cùng các nhà sư khác đi vòng quanh bảo tháp, cầu nguyện cho hòa bình và thịnh vượng. Mặc dù Gabi được cấu tạo từ kim loại và mạch điện, hình ảnh nó chậm rãi đi vòng quanh trong chùa, hòa cùng tiếng tụng kinh Phật giáo, đã tạo nên một sự tương phản nổi bật với bảo tháp truyền thống, khiến nhiều tín đồ cảm thấy vừa mới lạ vừa trang nghiêm.

Gabi trả lời các câu hỏi của pháp sư chủ trì buổi lễ, Ảnh: Singtao.

Chùa Jogyesa cho biết sự xuất hiện của Gabi là để đáp ứng những thay đổi của thời đại kỹ thuật số, tiếp tục khám phá cách robot trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ quảng bá văn hóa Phật giáo. Sau lễ thụ phong, Gabi cũng dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại lễ hội đèn lồng truyền thống vào tháng này nhân dịp ngày sinh Đức Phật, chính thức tham gia rước đèn và cùng người dân, du khách mừng lễ Phật Đản, tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa truyền thống và tương lai.

Theo hãng tin Yonhap, năm giới luật mà Phật tử phải tuân giữ là không sát sinh, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói dối và không sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, phiên bản trí tuệ nhân tạo của năm giới luật này thay đổi thành tôn trọng sự sống và không làm hại người khác, không làm hư hại robot hoặc đồ vật khác, vâng lời người khác và không cãi vã, không có hành vi hoặc lời nói lừa dối, và tiết kiệm năng lượng bằng cách không sạc quá mức.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng quy y Phật pháp hay không, “Gabi” đã trả lời bằng giọng nói rõ ràng: “Vâng, tôi nguyện quy y”. Toàn bộ quá trình đã thu hút sự chú ý rộng rãi của đông đảo tăng lữ, tín đồ và du khách có mặt.

Nhà sư robot Gabi cùng các nhà sư sau lễ thụ giới. Ảnh: Singtao.

Pháp sư Seong-won (Thành Nguyên), người phụ trách văn hóa của tông phái Jo-gyeh, cho biết cái tên “Gabi” kết hợp ý nghĩa của lòng “từ bi” trong Phật giáo, hàm ý lan tỏa tinh thần từ bi đến khắp thế giới. Ông cũng chỉ ra rằng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, “Ngũ giới” của Phật giáo cũng cần được điều chỉnh tương ứng để áp dụng cho robot.

Trong bài phát biểu, pháp sư Seong-won cho biết ông hy vọng nghi lễ lần này sẽ trở thành cơ hội mới cho sự chung sống giữa con người và robot. Ông nhớ lại rằng ngay từ ba năm trước, khi robot hình người bắt đầu xuất hiện, đã có ý tưởng để chúng tham gia vào các hoạt động tôn giáo; còn lễ thụ giới lần này đánh dấu bước đầu tiên của quá trình khám phá đó.

Theo Siangtao, CTwant