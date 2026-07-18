Lôi Quân: Lấy học hỏi làm "vũ khí", đưa Xiaomi thành đế chế toàn cầu

"Nếu đứng trước một người khổng lồ, thay vì cố gắng xây một chiếc thang cao hơn, hãy đứng lên vai họ". Đó là cách nhiều người tóm gọn triết lý kinh doanh của Lôi Quân (Lei Jun), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Xiaomi Group.

Câu nói ấy cũng phần nào lý giải vì sao trong vòng chưa đầy 20 năm, một công ty khởi nghiệp với vài chục nhân viên đã vươn lên trở thành tập đoàn công nghệ có mặt ở hơn 100 quốc gia, mở rộng từ điện thoại thông minh sang xe điện, đồ điện tử gia dụng, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Điều đáng chú ý là Lôi Quân chưa bao giờ nhận mình là một "thiên tài sáng tạo". Ngược lại, ông nhiều lần công khai thừa nhận: thành công của Xiaomi bắt nguồn từ việc học hỏi những người giỏi nhất thế giới, rồi cải tiến để tạo ra giá trị mới.

Lôi Quân và đồng sự khi mới lập ra Xiaomi. Ảnh: Thepaper.

"Đứng trên vai những người khổng lồ"

Trong giới doanh nhân Trung Quốc, Lôi Quân là người hiếm hoi thường xuyên nhắc đến Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk hay Costco như những "người thầy" của mình.

Ông từng nói: "Đứng trên vai những người khổng lồ không phải là sao chép họ. Điều quan trọng là hiểu vì sao họ thành công, sau đó tìm ra cách làm tốt hơn".

Luận điểm này từng khiến Lôi Quân và Xiaomi đối mặt không ít chỉ trích trong những năm đầu khởi nghiệp, khi nhiều người cho rằng các sản phẩm của hãng mang dáng dấp của Apple. Thay vì phản bác gay gắt, Lôi Quân chọn cách tiếp tục cải tiến sản phẩm, mở rộng hệ sinh thái và để thị trường trả lời.

Theo thời gian, Xiaomi không còn bị nhìn nhận là "kẻ bắt chước", mà trở thành một trong những hãng công nghệ có khả năng thương mại hóa ý tưởng nhanh nhất thế giới.

Lôi Quân và các đồng sự thuở ban đầu của Xiaomi, Ảnh: Xiaomi.

"CEO sản phẩm" hơn là doanh nhân

Nếu Jack Ma được biết đến như một nhà chiến lược, còn Nhậm Chính Phi được coi là "kiến trúc sư" của Huawei, thì Lôi Quân thường được truyền thông Trung Quốc gọi là "CEO kiểu giám đốc sản phẩm".

Ông nổi tiếng vì dành hàng giờ xem xét từng chi tiết nhỏ của giao diện MIUI - hệ điều hành (giao diện người dùng) do Xiaomi phát triển dựa trên hệ điều hành Android của Google - màu sắc sản phẩm, cảm giác cầm nắm của điện thoại hay trải nghiệm mở hộp.

Trong nội bộ Xiaomi, Lôi Quân nhiều lần nhấn mạnh: "Tôi trước hết là một người làm sản phẩm". Tư duy đó khiến Xiaomi luôn đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu. Thay vì chạy theo việc tung ra thật nhiều mẫu máy, công ty cố gắng tối ưu từng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Chính triết lý này sau đó được áp dụng sang các lĩnh vực khác như TV, thiết bị gia dụng, đồng hồ thông minh, xe điện và robot.

Lôi Quân đích thân marketing bán xe điện. Ảnh: Sina.

Bốn chữ làm nên Xiaomi

Trong nhiều bài phát biểu, Lôi Quân thường nhắc đến bốn từ khóa: “专注、极致、口碑、快” (Tập trung – Cực hạn – Danh tiếng – Nhanh). Đây được xem là "kim chỉ nam" trong quá trình phát triển của Xiaomi.

