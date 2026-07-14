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Bộ Quốc phòng Mỹ tạm dừng chứng nhận an ninh mạng cho các nhà thầu quân sự

Tiến Dũng
Tiến Dũng

Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định tạm dừng giai đoạn 2 chương trình chứng nhận an ninh mạng nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí và bảo vệ các nhà thầu quân sự quy mô nhỏ.

Lầu Năm Góc hoãn siết quy định an ninh mạng vì sợ mất nhà thầu nhỏ. Ảnh: Reuters.
Lầu Năm Góc hoãn siết quy định an ninh mạng vì sợ mất nhà thầu nhỏ. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đưa ra quyết định tạm dừng triển khai giai đoạn tiếp theo của chương trình chứng nhận an ninh mạng dành cho các nhà thầu quốc phòng. Động thái này nhằm gỡ bỏ một yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt vốn được các giám đốc điều hành trong ngành cảnh báo là đang đẩy nhiều nhà cung cấp quy mô nhỏ ra khỏi các dự án quân sự và làm thu hẹp đáng kể khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng quốc phòng.

Chương trình chứng nhận kiểm soát an ninh mạng của quân đội Mỹ được bắt đầu triển khai từ tháng 11 năm 2025 với mục tiêu cốt lõi là bảo vệ các nguồn thông tin nhạy cảm chưa được phân loại nhưng cần kiểm soát chặt chẽ của quốc gia.

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan quản lý, giai đoạn 2 của chương trình vốn dự kiến có hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 năm nay sẽ bị đình chỉ ngay lập tức. Thay vì yêu cầu các cuộc kiểm toán độc lập từ bên thứ ba như quy định ban đầu của giai đoạn 2, các văn phòng quản lý dự án hiện tại sẽ chỉ yêu cầu các nhà thầu thực hiện quy trình tự đánh giá an ninh cấp độ 1 hoặc cấp độ 2.

Quyết định điều chỉnh này được đưa ra sau nhiều tháng liên tục nhận về các phản hồi gay gắt từ các nhà cung ứng hàng không vũ trụ và quốc phòng quy mô vừa và nhỏ về việc chi phí tuân thủ quá đắt đỏ lên tới hàng trăm nghìn USD.

Các chuyên gia pháp lý trong ngành cũng lên tiếng cảnh báo rằng những quy định quá cứng nhắc này có nguy cơ loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp ở phân khúc thấp hơn, đồng thời gây ra nhiều rào cản phức tạp cho các doanh nghiệp quốc tế đang phải cân bằng giữa nhiều tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu khác nhau.

Giới chức lãnh đạo phụ trách thu mua và hậu cần của lầu năm góc nhấn mạnh quyết định tạm dừng này gắn liền với nỗ lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất vũ khí của chính phủ. Việc thay đổi quy trình sẽ giúp loại bỏ các rào cản chi phí gây tê liệt cho doanh nghiệp, từ đó giữ chân các đơn vị sáng tạo và thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh trong chuỗi cung ứng quân sự quốc gia. Một lực lượng đặc nhiệm cải cách mới được thành lập sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp từ dư luận để đưa ra các đề xuất điều chỉnh cụ thể trong vòng 60 ngày tới.

Theo Reuters

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