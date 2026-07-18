Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa ngoài đơn vị được cấp phép sẽ bị xử phạt nặng

Từ ngày 1/9/2026, nhà đầu tư trong nước phải giao dịch tài sản mã hóa thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép, trường hợp giao dịch ngoài hệ thống này có thể bị xử phạt theo quy định.

Giao dịch tài sản mã hóa trên sàn không phép bị phạt 30-50 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, trong đó trực tiếp đặt ra mức phạt đối với nhà đầu tư giao dịch không đúng nơi được phép.

Cụ thể, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa mà không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt 30-50 triệu đồng. Trường hợp giao dịch loại tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, mức phạt tăng lên 70-100 triệu đồng.

Các mức trên được áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi bị phạt bằng một nửa, tương ứng tối đa 25 triệu đồng đối với giao dịch ngoài đơn vị được cấp phép và 50 triệu đồng nếu mua tài sản chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Mức phạt cao nhất của Nghị định là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trong đó, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép có thể bị phạt 180-200 triệu đồng. Quảng cáo hoặc tiếp thị dịch vụ này khi chưa có giấy phép cũng chịu mức phạt tương tự.

Hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa không đúng quy định cũng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. Mức cao nhất áp dụng khi tổ chức phát hành chưa đáp ứng đủ điều kiện, chào bán sai đối tượng, không công bố bản cáo bạch và tài liệu liên quan hoặc không thực hiện đúng nội dung đã công bố.

Nếu cung cấp thông tin thiếu chính xác, không đầy đủ, chậm công bố hoặc gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư, tổ chức phát hành bị phạt 100-150 triệu đồng.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa còn phải xác minh danh tính nhà đầu tư khi mở tài khoản. Không thực hiện yêu cầu này có thể bị phạt 50-70 triệu đồng.

Nghị định cũng phạt 150-200 triệu đồng đối với hành vi thu thập, lưu giữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu và thông tin tài khoản tài sản mã hóa. Ngoài ra, phạm vi xử lý còn bao gồm các vi phạm về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài, phòng chống rửa tiền, cản trở thanh tra và không cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Mỗi lần giao dịch tài sản mã hóa, nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập 0,1%

Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/3/2026 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa.

Theo đó, thông tư này hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hoá theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/09/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam.

Cụ thể, điều 5 của thông tư quy định về chính sách thuế thu nhập cá nhân: Nhà đầu tư cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Điều này có nghĩa nhà đầu tư cá nhân khi giao dịch tài sản mã hóa trên các sàn được cấp phép tại Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế theo tỷ lệ như trên.

Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật tài sản mã hóa.

Mặc dù thông tư đã có hiệu lực từ 27/3, tuy nhiên những người đang giao dịch tài sản mã hóa hiện nay trên các sàn quốc tế vẫn sẽ chưa phải đóng thuế, do phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư này chỉ nằm trong khuôn khổ quy định của Nghị quyết 05.