EU áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga

Liên minh Châu Âu vừa tiến hành mở rộng quy mô các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nhắm vào các cá nhân cùng các tổ chức của Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm về các hoạt động tội phạm mạng và vi phạm nhân quyền. Trong danh sách cấm vận bổ sung được công bố, đáng chú ý có sự xuất hiện của mạng xã hội phổ biến VKontakte cùng công ty con trực thuộc là Communication Platform LLC.

Theo thông tin từ các cơ quan đại diện ngoại giao, các đơn vị này bị đưa vào danh sách hạn chế do vai trò trực tiếp trong việc phát triển và vận hành một ứng dụng chuyên biệt mang tên MaxApp dành cho các dòng điện thoại thông minh dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan an ninh liên bang FSB. Phần mềm này hiện được cài đặt sẵn trên toàn bộ các thiết bị di động phân phối tại thị trường nội địa.

Các quốc gia thành viên khối cộng đồng chung khẳng định ứng dụng di động nêu trên đang được sử dụng như một công cụ nhằm kiểm soát các ý kiến chỉ trích chiến dịch quân sự tại Ukraine và những người đăng tải các nội dung bị chính quyền ban lệnh cấm.

Bên cạnh đó, các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cũng được áp đặt lên 3 doanh nghiệp công nghệ lớn bao gồm Citadel, VAS Experts và Norsi-Trans. Đây là các đơn vị chuyên sản xuất, phát triển và thương mại hóa các thiết bị phần cứng cũng như phần mềm phục vụ cho hệ thống giám sát diện rộng có khả năng theo dõi toàn bộ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử, tin nhắn văn bản và các hoạt động trên mạng xã hội. Phía liên minh cho biết mạng lưới gián điệp công nghệ này chủ yếu nhắm vào các nhà báo và các công dân phổ thông.

Đồng thời, lệnh trừng phạt mới cũng nhắm thẳng vào các sĩ quan thuộc cơ quan tình báo quân đội GRU cùng nhiều tội phạm mạng và các công ty công nghệ bị cáo buộc tham gia vào các nỗ lực gây mất ổn định tại khu vực Châu Âu. Các cơ quan chức năng của liên minh cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy cơ quan an ninh liên bang Nga hiện đang nắm quyền điều hành và kiểm soát trực tiếp đối với một loạt các hội nhóm đe dọa an ninh mạng khác nhau nhằm thực hiện các chiến dịch tấn công kỹ thuật số quy mô lớn trên toàn cầu.

Theo Reuters