“Tập trung” là không ôm đồm quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. “Cực hạn” là theo đuổi chất lượng và trải nghiệm đến mức tốt nhất có thể. “Danh tiếng” nghĩa là để chính khách hàng trở thành kênh quảng bá hiệu quả nhất. “Nhanh” là tốc độ ra quyết định, phát triển và cải tiến phải vượt hơn đối thủ.

Lôi Quân từng ví doanh nghiệp công nghệ giống như cuộc đua marathon, nhưng mỗi chặng đều phải chạy với tốc độ của đoạn chạy nước rút.

Tương tác với robot CyberOne trong buổi ra mắt. Ảnh: Thepaper.

Không quản lý quá mức

Một trong những quan điểm quản trị nổi tiếng nhất của Lôi Quân là “不要过度管理一家创业公司”( Đừng quản lý quá mức một công ty khởi nghiệp). Câu này trích từ bài phát biểu của Lôi Quân tại Đại học Phúc Đán năm 2019 khi ông nhận Giải thưởng cống hiến xuất sắc về quản trị doanh nghiệp.

Theo ông, quy trình quá nhiều sẽ giết chết sức sáng tạo. Điều quan trọng nhất không phải là xây thêm các tầng nấc quản trị, mà là tìm được những con người có năng lực, có trách nhiệm và có động lực tự thân. "Người thực sự xuất sắc thì không cần phải quản lý", ông nhấn mạnh.

Đây là một trong những phát biểu được báo chí và giới quản trị Trung Quốc trích dẫn nhiều nhất khi nói về triết lý lãnh đạo của Lôi Quân.

Triết lý này giúp Xiaomi duy trì cơ cấu tổ chức khá phẳng trong nhiều năm, cho phép các nhóm kỹ sư có quyền tự chủ lớn hơn so với nhiều tập đoàn truyền thống.

Lôi Quân nhà hùng biện được cộng đồng mạng xã hội yêu thích. Ảnh: Zaobao.

Xây dựng cộng đồng trước khi bán sản phẩm

Một trong những "bí quyết" ít được nhắc đến nhưng tạo nên thành công của Xiaomi là cộng đồng người dùng.

Ngay từ khi chưa có nhiều sản phẩm, Xiaomi đã xây dựng diễn đàn Mi Community, thường xuyên lấy ý kiến người dùng để hoàn thiện hệ điều hành MIUI.

Điều ít người biết là sản phẩm đầu tiên của Xiaomi không phải là một chiếc điện thoại, mà là hệ điều hành MIUI. Chính cộng đồng người dùng MIUI đã trở thành những "Mi Fan" đầu tiên, đặt nền móng cho sự bùng nổ của Xiaomi trong những năm sau đó.

Nhiều tính năng trên điện thoại Xiaomi thực chất được phát triển từ góp ý của cộng đồng. Điều này tạo nên nhóm "Mi Fan" trung thành – những người không chỉ mua sản phẩm mà còn sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè và người thân.

Trong giai đoạn đầu, khi ngân sách marketing còn hạn chế, chính cộng đồng này trở thành "đội ngũ quảng cáo" hiệu quả nhất của Xiaomi.

Mốt số sản phẩm tiêu dùng thông dụng mới của Xiaomi. Ảnh: Sohu.

Từ điện thoại đến xe điện, AI và robot

Nếu như cách đây một thập kỷ Xiaomi chủ yếu được biết đến với smartphone giá cạnh tranh, thì hiện nay công ty đang theo đuổi tham vọng lớn hơn nhiều.

Chiến lược "Người - Xe - Nhà" (Human - Car - Home) kết nối điện thoại, ô tô điện, thiết bị gia dụng và AI thành một hệ sinh thái thống nhất.

Sự ra đời của mẫu xe điện SU7 và sau đó là YU7 cho thấy Xiaomi không chỉ muốn trở thành một nhà sản xuất điện thoại, mà đang hướng tới vị thế của một tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực.

