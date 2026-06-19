Nổ súng tại Quảng trường Thời đại, đám đông hoảng loạn bỏ chạy giữa trung tâm Manhattan

Nhiều tiếng súng vang lên tại Quảng trường Thời đại, New York khiến du khách và người dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm dưới 18 tuổi và thu giữ vũ khí.

Du khách, người dân địa phương và các tiểu thương đã phải tìm nơi ẩn nấp sau khi nhiều tiếng súng vang lên tại khu vực nổi tiếng bậc nhất của thành phố New York.

Khung cảnh hỗn loạn đã xảy ra ngay giữa trung tâm Manhattan vào chiều 18/6 theo giờ địa phương, khi một vụ nổ súng bất ngờ làm rung chuyển Quảng trường Thời đại (Times Square), khiến đám đông du khách, người đi làm và những người bán hàng rong vội vã bỏ chạy khỏi một trong những điểm du lịch đông đúc nhất thế giới.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), các phát súng được bắn ra ngay trước 16 giờ gần khu vực giao nhau giữa phố West 44th và Đại lộ số 7.

Những đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy không khí nhộn nhịp thường ngày tại Times Square nhanh chóng biến thành cảnh tượng hỗn loạn sau khi hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên. Hình ảnh từ hệ thống camera EarthCam dường như cho thấy hai người lao ra giữa lòng đường, rút súng và nổ súng trước khi bỏ trốn.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ một nghi phạm, đồng thời thu giữ một khẩu súng. Nhà chức trách chưa công bố danh tính người này, nhưng cho biết nghi phạm dưới 18 tuổi.

Hiện động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Các điều tra viên đang xác định liệu đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên hay có chủ đích.

Sở Cứu hỏa New York cho biết một người đã được đưa tới bệnh viện, song chưa công bố thêm thông tin về tình trạng nạn nhân. Trong khi đó, đài CBS New York dẫn nguồn cảnh sát cho biết không có ai bị thương, khiến số liệu thương vong sau vụ việc vẫn còn chưa thống nhất.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài giờ sau khi hàng nghìn người đổ về Manhattan để tham dự lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch của đội bóng rổ New York Knicks, diễn ra ở một khu vực khác của thành phố.

Giới chức khẳng định vụ việc tại Times Square không liên quan đến cuộc diễu hành này, sự kiện đã được bảo vệ bởi khoảng 10.000 cảnh sát.

Sự cố cũng diễn ra trong bối cảnh New York đang đón lượng lớn người hâm mộ bóng đá tới theo dõi các hoạt động liên quan đến World Cup, trong khi khu vực New York/New Jersey chuẩn bị đón thêm đám đông khổng lồ trước trận chung kết dự kiến diễn ra tại sân MetLife vào ngày 19/7.

Theo RT