Tăng 5 ngày liên tiếp, giá vàng hôm nay vượt mốc 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 17/6 niêm yết ở mức 149,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua

Sáng 17/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 16/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 149,7-151,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng 16/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với ngày 16/6.

Giá vàng thế giới tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 17/6 giao dịch ở mức 4.342 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.433 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 138,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 13,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch ngày 17/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu chứng kiến sự bứt phá khi giá vàng thế giới neo giữ vững chắc phía trên ngưỡng 4.300 USD/ounce (giao dịch quanh mốc 4.342 USD/ounce), thiết lập mức tăng trưởng lũy kế hơn 2% chỉ tính riêng từ đầu tuần.

Sàn Kitco duy trì sắc xanh khi giới đầu cơ quốc tế đồng loạt đổ vốn đón đầu lễ ký kết chính thức hiệp định hòa bình lâm thời giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vào ngày thứ Sáu tới (19/06). Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này cam kết dỡ bỏ toàn bộ các lệnh phong tỏa để lập tức khôi phục dòng chảy dầu tự do qua Eo biển chiến lược Hormuz, đổi lại việc Tehran nhận được các gói ưu đãi kinh tế sâu rộng. Viễn cảnh này đã hạ nhiệt triệt để nỗi sợ hãi về một cú sốc lạm phát năng lượng phi mã, cởi bỏ áp lực thắt chặt tiền tệ đè nặng lên vai các tài sản không sinh lời suốt thời gian qua.

Cục diện vĩ mô càng trở nên ngột ngạt khi dòng tiền toàn cầu đổ dồn sự chú ý vào phán quyết lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong phiên họp chính sách diễn ra vào rạng sáng mai. Đây là kỳ họp lịch sử đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Dù Phố Wall gần như chắc chắn 100% về một kịch bản giữ nguyên lãi suất điều hành để thẩm định các dữ liệu hạ nhiệt vùng Vịnh, giới tài phiệt vẫn đang nín thở phân tích các thông điệp định hướng tương lai, đặc biệt khi ông Warsh được cho là sẽ không tham gia gửi biểu đồ chấm (Dot Plot) trong bản dự báo lãi suất định kỳ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) lần này.

Bức tranh tiền tệ toàn cầu tuần này cũng ghi nhận những chuyển động trái chiều đầy quyết liệt từ các ngân hàng trung ương lớn nhằm định vị lại tỷ giá nội tệ. Tại châu Đại Dương, Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) đã quyết định chọn giải pháp an toàn khi giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,35%. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tung một đòn can thiệp tiền tệ vô cùng dứt khoát khi quyết định nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, đẩy lãi suất mục tiêu lên mốc 1% nhằm thiết lập một chốt chặn vững chắc bảo vệ đồng Yên trước áp lực mất giá.

Giá bitcoin tăng 0,2%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 17/06/2026, giá Bitcoin đang duy trì trạng thái phân hóa và tích lũy biên độ hẹp, hiện giao dịch quanh ngưỡng 65.798 USD/BTC, nhích nhẹ 0,20% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (62.840 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận mức tăng đạt 4,7%. Trục nâng đỡ ngắn hạn phía trên mốc 65.000 USD tiếp tục được phe bò bảo toàn nghiêm ngặt nhờ dòng vốn tổ chức duy trì trạng thái ròng ổn định vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Phố Wall.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm 16,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.385 USD/BTC). Việc biên độ tổn thất chu kỳ 30 ngày liên tục thu hẹp sắc đỏ phản ánh thị trường đã đi qua giai đoạn giải chấp hoảng loạn nghiêm trọng nhất và đang bước vào pha tái cấu trúc danh mục.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 179 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.318 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.