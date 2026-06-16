Vinaconex chốt quyền trả cổ tức, sắp tăng vốn điều lệ vượt 6.980 tỷ đồng

Vốn điều lệ của Vinaconex dự kiến tăng từ 6.464 tỷ đồng lên 6.981 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) vừa chốt 15/7 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7.

Cụ thể, Vinaconex sẽ phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông . Tỷ lệ thực hiện là 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 517 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC được kiểm toán năm 2025.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vinaconex sẽ tăng từ 6.464 tỷ đồng lên mức 6.981 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, trong giai đoạn từ ngày 28/5 đến 10/6, Vinaconex đã hoàn tất việc chuyển nhượng 35,4 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 61,01% vốn của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex giảm từ 86,01% xuống còn 25% đồng thời Viwaseen không còn là công ty con của doanh nghiệp này.

Diễn biến cổ phiếu VIW từ đầu năm đến nay. Nguồn: TradingView.

Dữ liệu giao dịch cho thấy, trong khoảng thời gian từ 28/5 đến 10/6, thị trường ghi nhận 36,12 triệu cổ phiếu VIW được sang tay theo hình thức thỏa thuận với tổng giá trị khoảng 809 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân gần 22.500 đồng/đơn vị.

Tạm tính theo mức giá này, Vinaconex có thể thu về xấp xỉ 796 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn nêu trên.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Vinaconex ghi nhận 3.424 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 32% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 368 tỷ đồng gấp 2,4 lần so với quý I/2025.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Còn lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Riêng công ty mẹ, chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập năm 2026 là 10.740 tỷ, lãi sau thuế 1.018 tỷ; giảm lần lượt 29% và 70% so với năm 2025.

Năm ngoái, Vinaconex lãi đột biến 3.865 tỷ đồng chủ yếu nhờ thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Mã: VCR). VCR là chủ đầu tư dự án bất động sản nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina.