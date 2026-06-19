Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam chúc mừng VietTimes dịp 21/6

Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của VietTimes trong thời gian qua, hy vọng toà soạn tiếp tục là điểm đến tin cậy nhiều của độc giả.

Sáng 19/6, lãnh đạo Hội truyền thông số Việt Nam đến chúc mừng Tạp chí điện tử VietTimes nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Tại buổi gặp mặt, ông Vũ Kiêm Văn - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của VietTimes trong việc lan tỏa hoạt động của Hội truyền thông số Việt Nam.

Ông Vũ Kiêm Văn - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của VietTimes trong thời gian qua. Ảnh: Hoàng Dung.

Ông Văn cho rằng với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo, VietTimes sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy của độc giả quan tâm đến lĩnh vực ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) và khoa học công nghệ.

Đồng thời, lãnh đạo Hội truyền thông số Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Tạp chí điện tử VietTimes, mong muốn trong thời gian tới VietTimes tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương, chính sách và quyết sách quan trọng đến gần hơn với người dân.

“Hội cam kết sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng VietTimes trong các dự án lớn như Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế số diễn ra vào thời gian tới”, ông Văn nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên thông tin về hoạt động của VietTimes. Ảnh: Hoàng Dung.

Thay mặt Tạp chí điện tử VietTimes, Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên cám ơn những lời chúc tốt đẹp của Hội truyền thông số Việt Nam.

Chia sẻ thêm về tình hình hoạt động, ông Kiên cho biết sau khi thực hiện tự chủ độc lập, tòa soạn luôn nỗ lực và đạt được tốc độ phát triển nhanh.

VietTimes tự hào là một trong những tạp chí hiếm hoi tại Việt Nam đạt được nút vàng YouTube vào cuối năm ngoái với lượng người theo dõi đạt gần 1,1 triệu. Bên cạnh đó, kênh TikTok cũng đã vượt mốc 1 triệu follower. Hiện toà soạn đang tập trung đẩy mạnh truyền thông trên Facebook để tối ưu hóa tương tác.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, dù bối cảnh quản lý báo chí đang siết chặt tôn chỉ mục đích nhưng toà soạn vẫn kiên trì bám sát trục nội dung chính là phát triển kinh tế số, xã hội số, thị trường số... Thời gian qua, VietTimes có những tuyến bài chuyên sâu rất tốt, được đánh giá cao như loạt bài về tuyển chọn nhân tài hay phân tích nguyên nhân tắc nghẽn trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Kiên cũng cho biết những thách thức báo chí gặp phải trong thời gian gần đây như lượng truy cập sụt giảm khi Google thay đổi thuật toán và đưa AI vào tổng hợp thông tin khiến người dùng không còn bấm vào link bài báo.

Để khắc phục tình trạng trên, VietTimes tăng cường sự riêng biệt và sáng tạo trong sản phẩm. “Hiện nay, tỷ lệ độc giả truy cập trực tiếp vào VietTimes rất cao, đạt khoảng 50-60% trong khi các báo, tạp chí khác thường chỉ dao động từ 15-40%”, Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên chia sẻ.

Về mặt tài chính tòa soạn, tự hào vì luôn đảm bảo trả lương và đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn cho toàn bộ nhân sự và cộng tác viên, thậm chí có thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.

Trong thời gian tới, VietTimes sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tài chính số của Hội truyền thông số Việt Nam để tổ chức Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam. Toà soạn kỳ vọng đây sẽ là sự kiện thường niên mang tính thương hiệu, tạo sức lan tỏa lớn hơn cả giải thưởng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế báo chí và khẳng định vị thế của Tạp chí điện tử VietTimes.

Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt:

Hội Truyền thông số Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tạp chí điện tử VietTimes nhân ngày 21/6. Ảnh: Hoàng Dung.

CTCP Công nghệ MobiFone Toàn Cầu (MobiFone Global) tới chúc mừng Tạp chí điện tử VietTimes nhân ngày 21/6. Ảnh: Hoàng Dung.