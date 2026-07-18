Đội tuyển Argentina duy trì những "nghi thức may mắn" nhằm bảo vệ ngôi vương

Trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina vẫn sẽ duy trì hàng loạt "nghi thức may mắn" đã theo họ từ đầu hành trình giành ngôi vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Từ việc đốt gỗ thánh Palo Santo để thanh tĩnh năng lượng, phát kẹo dẻo cho đồng đội trước giờ bóng lăn, tổ chức tiệc nướng sau mỗi trận đấu, thay đổi kiểu tóc của thủ môn Emiliano Martínez cho đến quy định về thời điểm người thân được đến thăm... tất cả đều được xem là những "lá bùa" mang lại vận may.

Với người Argentina, bóng đá từ lâu luôn gắn liền với những yếu tố tâm linh và mê tín. Chính vì vậy, khi đội tuyển tiến vào chung kết World Cup một lần nữa, những nghi thức đặc biệt ấy lại trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Theo báo chí Argentina, trong mỗi kỳ World Cup, nhiều CĐV cũng có những "thói quen may mắn" của riêng mình như viết tên cầu thủ đối phương lên giấy rồi cất vào tủ lạnh, mặc đúng một chiếc áo đấu trong suốt giải, hoặc luôn ngồi cùng một nhóm bạn ở đúng vị trí quen thuộc mỗi khi xem đội tuyển thi đấu, với hy vọng điều đó sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng.

Đốti gỗ thánh Palo Santo trước mỗi trận đấu để xua tan năng lượng tiêu cực, giảm căng thẳng và lấy lại sự tập trung. Ảnh: Sohu.

"Hội gỗ thánh" thanh tẩy năng lượng

Ba hậu vệ Lisandro Martínez, Cristian Romero và Nahuel Molina đều có chung một nghi thức trước mỗi trận đấu: đốt loại gỗ thơm Palo Santo được nhiều nền văn hóa Nam Mỹ coi là linh thiêng.

Họ dùng làn khói từ gỗ thánh để xua tan năng lượng tiêu cực, giảm căng thẳng và lấy lại sự tập trung. Thói quen này bắt đầu từ World Cup 2022 và được duy trì đến tận ngày nay. Ba cầu thủ còn tự đặt biệt danh cho mình là "Hội gỗ thánh".

Kẹo dẻo trở thành "bùa may" và tiệc nướng sau mỗi trận đấu

Tiền vệ Rodrigo De Paul luôn mang theo gói kẹo dẻo trong túi quần mỗi khi khởi động.

Trước giờ bóng lăn, anh sẽ chia số kẹo này cho các đồng đội. Ban đầu chỉ là một thói quen cá nhân, nhưng đến World Cup 2026, việc phát kẹo dẻo đã trở thành nghi thức quen thuộc của cả đội tuyển.

Một truyền thống khác được HLV Lionel Scaloni đặc biệt coi trọng là bữa tiệc nướng (asado) diễn ra sau mỗi trận đấu.

Sau khi thi đấu, các cầu thủ cùng gia đình quây quần bên bữa tiệc trước khi trở lại đại bản doanh để tiếp tục chuẩn bị cho trận tiếp theo. Theo Scaloni, đây không chỉ là dịp thư giãn mà còn giúp tăng sự gắn kết trong tập thể.

Nghi thức này đã theo đội tuyển từ Argentina đến tận World Cup 2026 trên đất Mỹ.

Thủ môn Emiliano "Dibu" Martínez cắt tóc, nhuộm thành hình lá quốc kỳ ở bên trái đầu giống như đã làm tại Qatar năm 2022. Ảnh: Sohu.

"Dibu" lại đổi kiểu tóc

Thủ môn Emiliano "Dibu" Martínez cũng không bỏ qua nghi thức từng mang lại may mắn ở Qatar.

Tại World Cup 2022, trước vòng 1/8, anh cắt ngắn tóc và cạo hình quốc kỳ Argentina ở bên trái đầu. Năm nay, sau khi đội vượt qua vòng 1/8, Martínez tiếp tục thay đổi kiểu tóc với hy vọng tái hiện hành trình đăng quang cách đây bốn năm.

Người thân cũng phải... tuân thủ "luật"

Không chỉ cầu thủ, người thân của họ cũng tham gia vào những "nghi thức may mắn".

Tiền vệ Enzo Fernández yêu cầu em trai chỉ được sang Mỹ thăm mình từ vòng tứ kết trở đi, đúng như thời điểm tại World Cup 2022. Dù có thể đến sớm hơn, gia đình vẫn quyết định tuân thủ "lịch trình may mắn" để tránh phá vỡ điều được xem là điềm lành.

Cổ động viên mang trống in hình thủ môn Martínez vào sân cổ vũ với ý nghĩ cầu mong đội nhà giữ sạch lưới. Ảnh: Worldjournal.

Ngôi sao Messi luôn bước chân trái trước

Ngay cả những chi tiết nhỏ trên sân cũng mang tính nghi thức. Trong các buổi khởi động, đội tuyển Argentina luôn di chuyển theo đội hình hình mũi nhọn với Lionel Messi đứng ở vị trí dẫn đầu.

Mỗi lần bước vào sân, Messi đều đặt chân trái xuống trước như một thói quen không thay đổi.

Trong khi đó, HLV Scaloni luôn bước chân phải vào sân trước, rồi làm dấu thánh giá trước khi trận đấu bắt đầu.

Truyền thống đã kéo dài hàng chục năm

Văn hóa tâm linh của bóng đá Argentina đã tồn tại từ nhiều thập kỷ.

Tại World Cup 1978, đội trưởng Daniel Passarella luôn xem phim kinh dị trước mỗi trận đấu vì tin rằng điều đó mang lại may mắn.

Đến World Cup 1986, HLV huyền thoại Carlos Bilardo còn nổi tiếng mê tín hơn. Ông yêu cầu các cầu thủ phải ngồi đúng vị trí cố định trên xe buýt của đội. Sau một trận thua trong thời gian tập huấn mà cả đội đã ăn thịt gà, Bilardo lập tức cấm toàn đội ăn món này trong suốt phần còn lại của giải đấu.

Những nghi thức tưởng như kỳ lạ ấy vẫn được nhiều thế hệ cầu thủ Argentina duy trì, gìn giữ. Với họ, đó không chỉ là niềm tin vào vận may, mà còn là cách tạo sự gắn kết, giải tỏa áp lực và duy trì cảm giác quen thuộc trước mỗi trận đấu lớn.