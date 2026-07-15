Tin nóng công nghệ: Loa thông minh sẽ được tích hợp ChatGPT

OpenAI chuẩn bị bước vào thị trường phần cứng tiêu dùng, Google làm mới công cụ tìm kiếm hình ảnh, Spotify thử điều khiển bằng giọng nói là những tin công nghệ quốc tế đáng chú ý trong ngày.

1. Thiết bị phần cứng đầu tiên của OpenAI có thể là loa thông minh

OpenAI đang phát triển thiết bị phần cứng tiêu dùng đầu tiên dưới dạng một loa thông minh không màn hình.

Sản phẩm được mô tả là một thiết bị di động trong nhà, hoạt động như "bạn đồng hành AI", có thể trả lời câu hỏi, điều khiển thiết bị gia dụng, phát nội dung, phản hồi tin nhắn và khai thác sức mạnh của ChatGPT.

OpenAI đang phát triển loa thông minh riêng, đưa ChatGPT tiến gần hơn tới thị trường thiết bị gia đình. Ảnh: GizChina.

Điểm đáng chú ý là thiết bị này không chỉ giống loa thông minh truyền thống. Nó có thể được trang bị camera và cảm biến để hiểu môi trường xung quanh, từ đó đưa ra phản hồi phù hợp hơn với ngữ cảnh.

Dự án cũng có sự tham gia của LoveFrom, studio thiết kế của Jony Ive, sau khi OpenAI mua lại startup thiết bị AI io với giá 6,5 tỷ USD.

2. Google Images thay "áo" sau 25 năm

Google đang làm mới Google Images nhân dịp công cụ tìm kiếm hình ảnh này tròn 25 năm. Giao diện mới không thay đổi quá mạnh về hình thức, nhưng kết quả hình ảnh sẽ được cập nhật theo thời gian thực và cá nhân hóa hơn theo sở thích của người dùng.

Google Images được làm mới nhân dịp 25 năm ra mắt, với kết quả hình ảnh cá nhân hóa hơn và hỗ trợ tạo ảnh bằng AI. Ảnh: Engadget.

Một thay đổi đáng chú ý là người dùng có thể lưu ảnh vào bộ sưu tập và quay lại tìm các hình ảnh tương tự dễ hơn. Google cũng chuẩn bị đưa trình tạo ảnh Nano Banana vào AI Overviews, cho phép tạo hình ảnh bằng câu lệnh văn bản ngay trong trang tìm kiếm, không cần mở công cụ riêng.

3. Spotify thử tạo playlist bằng giọng nói

Spotify đang thử nghiệm tính năng Talk to Spotify, cho phép người dùng điều khiển ứng dụng bằng giọng nói hoặc nhập văn bản. Người dùng có thể yêu cầu tạo playlist, tìm bài hát, hỏi thông tin về nghệ sĩ, khám phá lịch sử nghe nhạc hoặc điều chỉnh danh sách phát theo phong cách mong muốn.

Spotify thử nghiệm tính năng Talk to Spotify, cho phép người dùng tạo playlist và tìm nhạc bằng giọng nói. Ảnh: Spotify.

Tính năng mới hoạt động trên màn hình Home và Now Playing của ứng dụng di động. Người dùng có thể nói các lệnh như tìm nghệ sĩ chưa từng nghe, thêm màu sắc âm nhạc sôi động hơn hoặc lưu bài hát đang phát. Spotify hiện triển khai dần bản beta cho người dùng Premium từ 18 tuổi trở lên tại Mỹ, Ireland và Thụy Điển trên iOS và Android.

4. Gương không gian phản chiếu ánh sáng Mặt trời được phép phóng thử

Startup Reflect Orbital đã được cơ quan quản lý Mỹ cho phép phóng thử Earendil-1, vệ tinh gương không gian đầu tiên của hãng. Thiết bị này sẽ bay ở quỹ đạo thấp và dùng bề mặt phản chiếu rộng khoảng 18 m để chuyển hướng ánh sáng Mặt trời xuống một khu vực cụ thể trên Trái đất vào ban đêm.

Vệ tinh gương không gian Earendil-1 được cấp phép phóng thử, nhằm phản chiếu ánh sáng Mặt trời xuống Trái đất vào ban đêm. Ảnh: Reflect Orbital.

Nếu thử nghiệm thành công, công nghệ này có thể được dùng cho năng lượng mặt trời, nông nghiệp, tìm kiếm cứu nạn hoặc chiếu sáng khu vực cần làm việc ban đêm. Tuy nhiên, kế hoạch cũng gây tranh cãi vì nguy cơ làm tăng ô nhiễm ánh sáng, ảnh hưởng quan sát thiên văn, động vật hoang dã và an toàn hàng không.

Theo Reuters, Engadget, The Verge