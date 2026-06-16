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Loạt chính sách ưu đãi đất đai "đặc biệt" dành cho dự án trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục... đầu tư trong Khu thương mại tự do sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng quy mô vốn đầu tư.

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Đà Nẵng ban hành loạt chính sách ưu đãi đất đai đối với dự án trong Khu thương mại tự do
Đà Nẵng ban hành loạt chính sách ưu đãi đất đai đối với dự án trong Khu thương mại tự do

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) vừa ban hành Thông báo số 1918/TB-BQL hướng dẫn chi tiết các ngành nghề, lĩnh vực nhà nước được giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với dự án trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo đó, trừ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhiều nhóm dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được áp dụng chính sách giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất khi đáp ứng điều kiện về lĩnh vực và quy mô vốn đầu tư.

Các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng quy mô vốn đầu tư. Cụ thể, Trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, R&D có vốn từ 2.000 tỷ đồng trở lên; Dự án công nghệ chip bán dẫn, vi mạch, pin thế hệ mới, vật liệu mới có vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên; Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng (khu thương mại - dịch vụ, trung tâm logistics, khu sản xuất) có vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

Bên cạnh đó, các dự án y tế, giáo dục, cảng biển, cảng hàng không có vốn từ 2.000 - 10.000 tỷ đồng trở lên cũng sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt nói trên.

Ngoài ra, Nhà nước sẽ thu hồi đất để thực hiện các dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nhà đầu tư được cho thuê đất trả tiền một lần, có quyền và nghĩa vụ tương đương nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Đây được xem là chính sách quan trọng nhằm thu hút đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số và kinh tế tầm cao tại Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Khu thương mại tự do

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