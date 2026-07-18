Lợi nhuận VPBank lập kỷ lục, các mảnh ghép trong hệ sinh thái tăng trưởng thế nào?

VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.900 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng với ngân hàng mẹ, các mảnh ghép trong hệ sinh thái của VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Ngân hàng VPBank tại TP.HCM. Ảnh: VPBank.

Tổng tài sản vượt 1,5 triệu tỷ đồng, lợi nhuận cốt lõi quý II cao nhất lịch sử

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II năm nay chứng kiến nhiều ngân hàng thông báo lãi tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; Mã CK: VPB) là cái tên gây chú ý nhất khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II đạt gần 11.000 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Kết thúc nửa đầu năm 2026, VPBank ghi nhận tổng tài sản hợp nhất vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cuối năm 2025.

Kết quả kinh doanh theo các quý của VPBank.

Động lực chính cho đà tăng quy mô đến từ sự mở rộng của hoạt động tín dụng, với riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 24,6%.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất trong nửa đầu năm đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ; trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 31.600 tỷ đồng, tăng 35%.

Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm.

Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt gần 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử ngân hàng. Ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận 15.600 tỷ đồng sau hai quý, tăng 45,5%.

Theo VPBank, các công ty thành viên tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, đóng góp ngày càng tích cực vào tăng trưởng chung của toàn hệ sinh thái.

Mảnh ghép mới trong hệ sinh thái mở rộng của VPBank là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), tiếp tục có kết quả kinh doanh tích cực trong quá trình tái cấu trúc khi đạt lợi nhuận hơn 730 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng đầu năm, gần gấp rưỡi so với kết quả cả năm 2025.

Trong khi đó, với sự tăng trưởng tích cực về doanh thu bảo hiểm gốc, CTCP Bảo hiểm OPES mang về lợi nhuận 613 tỷ đồng, gấp gần 3 lần.

VPBank cũng cho biết quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 902.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cuối năm 2025 nhờ đóng góp chủ đạo từ ngân hàng mẹ.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, VPBank cũng huy động thành công khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD từ 15 định chế tài chính quốc tế lớn như SMBC, ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC Bank, Mashreq Bank, Standard Chartered…

Trong quý II, VPBank cho hay sẽ chi trả gần 4.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, đưa tổng giá trị cổ tức tiền mặt đã phân phối trong 4 năm qua lên gần 1 tỷ USD. VPBank vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel II ở ngưỡng 13%, trong nhóm dẫn đầu ngành.

Chất lượng tài sản tại VPBank được kiểm soát sát sao, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, đồng thời NPL hợp nhất dưới 3%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt đạt 84,5% và 22,4%, đều tuân thủ quy định của NHNN.

Việc nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% được kỳ vọng sẽ mở ra thêm dư địa để VPBank phân bổ nguồn vốn vào các dự án hạ tầng trọng điểm.

Chứng khoán VPBankS doanh thu tăng gần gấp 4 lần

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, Mã CK: VPX) có tổng doanh thu đạt 7.013 tỷ đồng sau 6 tháng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ, nhờ sự đóng góp từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Kết quả kinh doanh theo các quý của VPBanks.

Trong đó, hoạt động cho vay ký quỹ mang lại 1.904 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ và chiếm 27% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ môi giới đạt hơn 260 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Mảng ngân hàng đầu tư đạt kết quả tăng mạnh so với cùng kỳ, đóng góp hơn 1.176 tỷ đồng doanh thu. Hai quý đầu năm, VPBankS đã tư vấn phát hành gần 19.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VPBankS đạt 3.461 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ.

Tăng trưởng mạnh về doanh thu thúc đẩy lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của VPBankS lên mức 2.673 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đã đề ra cho giai đoạn 6 tháng; tính riêng quý 2, lợi nhuận đạt 2.159 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

VPBankS tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, từ tổng tài sản, dư nợ cho vay ký quỹ đến tệp khách hàng và thị phần môi giới. Đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng 21.8% so với cuối 2025, nằm trong nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt 38.177 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2025 nhờ đa dạng hóa các gói sản phẩm và chính sách phù hợp với từng phân khúc khách hàng. VPBankS vẫn còn dư địa khoảng 33.000 tỷ đồng để tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ.

VPBankS cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh về thị phần môi giới. Trên HoSE, công ty đạt thị phần 3,57%, vươn lên Top 8; đồng thời đứng Top 3 trên HNX với 6,71% thị phần và Top 5 trên UPCoM với 5,28%. Với thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW), VPBankS lọt Top 4 tổ chức phát hành có thanh khoản cao nhất, với 450 triệu đơn vị được giao dịch, tương ứng 12,4% thị phần.

Trong quý II, VPBankS hoàn tất nhận chuyển nhượng 11% cổ phần của một công ty quản lý quỹ, qua đó bổ sung một mảnh ghép mới vào hệ sinh thái mở rộng của VPBank.