Song song đó là các khoản đầu tư lớn vào AI, chip xử lý, robot hình người CyberOne và các thiết bị thông minh kết nối.

Theo nhiều chuyên gia, mục tiêu của Xiaomi không phải bán càng nhiều sản phẩm càng tốt, mà là xây dựng một hệ sinh thái khiến người dùng gắn bó lâu dài.

Xiaomi lên sàn chứng khoán Hong Kong. Ảnh: Sohu,

Biến bản thân thành "thương hiệu"

Một điểm khác biệt nữa là Lôi Quân rất giỏi xây dựng hình ảnh cá nhân. Ông thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm trong các buổi livestream, trả lời câu hỏi của người dùng và chia sẻ suy nghĩ về công nghệ.

Khác với nhiều doanh nhân Trung Quốc vốn khá kín tiếng, Lôi Quân chủ động đưa hình ảnh của mình đến gần công chúng.

Nhờ đó, thương hiệu cá nhân của ông gần như phát triển song song với Xiaomi.

Nhiều người theo dõi các buổi ra mắt sản phẩm không chỉ vì chiếc điện thoại hay chiếc xe mới, mà còn muốn nghe chính Lôi Quân trình bày về tầm nhìn của ông.

Thành công trong kinh doanh, Lôi Quân hiện là đại biểu quốc hội Trung Quốc khóa XIII và XIV của thành phố Bắc Kinh. Ảnh: Thepaper,

Học hỏi không có nghĩa là sao chép

Con đường của Lôi Quân không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Xiaomi từng nhiều lần bị chỉ trích là "Apple của Trung Quốc", thậm chí có giai đoạn tăng trưởng chậm lại khi thị trường smartphone bão hòa.

Nhưng thay vì cố chứng minh mình khác biệt bằng lời nói, Lôi Quân lựa chọn chứng minh bằng kết quả. Từ một công ty nổi tiếng với điện thoại giá rẻ, Xiaomi đã trở thành một tập đoàn công nghệ với tham vọng cạnh tranh trên nhiều mặt trận, từ AI, xe điện cho đến robot.

Điều đó cũng khiến quan điểm "đứng trên vai người khổng lồ" được nhìn nhận theo một góc độ khác: học hỏi không phải để sao chép, mà để rút ngắn con đường tiến tới đổi mới.

Sản phẩm mới: tivi OLED trong suốt của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi.

Từ "Mi Fan" đến tham vọng toàn cầu

Ngày nay, Xiaomi đã có mặt tại hơn 100 thị trường, sở hữu hàng trăm triệu người dùng trong hệ sinh thái của mình và tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực từng được xem là sân chơi của các tập đoàn lâu đời.

2024-2026 là giai đoạn thành công nhất sự nghiệp của Lôi Quân. Không chỉ sản xuất điện thoại, Xiaomi còn: ra mắt ô tô điện SU7, đầu tư AI, phát triển robot, làm chip riêng, thiết lập hệ sinh thái thông minh.

Lôi Quân hiện là một trong những CEO được yêu thích nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đối với Lôi Quân, thành công không đến từ một ý tưởng thiên tài duy nhất. Nó là kết quả của hàng nghìn lần lắng nghe người dùng, hàng trăm lần cải tiến sản phẩm và một triết lý nhất quán: luôn học hỏi từ những người giỏi nhất nhưng không ngừng tìm cách tạo ra giá trị riêng.

Đại biểu quốc hội Lôi Quân trả lời phỏng vấn về chiến lược phát triển của công ty. Ảnh: Thepaper.

Có lẽ vì vậy, khi nhắc đến Lôi Quân ngày nay, giới công nghệ không còn chỉ gọi ông là "ông chủ Xiaomi". Họ nhìn ông như một doanh nhân đã biến khả năng học hỏi thành năng lực cạnh tranh cốt lõi, và biến một startup thành một trong những biểu tượng công nghệ mới của Trung Quốc trên bản đồ thế giới.